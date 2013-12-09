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18 pervaneli helikopter modeli E-volo Volocopter VC200, 1.2 milyon Euro bağış topladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,6b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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18 pervaneli helikopter modeli E-volo Volocopter VC200, 1.2 milyon Euro bağış topladı
Geçtiğimiz günlerde kapalı bir mekan içerisinde yapılan ilk uçuşunu başarılı ile tamamlayan 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, bu başarılı yapısıyla Almanya merkezli Seedmatch isimli bağış sitesi üzerinde başlattığı proje kapsamında toplam 1.2 milyon Euro toplamayı başardı.
Kickstarter ve Indiegogo gibi diğer bağış sitelerinden farklı olarak ürünü satın almak yerine firmaya yatırım yapmak amacıyla çalışan Seedmatch, E-volo'nun Volocopter VC200 modeline 1.2 milyon Euro miktarı sadece 4 gün içerisinde aldığı 750 farklı bağış ile toplamayı başardı. Elde edilen bu miktarın hava aracının hazırlanan ilk prototipinin optimize edilmesi için kullanılacağını belirten şirket yöneticisi Alexander Zosel, aynı zamanda birçok kapsamlı uçuş testtinin de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.
Üzerinde yer alan 18 farklı motora elektrik ile güç vermesiyle üretici E-volo tarafından dünyanın ilk yeşil (Hava kirliliği yaratmıyor) helikopteri olarak tanıtılan Volocopter VC200, belirtildiği üzere ileride saatte 100 km hıza ve 6,500 ft yüksekliğe çıkabilecek bir performans vaat ediyor. Havada kalabilmek için gereken enerjiyi her motor bünyesinde bulunan üç bataryalardan alan ve güvenlik amaçlı olarak ekstra iki batarya daha taşıyan VC200, üzerinde yer alan özel sensörler ve "fly-by-wire" isimli uçuş kontrol sistemi sayesinde de rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve zorlu uçuş eğitimlerine ihtiyaç duymuyor. Üretilirken karbon fiber malzemelerden yararlanılan hava aracı, bu sayede hem sağlamlık hem de hafiflik noktasında başarılı bir yapı ortaya koyabiliyor. 
Volocopter VC200'ün 17 Kasım tarihinde yaptığı ilk test uçuşunu (Radyo kontrolüyle insansız olarak) aşağıda izleyebilirsiniz.
 
18 pervaneli helikopter modeli E-volo Volocopter VC200, 1.2 milyon Euro bağış topladı

http://www.e-volo.com/general-news/e-volo-reaches-european-crowdfunding-record Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
nükleer enerji kullanmalı akü dayanmaz..
enerji sorunu çözülmeli aksi halde ölü bir proje
daha uygulanabilir ve daha güvenli olmalı.
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01myavuz 5 yıl
Pervaneler alanı tam kaplamıyor, birazda küçük görünüyor, sanki hobi için yapılmış gibi. 6 kanatlı pervanesi olan helikopterler alanı daha iyi kullanıyordur, hemde düşmeye karşı önlemleri var. En iyi faydası açıklıkları istediğinde kapatan bir sistemle paraşütle iner gibi iniş yapabilmesi olabilir, güvenlik arttırılmış olur.
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Kulak Misafiri 5 yıl
Nedense bana da çok gereksiz geldi. Bir forma ihtiyaç duyulmuyorsa çok daha absürt tasarımlar kafamda dolanıyor, yapılabilir demek ki.
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Neyinkafasi 5 yıl
ağır metal + çok pervane(az menzil yani büyük bir pervanenin yaptığı etkiyi yapmaz) + az batarya + insan ağırlığı ben içinde bir kişiyle havaya kalktığını görmedim arkadaşlar youtubede bulamadım bana olmaz gibi geldi ama olmasını isterim tabi iki.eğer insan kaldıramıyorsa rchelikopterler daha mantıklı.
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cemir7 5 yıl
tamamen bir fantazi ürünü 4 tekerlikli araba varken 16 tekerlikli araba çıkarmak gibi bişey quadro hexa veya octa copter olsa neyse de 18 nedir arkadaş.

1-Pervane arttıkça güç kaybı artar,
2-Güç kaybı arttıkça effective range (etkin menzil) düşer.
3-Daha fazla pil konulmak zorunda kalınır.
4-Ağırlık artar motorlara giden güç arttırılır.
5-Güç kullanımı arttıkça effective range (etkin menzil) düşer.
6-Daha fazla pil konulmak zorunda kalınır.
7-Ağırlık artar motorlara giden güç arttırılır.

