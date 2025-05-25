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    TUSAŞ CEO’su 10 yıllık hedefleri açıkladı: KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve dahası

    TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2034'e kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ, 350'den fazla GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platformların üretiminin planlandığını açıkladı.

    TUSAŞ CEO’su hedefleri açıkladı: KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve dahası Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ), önümüzdeki 10 yılda oldukça yoğun bir tempoda çalışacak. Zira TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, 2034 yılına kadar yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ savaş ve eğitim uçağı, 350'den fazla GÖKBEY ve ATAK helikopteri, 600’e yakın insansız hava aracı ve 20 civarında uydu üretimi planladıklarını açıkladı. Şirketin bu büyük hedef doğrultusunda 12 milyar dolarlık ciroya ulaşmayı hedeflediği bildirildi.

    Kahramankazan tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Demiroğlu, üretim hatlarını gezdirerek KAAN, AKSUNGUR, ANKA, HÜRJET, GÖKBEY ve ATAK gibi platformların son durumuna dair bilgi verdi.

    HÜRJET’te NATO umudu

    Hava Kuvvetleri Komutanlığından HÜRJET için 16 uçak siparişi aldıklarını belirten Demiroğlu, geçen hafta Airbus öncülüğündeki İspanyol firmalarla yaptıkları anlaşmanın önemine dikkati çekti.

    TUSAŞ CEO’su hedefleri açıkladı: KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Demiroğlu, “HÜRJET konusunda da yerli olarak neler yapılacak, hangi firmalar, neyi, hangi sistemi yapacaklarının çalışmasına devam ediyoruz. İnşallah bu sene içinde de hem İspanya ile hem de kendi hava kuvvetlerimizle yaklaşık 100'ün üzerinde toplam sayıya ulaşan sözleşmeyi imzalamayı hedefliyoruz. İspanya kapısının bize NATO'nun kapısını açmasını ümit ediyoruz. 'Bunu NATO'nun eğitim uçağı yapalım' diye elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz” dedi.

    HÜRJET özelinde Türk Hava Kuvvetlerine ilk teslimatın 2027’nin başında yapılması, İspanya için ise ilk teslimatın 2028’de gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

    KAAN’da süreç plana uygun ilerliyor

    TUSAŞ CEO’su hedefleri açıkladı: KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Milli muharip jet uçağı KAAN projesinde ise süreç takvime uygun ilerliyor. 2025’te en az iki, hedeflenen üç prototipin havalanması planlanırken, 2028’in sonu veya 2029 başında Türk Hava Kuvvetlerine ilk blok teslimatlar yapılacak. İlk üç prototipin ardından nihai ürüne çok yakın olan üç prototip daha yapılacak.  

    KAAN'a yönelik ilginin sorulması üzerine Demiroğlu, "Dünya genelinde KAAN için ilgi büyük hatta bazı ülkelerin ilgisi çok artmış durumda." dedi.

    ANKA 3’ler 2026’da seri üretim, 2027’de envanter diyecek

    TUSAŞ CEO’su hedefleri açıkladı: KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve dahası Tam Boyutta Gör
    ANKA-3’ün 2026’da seri üretim aşamasına geçeceğini belirten Demiroğlu, bu İHA ile ilk kez Türkiye’de mühimmatın iç silah yuvasından atıldığını söyledi. “Şu anda iki prototiple devam eden çalışmalarımız inşallah önümüzdeki sene seri üretim safhasına geçecek. Hem Hava Kuvvetlerimiz hem diğer kuvvetlerimiz bu uçağı bekliyorlar. İnşallah önümüzdeki İcra Komitesinden de güzel haberlerini bekliyor olacağız” diyen Demiroğlu, ANKA-3'ün envantere girişine ilişkin de şunları söyledi: "Şu an netleşmiş bir takvim yok ama 2026'nın sonu ya da 2027'nin başında ilk teslimatı hedefliyoruz. İlk teslimat dediğimiz birinci teslimat oluyor ama arkasından 5 mi, 10 mu teslim edeceğiz, o tamamen kullanıcıyla yapacağımız anlaşmaya bağlı ama 2027 itibarıyla artık bu uçakları envanterde görebileceğiz diyebilirim."

    Yerli motorlarda son durumlar

    İnsansız hava aracı AKSUNGUR’un 52 saat havada kalabildiğini, 3 bin kilometre gidip gelebildiğini anlatan Demiroğlu, ürünün ciddi rağbet gördüğünü söyledi. Şu anda 17 adet AKSUNGUR görevde bulunuyor ancak bu sayının artması hedefleniyor. Demiroğlu ayrıca TEI tarafından üretilen yerli motor PD170 ile beraber 40 bin fite çıkıldığını ve bunun ciddi bir başarı olduğunu vurguladı.

    Yerli motorlar hakkında konuşmaya devam eden Demiroğlu, "GÖKBEY helikopter motoru epey ilerledi. Onu bir iki sene içinde kullanmaya başlayacağız. KAAN'ın motoru devam ediyor. Arkasından da 3 bin beygirlik bunların motoru gelecek. Belli bir süre Ukrayna'dan alacağız. Ondan sonra kendimize üreteceğiz çünkü toplam 600 motordan bahsediyoruz. Biz 100'ünü Ukrayna'dan alırsak 500'ü hala bize ihtiyaç." cevabını verdi.

    Yaptırımların kaldırılmasının savunma sanayisine etkileri ve motor tedarikine ilişkin soru üzerine Demiroğlu, "Bizim olmazsa olmazlarımız var. KAAN'ı yapmak zorundayız. KAAN'ın motorunu da yapmak zorundayız. Aynı şey HÜRJET için de geçerli. Projede sistemi alamadığınızda bunu yapmak zorundasınız." yanıtını verdi. Demiroğlu aynı zamanda "HÜRJET'in motorunda da bugün yarın güzel bir haber gelir diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

    "2034'te 12 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz"

    TUSAŞ CEO’su hedefleri açıkladı: KAAN, HÜRJET, ANKA 3 ve dahası Tam Boyutta Gör
    Demiroğlu, gelecek on yıllık süreçte projeler hakkında genel bir değerlendirme bulunarak; "Bizim önümüzde 2034'e kadar ne var diye baktığımızda, yaklaşık 500 KAAN, HÜRJET ve HÜRKUŞ üretimi var. 350'nin üzerinde GÖKBEY, ATAK, ATAK-2 ve benzeri platformların üretimleri görünüyor. 600'e yakın ANKA-3, ATAK, ANKA-1, Aksungur ve benzeri platformları görüyoruz. 20'ye yakın irili ufaklı uydu hesap ediyoruz. Bu, bugüne kadar yaptığımızın çok ötesinde bir seri üretim demek. Ayrıca, 2034'te 12 milyar dolarlık ciro hedefliyoruz." dedi.
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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 2 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 2 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 4 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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    Forumdan Konular

    çıkma teklifi nasıl edilir silika jel nerede satılır depreks zayıflatırmı ön cam filmi muayeneden geçer mi uygulama düzgün olarak başlatılamadı 0xc0000142

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