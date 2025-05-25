TUSAŞ CEO’su 10 yıllık hedefleri açıkladı: KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve dahası

Kahramankazan tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Demiroğlu, üretim hatlarını gezdirerek KAAN, AKSUNGUR, ANKA, HÜRJET, GÖKBEY ve ATAK gibi platformların son durumuna dair bilgi verdi.
HÜRJET’te NATO umudu
Hava Kuvvetleri Komutanlığından HÜRJET için 16 uçak siparişi aldıklarını belirten Demiroğlu, geçen hafta Airbus öncülüğündeki İspanyol firmalarla yaptıkları anlaşmanın önemine dikkati çekti.
HÜRJET özelinde Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatın 2027’nin başında yapılması, İspanyaiçin ise ilk teslimatın 2028’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.
KAAN’da süreç plana uygun ilerliyor
KAAN'a yönelik ilginin sorulması üzerine Demiroğlu, "Dünya genelinde KAAN için ilgi büyük hatta bazı ülkelerin ilgisi çok artmış durumda." dedi.
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Yerli motorlarda son durumlar
İnsansız hava aracı AKSUNGUR’un 52 saat havada kalabildiğini, 3 bin kilometre gidip gelebildiğini anlatan Demiroğlu, ürünün ciddi rağbet gördüğünü söyledi. Şu anda 17 adet AKSUNGUR görevde bulunuyor ancak bu sayının artması hedefleniyor. Demiroğlu ayrıca TEI tarafından üretilen yerli motor PD170 ile beraber 40 bin fite çıkıldığını ve bunun ciddi bir başarı olduğunu vurguladı.
Yerli motorlar hakkında konuşmaya devam eden Demiroğlu, "GÖKBEY helikopter motoru epey ilerledi. Onu bir iki sene içinde kullanmaya başlayacağız. KAAN'ın motoru devam ediyor. Arkasından da 3 bin beygirlik bunların motoru gelecek. Belli bir süre Ukrayna'dan alacağız. Ondan sonra kendimize üreteceğiz çünkü toplam 600 motordan bahsediyoruz. Biz 100'ünü Ukrayna'dan alırsak 500'ü hala bize ihtiyaç." cevabını verdi.
Yaptırımların kaldırılmasının savunma sanayisine etkileri ve motor tedarikine ilişkin soru üzerine Demiroğlu, "Bizim olmazsa olmazlarımız var. KAAN'ı yapmak zorundayız. KAAN'ın motorunu da yapmak zorundayız. Aynı şey HÜRJET için de geçerli. Projede sistemi alamadığınızda bunu yapmak zorundasınız." yanıtını verdi. Demiroğlu aynı zamanda "HÜRJET'in motorunda da bugün yarın güzel bir haber gelir diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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