?-2,3,4,5,6,7 numaralı basamaklar döngüsü sonsuza kadar devam eder.
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funnel 5 yıl cemir7
cemir7

tamamen bir fantazi ürünü 4 tekerlikli araba varken 16 tekerlikli araba çıkarmak gibi bişey quadro hexa veya octa copter olsa neyse de 18 nedir arkadaş.

1-Pervane arttıkça güç kaybı artar,
2-Güç kaybı arttıkça effective range (etkin menzil) düşer.
3-Daha fazla pil konulmak zorunda kalınır.
4-Ağırlık artar motorlara giden güç arttırılır.
5-Güç kullanımı arttıkça effective range (etkin menzil) düşer.
6-Daha fazla pil konulmak zorunda kalınır.
7-Ağırlık artar motorlara giden güç arttırılır.

?-2,3,4,5,6,7 numaralı basamaklar döngüsü sonsuza kadar devam eder.

Pervane sayısı artınca neden güç kaybı artıyor?
Verdiğiniz araba örneği yanlış diye düşünüyorum.
Aynı örneği kamyon ve tırlara yapalım. Neden 4 tekerlek yerine 12-32 arası tekerlek kullanlıyor tırlarda?Onlarda mı verimsiz çalışsın diye yapılmış? Tırların tekerleğinde olduğu gibi yüke göre küçük pervane olduğu için sayısı fazla.
Bu arac elektrikle çalışsın diye yapılmış. Elektrik motorları zaten sürekli olarak yüksek verimde çalışır. Daha az pervane ile kazanacakları birşey yok. Aksine fazla pervane kontrolde kolaylık sağlar. Ayrıca tüm motorlar birbirinin yedeği olur buda kaza riskini azaltır.
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__BadblooD__ 5 yıl cemir7
cemir7

tamamen bir fantazi ürünü 4 tekerlikli araba varken 16 tekerlikli araba çıkarmak gibi bişey quadro hexa veya octa copter olsa neyse de 18 nedir arkadaş.

1-Pervane arttıkça güç kaybı artar,
2-Güç kaybı arttıkça effective range (etkin menzil) düşer.
3-Daha fazla pil konulmak zorunda kalınır.
4-Ağırlık artar motorlara giden güç arttırılır.
5-Güç kullanımı arttıkça effective range (etkin menzil) düşer.
6-Daha fazla pil konulmak zorunda kalınır.
7-Ağırlık artar motorlara giden güç arttırılır.

?-2,3,4,5,6,7 numaralı basamaklar döngüsü sonsuza kadar devam eder.

Kendi ağırlığını ve personelin ağırlığını taşıyabilecek tek pervaneli elektrik motoru biliyorsan iyi.
Ben de elektrik-elektronik okuyorum dizayn oldukça mantıklı bence.
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Cidelee 5 yıl
Belki yeri değil ama bana gore ana sayfada çok fazla gereksiz haber oluyor. Nasıl desem donanım haber'le ilk tanıştığımda (yanılmıyorsam 2007-2008 senelerinde) daha güzel bir siteydi. Sürekli anakart haberleri ekran kartı haberleri vardı. Şimdi ise araçlardan tutunda uygulamaya haberlerine, uzay mekiğinden mahkemelere kadar saçma sapan haberlerle dolu. Keşke ana sayfa içinde forumdaki gibi bişey olsa. Seçtiğimiz forumlar gibi seçtiğimiz haberler olsa keşke. Şimdi biri gelir başlık ilgini çekmiyorsa girme der. Oyle yapsam bile o kadar gereksiz haber (bana gore) arasında kayboluyorum.
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shimoda 6 yıl
Ortalama 1600€ bağış yapmış katılanlar. Aerodinamik bir forma ihtiyaç duymayan bu araçlar, bireysel hava taşıtlarının geleceği adeta. Geleneksel helikopterlerden daha sessiz ve güvenli olacaklar. Güvenli demişken helikopterle otorotasyon inişi konusuna gözatmakta fayda var :)
Bağışta bulunan bu insanlar aslında geleceğe yönelik yatırım yapıyorlar. Muhtemelen ödedikleri rakam ölçüsünde hisse sahibi olacaklar.
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artenis 6 yıl
18 pervanenin 8 'e (orn.) göre faydası nedir acaba ? yada 22 ye göre...
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