ASELSAN YILDIRIM-100: Güdümlü füzelere lazerli savunma

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Tam Boyutta Gör Türkiye'nin savunma sanayi devi ASELSAN, geliştirdiği YILDIRIM-100 Yönlendirilmiş Kızılötesi Karşı Tedbir (DIRCM) sisteminin gerçek mühimmatlı testlerini başarıyla tamamladı. YILDIRIM-100, hava platformlarının hayatta kalma kabiliyetini artırma yolunda atılmış kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Lazerle güdümlü füzelere karşı savunma

Modern harp sahalarında önemli tehdit oluşturan ısı güdümlü füzelere karşı geliştirilen YILDIRIM-100, sabit ve döner kanatlı hava araçları için yeni bir koruma katmanı sunuyor. ASELSAN’ın paylaştığı görüntülerde, sistemin yaklaşan füzeleri otomatik olarak tespit edip takip ettiği ve çok bantlı yüksek güçlü lazer ışınlarıyla hedeflerin arayıcı başlıklarını etkisiz hale getirerek rotadan saptırdığı görülüyor.

Tam otomatik modda çalışan sistem, 360 derece küresel kapsama alanı sunuyor ve aynı anda birden fazla tehditle mücadele edebiliyor. İkiz başlıklı taret yapısıyla öne çıkan YILDIRIM-100, hızlı takip sensörleri ve yüksek güçlü lazer modülleri barındırıyor. Sistemin elektronik kontrol birimi ise hem ultraviyole hem de kızılötesi tabanlı füze ikaz sistemleriyle entegre çalışıyor.

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Düşük güç tüketimi, hafif yapı, düşük bakım ihtiyacı ve NATO standardı uyumluluğu ile öne çıkan YILDIRIM-100, hem yeni nesil hem de mevcut hava araçlarına kolayca entegre edilebilecek esnek bir mimariye sahip.

MANPAD tehdidine çözüm olabilir

Tam Boyutta Gör Son yıllarda düşük maliyetli omuzdan atılan hava savunma sistemlerinin (MANPAD) yaygınlaşması özellikle nakliye uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Geleneksel flare karşı tedbirlerin yetersiz kaldığı bu ortamda, yönlendirilmiş kızılötesi lazer sistemleri, hava platformlarının korunmasında yeni nesil çözüm olarak öne çıkıyor.

KAAN için YILDIRIM-300 yolda

ASELSAN, halihazırda beşinci nesil KAAN savaş uçağı için özel olarak geliştirilen YILDIRIM-300 versiyonu üzerinde de çalıştığını doğruladı. YILDIRIM-300’ün göreve başlamasıyla birlikte KAAN, dünyada DIRCM kabiliyetine sahip üçüncü savaş uçağı olacak. Bu sistem Rus Su-57 ve Amerikan F-35’lerinde bulunuyor.

YILDIRIM-100 ASELSAN temel özellikler

Çoklu bantta lazer çıkışı

UV/IR tabanlı Füze İkaz Sistemleri ile uyumluluk

Tam küresel koruma sağlamak için çift taretli konfigürasyon

Hızlı ve hassas tehdit yakalama ve takibi

Çoklu tehdit senaryoları altında çalışabilme

Hedefte yüksek lazer enerjisi oluşturma

Küçük boyut ve ağırlık, düşük güç tüketimi

Yüksek kullanılabilirlik, düşük bakım ve düşük ömür devri maliyeti

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