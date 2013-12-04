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1.9mm uca ve 4048 basınç hassasiyetine sahip stylus kalem: YuFu

5 yıl
1,3b
1
16
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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1.9mm uca ve 4048 basınç hassasiyetine sahip stylus kalem: YuFu
Geniş ekranları sayesinde sundukları çizim potansiyelleri birçok stylus kalem ile desteklenen iPad modelleri için Jon Atherton tarafından hazırlanan YuFu, teknik ayrıntılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
YuFu Pro, YuFu ve YuFu Focus olmak üzere üç farklı versiyon halinde hazırlanan stylus kalem modellerinden özellikle YuFu Pro ön plana çıkıyor. 1.9mm uç kalınlığı ve 4048 basınç hassasiyeti ile üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen ürün, dahili jiroskobu sayesinde de farklı sallama hareketleriyle örneğin silgiye hızlı geçiş sağlayabiliyor, gücünü AAAA pilden karşılayabiliyor ve iPad (Mini dahil) modellerine Bluetooth LE üzerinden kablosuz olarak bağlanıyor. Hazırlanan ürünlerden YuFu Focus ise daha çok çizime yeni başlayanlara hitap ediyor ve sadece 64 basınç hassaslığı sağlayabiliyor. Son olarak YuFu ise herhangi bir bataryaya ihtiyaç duymadan not alma işlemleri için kapasitif dokunmatik teknolojisine sahip ekran modelleriyle aktif olarak kullanılabiliyor. YuFu kalem ailesi, 40 farklı geliştiriciyle yapılan anlaşma doğrultusunda Apple App Store üzerinde yer alan birçok önemli çizim uygulamasına da tam destek veriyor. Seri üretim sonrası yayınlanan örneklerden çok daha şık ve güzel görüneceği belirtilen stylus kalemler, ilginç sonuçlar için üç farklı uca da sahipler.
Site üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefi, bitimine daha 29 gün kala 599 bağış ile 40,728$ seviyesine getiren ve bu sayede projeyi başarıyla tamamlayan YuFu, yapılacak 25$, 55$ (Focus) ve 65$ (Pro) bağışlar ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünü ve yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/jonatherton/yufu-the-stylus-perfected-pressure-sensitive-fine Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
asaltek 5 yıl
samsung o zamana daha iyisini yapar.
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senersongur 5 yıl
Kalemin modası geçti artik. Bunu kimse almaz.
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SpesifikBrush 5 yıl
Wacom Intuos Creative Stylus'tan iyi olur mu acaba? Çünkü bu kalem daha küçük gibi gözüküyor ondan. İnşallah öyledir.
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SEO-Uzmanı 5 yıl
hiç bir şey gerçek kağıdın verdiği hissi veremez :D
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Capt. Awesome 5 yıl
Yorumlara gel :)
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arel.gr 5 yıl
2mm ince mi oluyor,kalinmi ?
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EmreTheBand 5 yıl
S-Pen varken
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Bradley Cooper 5 yıl
çok başarılı bir çalışma olmuş. tabletlerde çizim yapanların çok işine yaraacaktır
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keskin53 5 yıl
adamlar kalemi sil bastan dizan ediyor biz hala şike olayları ve sabri reyiz takıldık kaldık
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MysTerYBoY 5 yıl
@Hm Ok
kalemi başka kimler kullanıyor ki?
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huseyintat 5 yıl
Kim ne derse desin stylus deyince akla s-pen gelir ! samsungu sevmeyebilirsiniz ancak samsung bize bir stylus kalemin tablete ve telefona nasıl entegre edildiğini ve nasıl işler yapılabilecğeini gösterdi ! Bunlar ise 3. parti işe yaramyan ürünler.
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