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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

199 $'lık Nexus 7'nin bileşen maliyeti 184 $

6 yıl
19,6b
1
81
Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Google Nexus 7, şimdiden birçok teknoloji severin alınacaklar listesine gerek düşük fiyatı gerekse de Google imzası taşıyor olmasından dolayı girmiş vaziyette.Haliyle Nexus 7 tablet pazarına hızlı bir giriş yapacak; ancak gelen son bilgilere göre satılan her bir Nexus 7 için Google donanımsal çözümlerle ilgili tutulan muhasebe tablolarına “zarar” yazacak.
TechInsights’ın Nexus 7’nin bileşenlerini mercek altına aldığı çalışmaya göre Nexus 7’nin BOM yani bileşen maliyeti 184 dolar. Evet, 199 dolarlık 8GB’lık Nexus 7 için Google/Asus’un eline sadece +15 dolar kalacak. Buna Ür-Ge, lojistik, işçilik gibi temel diğer gider kalemlerini de eklediğimizde Google’ın her bir tableti zararına sattığını söylemek zor olmasa gerek. Öte yandan 249 dolarlık 16GB’lık modelde ise bileşen maliyeti depolama biriminden ötürü 10 dolar artıyor; diğer bir deyişle Google’ın diğer maliyetler de göz önüne alındığında Nexus 7 16GB’tan az da olsa kar etmesi ihtimal dahilinde görünüyor.
Bir cihazın satılmasının, üreticisi için zarar ifade etmesi çok da yaygın gördüğümüz bir şey değil ancak konu Google olunca diğer gelir kalemleriyle yani Play Store’dan, mobil reklamlardan ve diğer servislerden elde edilen gelirler ile Nexus 7’nin sebep olduğu zarar, rahatlıkla giderilecektir.


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35fatih 6 yıl en beğenilen
Helal olsun google un android e verdigi degeri ortaya koyuyor. Diger tablet segmentini hem ucuz olmasi hem kaliteli olmasi hemde yazilimsal destegi ile piyasadan siler supurur.
Ayrica benim bildigim 8 gb lik modeli 199$ 16 gb lik modeli 249$. Eger yanlis biliyorsam kusura bakmayin.
Bu arada Ür-ge degil ar-ge :))
Helal olsun google un android e verdigi degeri ortaya koyuyor. Diger tablet segmentini hem ucuz olmasi hem kaliteli olmasi hemde yazilimsal destegi ile piyasada...
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1 Yanıt Yanıtla +36
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Shady 6 yıl
@35fatih

Geri bildirim için teşekkürler. Kapasite bilgilerini düzelttim.

Diğer taraftan Ür-Ge'yi Ürün Geliştirme olarak kullandım. Aslında genel olarak Ar-Ge dediğimiz çalışmaların birçoğu Ür-Ge yani Ürün Geliştirme'nin sürecinden çıkıyor.

İyi forumlar,
@35fatihGeri bildirim için teşekkürler. Kapasite bilgilerini düzelttim.Diğer taraftan Ür-Ge'yi Ürün Geliştirme olarak kullandım. Aslında ge...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 6 yıl
Helal olsun google a... samsung gibi plastik ürünleri binlerce liraya satmıyor!
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1 Avatar
.mert 6 yıl
kimsenun dusunmedigi bir nokta var


Google bu tabletlerin kullanimi (reklamlar) sayesinde dunyanin parasini kaldiriyor
150$ a satsa bile koymaz google a
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fuatmalatyali 6 yıl
Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum fakat yurt dışında alan kullanıcılar kasanın sağlamlığından şikayetçi, ekranın oynadığını söylüyorlar.Çoğu kullanıcı açıp içindeki vidaları sıkıp sorunu çözdüğünü söylüyor. Asus çok ayıp etmiş.
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Rainbow6 6 yıl
Ben sanmiyorum 184 dolar olacagini cok daha azdir bu cihazda 8gb HD var, arkada kamera yok, sd card okuyucu yok, hdmi baglantisi yok ekranda 7" donanimsal olarak cok daha yuklu cihazlar bu fiyattan satilir oldu ($250 16 gb galaxy7", acer tegra2 7") sadece islemci maliyeti bu kadar arttirmaz diye dusunuyorum ben
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diosfer 6 yıl
işin şu kısmından bakın tamam zarat edicek ama tablet iyi satarsa kesin satar çünkü fiyatı ucuz android pazarı büyüyecek buda play store da reklam fiyatının artmasına ve daha çok reklam almasına sebep olucak yani google çok akıllıca satış taktiği gerçekleştiriyor kutlamak gerek hem biz hemde onlar karlı bu işten
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b437 6 yıl
Zarar edeceklerini sanmıyorum. Bu çok büyük bir olay, bu derece büyük bir zararı göze alamazlar. Vardır elbet karı.
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eternity 6 yıl
En iyi android tablet bile Kasım Kasım kasarken,fiyat bence olması gereken düzeyde.
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allking 6 yıl
35fatih
Helal olsun google un android e verdigi degeri ortaya koyuyor. Diger tablet segmentini hem ucuz olmasi hem kaliteli olmasi hemde yazilimsal destegi ile piyasadan siler supurur.Ayrica benim bildigim 8 gb lik modeli 199$ 16 gb lik modeli 249$. Eger yanlis biliyorsam kusura bakmayin. Bu arada Ür-ge degil ar-ge :))

ür-ge o sen sıkıntı yapma :D (üretim geliştirme) ağzı olan sallıyor :D
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Zuko 6 yıl allking
allking
35fatih
Helal olsun google un android e verdigi degeri ortaya koyuyor. Diger tablet segmentini hem ucuz olmasi hem kaliteli olmasi hemde yazilimsal destegi ile piyasadan siler supurur.Ayrica benim bildigim 8 gb lik modeli 199$ 16 gb lik modeli 249$. Eger yanlis biliyorsam kusura bakmayin. Bu arada Ür-ge degil ar-ge :))

ür-ge o sen sıkıntı yapma :D (üretim geliştirme) ağzı olan sallıyor :D

Sen de sallamışsın. Ürün geliştirme olacak.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
dahası sony ps3 içinde zararına satış diye reklam yaptı !
güven arayan müşteriler için ucuza ürettik ucuza satacağız denilen bir çok ürün
bizlere pekte ucuza gelmiyor !
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SEO-Uzmanı 6 yıl
en sona bi -0- ekle ve TR de piyasa sür !
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Zuko 6 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
en sona bi -0- ekle ve TR de piyasa sür !

Oha.



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Rusty 6 yıl
Kart yuvasını geçtim de otg olmaması tableti batırmış. OTG siz tablet bence tablet değil.
Yine de otg yapılabiliyor ama root+stickmount lazım.
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TearsForFears 6 yıl
Az daha özellik koyup 300 dolardan satsaydın yine çok iyi satardın.Bana ilk başta çekici gelmişti fakat eksiklerini görünce tabletten soğudum.Sonuçta ilk güncellemeleri alacak tablet olduğu için 500 dolardan çıksa bile alacak çok kişi olurdu.
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Jül Sezar 6 yıl
Android kasar. Bundan dolayı donanımı yüksek tutar maliyet artar. Ios için dediklerimin tam tersi geçerli. Bu yüzden dünyanın en zengin şirketiyiz.
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