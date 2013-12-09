18 pervaneli helikopter modeli E-volo Volocopter VC200, 1.2 milyon Euro bağış topladı

Haber Editörü
Geçtiğimiz günlerde kapalı bir mekan içerisinde yapılan ilk uçuşunu başarılı ile tamamlayan 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, bu başarılı yapısıyla Almanya merkezli Seedmatch isimli bağış sitesi üzerinde başlattığı proje kapsamında toplam 1.2 milyon Euro toplamayı başardı.
Kickstarter ve Indiegogo gibi diğer bağış sitelerinden farklı olarak ürünü satın almak yerine firmaya yatırım yapmak amacıyla çalışan Seedmatch, E-volo'nun Volocopter VC200 modeline 1.2 milyon Euro miktarı sadece 4 gün içerisinde aldığı 750 farklı bağış ile toplamayı başardı. Elde edilen bu miktarın hava aracının hazırlanan ilk prototipinin optimize edilmesi için kullanılacağını belirten şirket yöneticisi Alexander Zosel, aynı zamanda birçok kapsamlı uçuş testtinin de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Üzerinde yer alan 18 farklı motora elektrik ile güç vermesiyle üretici E-volo tarafından dünyanın ilk yeşil (Hava kirliliği yaratmıyor) helikopteri olarak tanıtılan Volocopter VC200, belirtildiği üzere ileride saatte 100 km hıza ve 6,500 ft yüksekliğe çıkabilecek bir performans vaat ediyor. Havada kalabilmek için gereken enerjiyi her motor bünyesinde bulunan üç bataryalardan alan ve güvenlik amaçlı olarak ekstra iki batarya daha taşıyan VC200, üzerinde yer alan özel sensörler ve "fly-by-wire" isimli uçuş kontrol sistemi sayesinde de rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve zorlu uçuş eğitimlerine ihtiyaç duymuyor. Üretilirken karbon fiber malzemelerden yararlanılan hava aracı, bu sayede hem sağlamlık hem de hafiflik noktasında başarılı bir yapı ortaya koyabiliyor.
Volocopter VC200'ün 17 Kasım tarihinde yaptığı ilk test uçuşunu (Radyo kontrolüyle insansız olarak) aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.e-volo.com/general-news/e-volo-reaches-european-crowdfunding-record Yorum Yaz Paylaş Tweetle
enerji sorunu çözülmeli aksi halde ölü bir proje
daha uygulanabilir ve daha güvenli olmalı.
1-Pervane arttıkça güç kaybı artar,
2-Güç kaybı arttıkça effective range (etkin menzil) düşer.
3-Daha fazla pil konulmak zorunda kalınır.
4-Ağırlık artar motorlara giden güç arttırılır.
5-Güç kullanımı arttıkça effective range (etkin menzil) düşer.
6-Daha fazla pil konulmak zorunda kalınır.
7-Ağırlık artar motorlara giden güç arttırılır.
?-2,3,4,5,6,7 numaralı basamaklar döngüsü sonsuza kadar devam eder.
Pervane sayısı artınca neden güç kaybı artıyor?
Verdiğiniz araba örneği yanlış diye düşünüyorum.
Aynı örneği kamyon ve tırlara yapalım. Neden 4 tekerlek yerine 12-32 arası tekerlek kullanlıyor tırlarda?Onlarda mı verimsiz çalışsın diye yapılmış? Tırların tekerleğinde olduğu gibi yüke göre küçük pervane olduğu için sayısı fazla.
Bu arac elektrikle çalışsın diye yapılmış. Elektrik motorları zaten sürekli olarak yüksek verimde çalışır. Daha az pervane ile kazanacakları birşey yok. Aksine fazla pervane kontrolde kolaylık sağlar. Ayrıca tüm motorlar birbirinin yedeği olur buda kaza riskini azaltır.
Kendi ağırlığını ve personelin ağırlığını taşıyabilecek tek pervaneli elektrik motoru biliyorsan iyi. Ben de elektrik-elektronik okuyorum dizayn oldukça mantıklı bence.
Bağışta bulunan bu insanlar aslında geleceğe yönelik yatırım yapıyorlar. Muhtemelen ödedikleri rakam ölçüsünde hisse sahibi olacaklar.