19 yaşındaki öğrenciden robot avukat

Zaman zaman herkes yasal konularda sorunlar yaşabiliyor ve bilgi almak için farklı yerlere başvurabiliyor. Stanford Üniversitesi'nde Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri okuyan 19 yaşındaki Joshua Browder ise, hazırladığı "robot avukat" ile sürece hız katıyor.

Teknoloji dünyasının 18 yaşındayken haksız otopark biletlerine karşı hazırladığı internet sitesi ile tanıdığı Joshua Browder, yine internet sitesi üzerinde çalışan "robot avukatını" sayıları sürekli olarak artan yasal yardım e-postalarına yetişemez duruma gelmesi nedeniyle hazırlamış. Yukarıda yer alan görselde de görebileceği üzere basit bir anlık mesajlaşma uygulamasına benzeyen robot avukat, şimdilik sadece İngiltere merkezli çalışma gösteriyor ve dijital asistanlarla benzer olarak yapay zekasıyla sorulan sorulara etkili cevaplar verebiliyor.

Yasal konu hakkında bilgi edinmek için örneğin bir uçak rötarı vakasında kişinin ismi, uçuş saati, rötar süresi, uçuş kodu, hava yolu ve rota gibi sorular soran robot avukat, bu verilere göre kişilere yol gösterebiliyor ve aynı zamanda otomatik olarak yasal başvurularda kullanılmak üzere dilekçeler hazırlayabiliyor.

Şimdilik uçuş gecikmesi dahil yanlış park cezaları ve bazı genel hukuki sorunlarda veriler sağlayabilen robot, Browder tarafından veriler bilgiye göre sürekli olarak öğreniyor ve "Porsuk öldürmek yasadışı mı?" tarzı sorulara da cevap verebiliyor. Robotun cevap veremediği konularda bildirim aldığı belirten ve çözüm hakkında çalıştığını söyleyen genç, kafa karıştırıcı yasal konularda büyük gelecek vaadeden sistemiyle son dönemin en ilginç işlerinden birisine imza atıyor.

Robot avukatı ufak bir kayıt işlemi sonrası burada kullanabilirsiniz. Sürecin çalışma mantığını gösteren tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/12098094/Robot-lawyer-can-help-you-claim-compensation-without-legal-fees.html