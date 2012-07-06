199 $'lık Nexus 7'nin bileşen maliyeti 184 $

Google Nexus 7, şimdiden birçok teknoloji severin alınacaklar listesine gerek düşük fiyatı gerekse de Google imzası taşıyor olmasından dolayı girmiş vaziyette.Haliyle Nexus 7 tablet pazarına hızlı bir giriş yapacak; ancak gelen son bilgilere göre satılan her bir Nexus 7 için Google donanımsal çözümlerle ilgili tutulan muhasebe tablolarına “zarar” yazacak.

TechInsights’ın Nexus 7’nin bileşenlerini mercek altına aldığı çalışmaya göre Nexus 7’nin BOM yani bileşen maliyeti 184 dolar. Evet, 199 dolarlık 8GB’lık Nexus 7 için Google/Asus’un eline sadece +15 dolar kalacak. Buna Ür-Ge, lojistik, işçilik gibi temel diğer gider kalemlerini de eklediğimizde Google’ın her bir tableti zararına sattığını söylemek zor olmasa gerek. Öte yandan 249 dolarlık 16GB’lık modelde ise bileşen maliyeti depolama biriminden ötürü 10 dolar artıyor; diğer bir deyişle Google’ın diğer maliyetler de göz önüne alındığında Nexus 7 16GB’tan az da olsa kar etmesi ihtimal dahilinde görünüyor.

Bir cihazın satılmasının, üreticisi için zarar ifade etmesi çok da yaygın gördüğümüz bir şey değil ancak konu Google olunca diğer gelir kalemleriyle yani Play Store’dan, mobil reklamlardan ve diğer servislerden elde edilen gelirler ile Nexus 7’nin sebep olduğu zarar, rahatlıkla giderilecektir.





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