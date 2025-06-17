TUSAŞ CEO’su: İki ülke daha KAAN ile ciddi şekilde ilgileniyor

Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik tedariğe de değindi; “Türk Hava Kuvvetleri’ne de inşallah önümüzdeki icra komitesinde bir anlaşma, sözleşme yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.
Endonezya ile nihai imza çok yakın
Demiroğlu, “48 tane KAAN’ımızı Endonezya’ya kendi motorumuzla vermek üzere bir yolculuğa çıktık” ifadelerini kullanırken 12 tane de opsiyonel olduğunu ve toplam hacmin 60’a çıkabileceğini söyledi. Demiroğlu, AA'ya yaptığı açıklamada ise nihai sözleşmenin yakında imzalancağına işaret etti: “Endonezya'daki INDO Defence'te (fuar) bir ön anlaşma imzaladık. Bu anlaşma muhtırası değil, anlaşma muhtırasının bir ötesinde. Ne olduğu, kaç tane olacağı, nasıl olacağını belirleyen bir çerçeve anlaşmasıydı. İnşallah yakın bir zamanda, birkaç ay içerisinde nihai sözleşmeyi de imzalarız.”
10 yılda 1500 platform üretilecek
HÜRJET konusunda İspanya dahil farklı ülkelerle çalışmaları olduğunu dile getiren Demiroğlu, şunları kaydetti:
"İspanya'nın bizim HÜRJET'imizi seçmesi hem Avrupa'da hem de dünyada ciddi bir yankı oluşturdu. Türk Hava Kuvvetleri bu uçağı eğitim amaçlı kullanacak. İkinci NATO ülkesi olarak da İspanya HÜRJET'i seçti. Ben bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. HÜRJET'in NATO'nun eğitim uçağı olma potansiyeli, tek olmasa bile iki taneden bir tanesi olma potansiyeli çok yüksek."
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.