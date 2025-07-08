ASELSAN YILDIRIM-100: Güdümlü füzelere lazerli savunma

Lazerle güdümlü füzelere karşı savunma
Modern harp sahalarında önemli tehdit oluşturan ısı güdümlü füzelere karşı geliştirilen YILDIRIM-100, sabit ve döner kanatlı hava araçları için yeni bir koruma katmanı sunuyor. ASELSAN’ın paylaştığı görüntülerde, sistemin yaklaşan füzeleri otomatik olarak tespit edip takip ettiği ve çok bantlı yüksek güçlü lazer ışınlarıyla hedeflerin arayıcı başlıklarını etkisiz hale getirerek rotadan saptırdığı görülüyor.
Tam otomatik modda çalışan sistem, 360 derece küresel kapsama alanı sunuyor ve aynı anda birden fazla tehditle mücadele edebiliyor. İkiz başlıklı taret yapısıyla öne çıkan YILDIRIM-100, hızlı takip sensörleri ve yüksek güçlü lazer modülleri barındırıyor. Sistemin elektronik kontrol birimi ise hem ultraviyole hem de kızılötesi tabanlı füze ikaz sistemleriyle entegre çalışıyor.
Düşük güç tüketimi, hafif yapı, düşük bakım ihtiyacı ve NATO standardı uyumluluğu ile öne çıkan YILDIRIM-100, hem yeni nesil hem de mevcut hava araçlarına kolayca entegre edilebilecek esnek bir mimariye sahip.
MANPAD tehdidine çözüm olabilir
KAAN için YILDIRIM-300 yolda
ASELSAN, halihazırda beşinci nesil KAAN savaş uçağı için özel olarak geliştirilen YILDIRIM-300 versiyonu üzerinde de çalıştığını doğruladı. YILDIRIM-300’ün göreve başlamasıyla birlikte KAAN, dünyada DIRCM kabiliyetine sahip üçüncü savaş uçağı olacak. Bu sistem Rus Su-57 ve Amerikan F-35’lerinde bulunuyor.
YILDIRIM-100 ASELSAN temel özellikler
- Çoklu bantta lazer çıkışı
- UV/IR tabanlı Füze İkaz Sistemleri ile uyumluluk
- Tam küresel koruma sağlamak için çift taretli konfigürasyon
- Hızlı ve hassas tehdit yakalama ve takibi
- Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilme
- Hedefte yüksek lazer enerjisi oluşturma
- Küçük boyut ve ağırlık, düşük güç tüketimi
- Yüksek kullanılabilirlik, düşük bakım ve düşük ömür devri maliyeti