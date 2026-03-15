    Oppo Pad 5 Pro özellikleri sızdırıldı: 2026'nın en güçlü tabletlerinden biri geliyor

    Oppo, Find X9 Ultra ile birlikte yeni amiral gemisi tabletini piyasaya sürecek. Çinli bir kaynak, Oppo Pad 5 Pro'nun temel özelliklerini ortaya çıkardı: Güçlü bir Android tablet geliyor.

    oppo pad 5 pro özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Oppo, Nisan 2025'te tanıttığı Pad 4 Pro'nun halefini yakında tanıtacak. Oppo Pad 4 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemciyle gelen amiral gemisi bir Android tabletti. Şimdi, Çinli bir kaynak, Oppo Pad 5 Pro'nun temel özelliklerini ve çıkış zamanını ortaya çıkardı.

    13.2 inç akıcı ve yüksek çözünürlüklü ekran

    Digital Chat Station, Oppo Pad 5 Pro'nun büyük 13.2 inç ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Ancak, panelin IPS LCD mi yoksa OLED mi olduğu belli değil. Ekran panelinin yüksek çözünürlük ve yenileme hızı sunması bekleniyor. Hatırlatma olarak, Oppo Pad 4 Pro modeli 144Hz yenileme hızı sunan 2400x3392 IPS LCD ekrana sahip.

    Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemci

    Oppo Pad 5 Pro’nun Qualcomm’un 3nm üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 ile geleceği tahmin ediliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Snapdragon 8 Elite Gen 5, OnePlus Pad 3 gibi tabletlerde bulunan Snapdragon 8 Elite'e kıyasla yaklaşık %20 daha hızlı CPU performansı sunuyor. Pad 5 Pro, bu işlemciyle oyun, video düzenleme ve çoklu görev için güçlü performans sunarak amiral gemisi kategorisinde yerini alacaktır.

    13.000 mAh, 16GB RAM, 512GB'a kadar depolama

    Oppo Pad 5 Pro'nun 13 MP arka kamera, 8 MP ön kameraya sahip olması bekleniyor. Selefi gib 67W hızlı şarjı destekleyen ancak daha yüksek kapasiteli 13.000 mAh bataryaya sahip olacağı öngörülüyor. Pad 5 Pro, 8GB RAM 256GB depolama, 12GB RAM 256GB/512GB depolama ve 16GB RAM 512GB depolama seçeneğiyle satılacak.

    17 Mart'ta küresel etkinlik

    DCS, Oppo Pad 5 Pro'nun Nisan ayında Oppo Find X9 Ultra ile birlikte piyasaya sürüleceğini belirtiyor. Tabletin ilk olarak Çin’de, ardından küresel pazarda satışa sunulması bekleniyor. Bu arada, Oppo, 17 Mart’taki küresel etkinlikte yeni katlanır telefonu Find N6 dahil bir dizi yeni ürününü tanıtacak.

