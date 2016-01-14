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19 yaşındaki öğrenciden robot avukat

Yasal konular hakkında bilgi alabileceğimiz bir robot avukat hayatımızı oldukça kolaylaştırabilir. Bunu hayata geçiren 19 yaşındaki öğrenci Joshua Browder, zorunluktan çıkan ürünüyle dikkat çekiyor.
3 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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19 yaşındaki öğrenciden robot avukat
Zaman zaman herkes yasal konularda sorunlar yaşabiliyor ve bilgi almak için farklı yerlere başvurabiliyor. Stanford Üniversitesi'nde Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri okuyan 19 yaşındaki Joshua Browder ise, hazırladığı "robot avukat" ile sürece hız katıyor.
Teknoloji dünyasının 18 yaşındayken haksız otopark biletlerine karşı hazırladığı internet sitesi ile tanıdığı Joshua Browder, yine internet sitesi üzerinde çalışan "robot avukatını" sayıları sürekli olarak artan yasal yardım e-postalarına yetişemez duruma gelmesi nedeniyle hazırlamış. Yukarıda yer alan görselde de görebileceği üzere basit bir anlık mesajlaşma uygulamasına benzeyen robot avukat, şimdilik sadece İngiltere merkezli çalışma gösteriyor ve dijital asistanlarla benzer olarak yapay zekasıyla sorulan sorulara etkili cevaplar verebiliyor.
Yasal konu hakkında bilgi edinmek için örneğin bir uçak rötarı vakasında kişinin ismi, uçuş saati, rötar süresi, uçuş kodu, hava yolu ve rota gibi sorular soran robot avukat, bu verilere göre kişilere yol gösterebiliyor ve aynı zamanda otomatik olarak yasal başvurularda kullanılmak üzere dilekçeler hazırlayabiliyor.
Şimdilik uçuş gecikmesi dahil yanlış park cezaları ve bazı genel hukuki sorunlarda veriler sağlayabilen robot, Browder tarafından veriler bilgiye göre sürekli olarak öğreniyor ve "Porsuk öldürmek yasadışı mı?" tarzı sorulara da cevap verebiliyor. Robotun cevap veremediği konularda bildirim aldığı belirten ve çözüm hakkında çalıştığını söyleyen genç, kafa karıştırıcı yasal konularda büyük gelecek vaadeden sistemiyle son dönemin en ilginç işlerinden birisine imza atıyor.
Robot avukatı ufak bir kayıt işlemi sonrası burada kullanabilirsiniz. Sürecin çalışma mantığını gösteren tanıtım videosu da aşağıda yer alıyor.
19 yaşındaki öğrenciden robot avukat
 

http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/12098094/Robot-lawyer-can-help-you-claim-compensation-without-legal-fees.html Yorum Yaz
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Bu tür uygulamalar devletler tarafından satın alınıp yada geliştirilip vatandaşlara hizmet için kullanılabilir.Mesela e-devlet uygulamasına böyle bir hizmet eklenirse,vatandaş daha bilinçli ve hayatında daha pratik olur.
Bu tür uygulamalar devletler tarafından satın alınıp yada geliştirilip vatandaşlara hizmet için kullanılabilir.Mesela e-devlet uygulamasına böyle bir hizmet ekl...
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kadirirdem 3 yıl
valla helal olsun güzel iş çıakrtmış
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Reverans! 3 yıl
Tebrik etmek lazım.Süper iş çıkarmış.
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alemburda34 3 yıl
Bizim ulkemizde sadece bankalarla ilgili sorulara cevap verse robot ilk gunden kitlenir :D
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aspirin_00 3 yıl
türklerin soracağı sorulara robotun çözmesi asırlar alır :D
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BekirTemel 3 yıl
Milleti işinden mi etmek istiyorsun evlat?😂
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deoksiriboz1001 3 yıl
robot doktor da bekliyoruz bu büyük zekalardan

işimizi azaltırlar biraz
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kımyasal 3 yıl en beğenilen
Bu tür uygulamalar devletler tarafından satın alınıp yada geliştirilip vatandaşlara hizmet için kullanılabilir.Mesela e-devlet uygulamasına böyle bir hizmet eklenirse,vatandaş daha bilinçli ve hayatında daha pratik olur.
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ylmzsngl 3 yıl
Herkesin yetenekleri vardır muhakkak. Ancak bunları ortaya çıkarmak için nitelikli bir eğitim ve fırsat yaratılması gerekiyor. Adamların yaptıgı, bulduğu ve icad ettiği ürünleri - çoğunluğu - kullanmayı bile beceremeyen bir toplum olmamızın elbette düşünülmesi gerekir.
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