18 pervaneli helikopter modeli E-volo Volocopter VC200, 1.2 milyon Euro bağış topladı

Geçtiğimiz günlerde kapalı bir mekan içerisinde yapılan ilk uçuşunu başarılı ile tamamlayan 18 pervaneli helikopter modeli Volocopter VC200, bu başarılı yapısıyla Almanya merkezli Seedmatch isimli bağış sitesi üzerinde başlattığı proje kapsamında toplam 1.2 milyon Euro toplamayı başardı.

Kickstarter ve Indiegogo gibi diğer bağış sitelerinden farklı olarak ürünü satın almak yerine firmaya yatırım yapmak amacıyla çalışan Seedmatch, E-volo'nun Volocopter VC200 modeline 1.2 milyon Euro miktarı sadece 4 gün içerisinde aldığı 750 farklı bağış ile toplamayı başardı. Elde edilen bu miktarın hava aracının hazırlanan ilk prototipinin optimize edilmesi için kullanılacağını belirten şirket yöneticisi Alexander Zosel, aynı zamanda birçok kapsamlı uçuş testtinin de gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Üzerinde yer alan 18 farklı motora elektrik ile güç vermesiyle üretici E-volo tarafından dünyanın ilk yeşil (Hava kirliliği yaratmıyor) helikopteri olarak tanıtılan Volocopter VC200, belirtildiği üzere ileride saatte 100 km hıza ve 6,500 ft yüksekliğe çıkabilecek bir performans vaat ediyor. Havada kalabilmek için gereken enerjiyi her motor bünyesinde bulunan üç bataryalardan alan ve güvenlik amaçlı olarak ekstra iki batarya daha taşıyan VC200, üzerinde yer alan özel sensörler ve "fly-by-wire" isimli uçuş kontrol sistemi sayesinde de rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve zorlu uçuş eğitimlerine ihtiyaç duymuyor. Üretilirken karbon fiber malzemelerden yararlanılan hava aracı, bu sayede hem sağlamlık hem de hafiflik noktasında başarılı bir yapı ortaya koyabiliyor.

Volocopter VC200'ün 17 Kasım tarihinde yaptığı ilk test uçuşunu (Radyo kontrolüyle insansız olarak) aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.e-volo.com/general-news/e-volo-reaches-european-crowdfunding-record