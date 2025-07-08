Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASELSAN YILDIRIM-100: Güdümlü füzelere lazerli savunma

    ASELSAN, YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) sistemi hava araçlarını güdümlü füzelerden lazer ile koruyacak. KAAN için ayrıca YILDIRIM-300 yolda.

    ASELSAN YILDIRIM-100: Güdümlü füzelere lazerli savunma Tam Boyutta Gör
    Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN, geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) sisteminin gerçek mühimmatlı testlerini başarıyla tamamladı. YILDIRIM-100, hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini artırma yolunda atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

    Lazerle güdümlü füzelere karşı savunma

    Modern harp sahalarında önemli tehdit oluşturan ısı güdümlü füzelere karşı geliştirilen YILDIRIM-100, sabit ve döner kanatlı hava araçları için yeni bir koruma katmanı sunuyor. ASELSAN’ın paylaştığı görüntülerde, sistemin yaklaşan füzeleri otomatik olarak tespit edip takip ettiği ve çok bantlı yüksek güçlü lazer ışınlarıyla hedeflerin arayıcı başlıklarını etkisiz hale getirerek rotadan saptırdığı görülüyor.

    Tam otomatik modda çalışan sistem, 360 derece küresel kapsama alanı sunuyor ve aynı anda birden fazla tehditle mücadele edebiliyor. İkiz başlıklı taret yapısıyla öne çıkan YILDIRIM-100, hızlı takip sensörleri ve yüksek güçlü lazer modülleri barındırıyor. Sistemin elektronik kontrol birimi ise hem ultraviyole hem de kızılötesi tabanlı füze ikaz sistemleriyle entegre çalışıyor.

    Düşük güç tüketimi, hafif yapı, düşük bakım ihtiyacı ve NATO standardı uyumluluğu ile öne çıkan YILDIRIM-100, hem yeni nesil hem de mevcut hava araçlarına kolayca entegre edilebilecek esnek bir mimariye sahip.

    MANPAD tehdidine çözüm olabilir

    ASELSAN YILDIRIM-100: Güdümlü füzelere lazerli savunma Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda düşük maliyetli omuzdan atılan hava savunma sistemlerinin (MANPAD) yaygınlaşması özellikle nakliye uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Geleneksel flare karşı tedbirlerin yetersiz kaldığı bu ortamda, yönlendirilmiş kızılötesi lazer sistemleri, hava platformlarının korunmasında yeni nesil çözüm olarak öne çıkıyor.

    KAAN için YILDIRIM-300 yolda

    ASELSAN, halihazırda beşinci nesil KAAN savaş uçağı için özel olarak geliştirilen YILDIRIM-300 versiyonu üzerinde de çalıştığını doğruladı. YILDIRIM-300’ün göreve başlamasıyla birlikte KAAN, dünyada DIRCM kabiliyetine sahip üçüncü savaş uçağı olacak. Bu sistem Rus Su-57 ve Amerikan F-35’lerinde bulunuyor.

    YILDIRIM-100 ASELSAN temel özellikler

    • Çoklu bantta lazer çıkışı
    • UV/IR tabanlı Füze İkaz Sistemleri ile uyumluluk
    • Tam küresel koruma sağlamak için çift taretli konfigürasyon
    • Hızlı ve hassas tehdit yakalama ve takibi
    • Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilme
    • Hedefte yüksek lazer enerjisi oluşturma
    • Küçük boyut ve ağırlık, düşük güç tüketimi
    • Yüksek kullanılabilirlik, düşük bakım ve düşük ömür devri maliyeti
    Kaynakça https://www.aselsan.com/en/news/detail/272/aselsans-yildirim-100-successfully-deflects-infraredguided-missiles https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/aselsanin-yildirim-100-sistemi-etkinlik-testlerini-basariyla-tamamladi/3622012 https://www.aselsan.com/tr/haberler/detay/161/aselsandan-fuzelere-karsi-yildirim-korumasi
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Güneş paneli kurulumunu hızlandıran robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    goodnotes fiyat en iyi zayıflama hapı kullanıcı yorumları arabaya seramik kaplama yaptiranlar yandan vuran araç suçlu mudur dunlop lastik yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A06
    Samsung Galaxy A06
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    DELL 15.6&quot; VOSTRO 3520
    DELL 15.6" VOSTRO 3520
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum