1.9mm uca ve 4048 basınç hassasiyetine sahip stylus kalem: YuFu

Geniş ekranları sayesinde sundukları çizim potansiyelleri birçok stylus kalem ile desteklenen iPad modelleri için Jon Atherton tarafından hazırlanan YuFu, teknik ayrıntılarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

YuFu Pro, YuFu ve YuFu Focus olmak üzere üç farklı versiyon halinde hazırlanan stylus kalem modellerinden özellikle YuFu Pro ön plana çıkıyor. 1.9mm uç kalınlığı ve 4048 basınç hassasiyeti ile üst seviye sonuçlar ortaya koyabilen ürün, dahili jiroskobu sayesinde de farklı sallama hareketleriyle örneğin silgiye hızlı geçiş sağlayabiliyor, gücünü AAAA pilden karşılayabiliyor ve iPad (Mini dahil) modellerine Bluetooth LE üzerinden kablosuz olarak bağlanıyor. Hazırlanan ürünlerden YuFu Focus ise daha çok çizime yeni başlayanlara hitap ediyor ve sadece 64 basınç hassaslığı sağlayabiliyor. Son olarak YuFu ise herhangi bir bataryaya ihtiyaç duymadan not alma işlemleri için kapasitif dokunmatik teknolojisine sahip ekran modelleriyle aktif olarak kullanılabiliyor. YuFu kalem ailesi, 40 farklı geliştiriciyle yapılan anlaşma doğrultusunda Apple App Store üzerinde yer alan birçok önemli çizim uygulamasına da tam destek veriyor. Seri üretim sonrası yayınlanan örneklerden çok daha şık ve güzel görüneceği belirtilen stylus kalemler, ilginç sonuçlar için üç farklı uca da sahipler.

Site üzerinde başlatılırken konan 25,000$ hedefi, bitimine daha 29 gün kala 599 bağış ile 40,728$ seviyesine getiren ve bu sayede projeyi başarıyla tamamlayan YuFu, yapılacak 25$, 55$ (Focus) ve 65$ (Pro) bağışlar ile 2014 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünü ve yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/jonatherton/yufu-the-stylus-perfected-pressure-sensitive-fine