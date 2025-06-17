TUSAŞ CEO’su: İki ülke daha KAAN ile ciddi şekilde ilgileniyor

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Tam Boyutta Gör Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), INDO Defence 2025 fuarında Endonezya'ya 48 adet KAAN 5. nesil savaş uçağı satışına yönelik tarihi bir anlaşmaya imza atmıştı. Atılan imzalar kapsamında 48 adetlik milli muharip uçak KAAN'ın teslimatı 120 ay içerisinde gerçekleşmesi öngörülürken TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu, Paris Airshow 2025 kapsamında milli muharip uçak KAAN'la ilgili birkaç ülkeyle daha temaslarının uzun süredir devam ettiğini belirtti.

KAAN için iki ülkeyle daha görüşülüyor

Tam Boyutta Gör TUSAŞ CEO’su Demiroğlu, fuar kapsamında KAAN’ın yurt dışı satışlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. TRT Haber’e konuşan Demiroğlu, “Endonezya’nın sevincini bir müddet daha yaşayalım istiyoruz ama çalışmalarımız devam ediyor. Ülke ismi veremeyiz şu an için çünkü erken ama kamuoyunda da duyulan Körfez bölgesinden, ülkelerden en az iki tanesi KAAN ile ilgileniyor. Birisiyle çok ilerlemiş durumda çalışmalarımız inşallah bu sene içerisinde onlardan da bir müjdeli haber alır mıyız diye bekliyoruz”

Demiroğlu, Türk Hava Kuvvetleri’ne yönelik tedariğe de değindi; “Türk Hava Kuvvetleri’ne de inşallah önümüzdeki icra komitesinde bir anlaşma, sözleşme yapmak için çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

Endonezya ile nihai imza çok yakın

Demiroğlu, “48 tane KAAN’ımızı Endonezya’ya kendi motorumuzla vermek üzere bir yolculuğa çıktık” ifadelerini kullanırken 12 tane de opsiyonel olduğunu ve toplam hacmin 60’a çıkabileceğini söyledi. Demiroğlu, AA'ya yaptığı açıklamada ise nihai sözleşmenin yakında imzalancağına işaret etti: “Endonezya'daki INDO Defence'te (fuar) bir ön anlaşma imzaladık. Bu anlaşma muhtırası değil, anlaşma muhtırasının bir ötesinde. Ne olduğu, kaç tane olacağı, nasıl olacağını belirleyen bir çerçeve anlaşmasıydı. İnşallah yakın bir zamanda, birkaç ay içerisinde nihai sözleşmeyi de imzalarız.”

10 yılda 1500 platform üretilecek

Tam Boyutta Gör Platformlara yönelik konuşmalarına devam eden Demiroğlu, “Savunma sanayii icra komitesi de 57 tane GÖKBEY sözleşmesi kararı çıktı. O sözleşmeyi imzalamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. HÜRJET ile İspanya şu anda ciddi çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah onu da bu sene içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz hedefimiz bu. Yine HÜRJET için Hava Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak daha yüksek sayıda ister şu anda talepler girmiş durumda, onların da bu sene içerisinde olmasa bile önümüzdeki senenin başlarında ortasına kadar herhalde onu da duyurmuş oluruz.”

Tam Boyutta Gör Demiroğlu, halihazırda 26 tane GÖKBEY’in seri üretimde olduğunu 57 tanenin de sonraki aşamada üretime gireceğini söyledi. Bunların aynı zamanda yerli motorla üretileceğine değinen Demiroğlu, “2027-2028 bandında yerli motorla üretiyor olacağız. Onun dışında tabii biz bunları bir tedarik zincirinizi üretim hatlarımızı kurgulamamız gerekiyor. Çünkü daha önce yaptığımız üretimlerle bakaraktan sayılar çok artmış durumda.Bizim şu anda önümüzdeki 10 yıllık planlara göre toplamda 1500’e yakın platformu üretmekten bahsediyoruz. Yani KAAN’ı, HÜRJET’i, HÜRKUŞ’u, ATAK’ı, GÖKBEY’i, 10 tonluk helikopteri, insansız hava araçlarımız Anka, Aksungur, Anka-3 bunların hepsinin ihtiyaçlarını ve topladığımızda 1500’lü bir rakamdan başlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

HÜRJET konusunda İspanya dahil farklı ülkelerle çalışmaları olduğunu dile getiren Demiroğlu, şunları kaydetti:

"İspanya'nın bizim HÜRJET'imizi seçmesi hem Avrupa'da hem de dünyada ciddi bir yankı oluşturdu. Türk Hava Kuvvetleri bu uçağı eğitim amaçlı kullanacak. İkinci NATO ülkesi olarak da İspanya HÜRJET'i seçti. Ben bunun arkasının geleceğini düşünüyorum. HÜRJET'in NATO'nun eğitim uçağı olma potansiyeli, tek olmasa bile iki taneden bir tanesi olma potansiyeli çok yüksek."

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