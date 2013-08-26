Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

1Password 4'ün Mac sürümü netlik kazanıyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
434
1
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
1Password 4'ün Mac sürümü netlik kazanıyor
Tam Boyutta Gör

iOS, Mac ve Windows platformlarının en güçlü şifre saklama ve üretme yazılımı olan 1Password’un Mac için 4.büyük sürümü netlik kazandı. Yeni sürüm iCloud senkronizasyonu ve tek bir internet sitesi için birden fazla  hesap desteği gibi önemli özelliklerle dikkat çekiyor.

Elbette yeni sürümün sundukları bunlarla sınırlı değil. İos ve Mac’ler arasında iMessage üzerinden hesap bilgilerinin yüksek güvenlikli şifreleme ile gönderebilme imkanı, 1Password 4’ün öne çıkan özelliklerinden biri. Ayrıca ehliyet, sadakat programları gibi yeni bilgi alanları da programda yer alıyor. Ayrıca tüm tarayıcılarda attırılmış birleşik uyumluluk, yeni sürümün sunacağı sorun gidermeler ve iyileştirmelerden sadece biri.

Güz döneminde yayınlanması beklenen 1Password 4’ün satış fiyatı şimdilik belirsizliğini korurken; programın 3.sürümüne sahip olan kullanıcılar yeni sürümü ücretsiz olarak yükleyebilecek.Hem Mac App Store hem de AgileBits’in internet sayfasından satın alınabilen 1Password 3’ün fiyatı ise 49,99 dolar.

1Password 4'ün Mac sürümü netlik kazanıyor
Tam Boyutta Gör
1Password 4'ün Mac sürümü netlik kazanıyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sierratr1 6 yıl
Iyi bunu kullaniyoruz ama forumdan 4 kisi ortak aldik tek lisans ustunden.bunda bi sikinti olmaz herhalde sonucta sadece lisans isterken alanin adini yazdik kurarken kendi sifremizi belirledik bu konu hakkinda bilgisi olan varsa sevinirim.
Saygilar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Rehberi: Sizler için seçtiğimiz faydalı ve kullanışlı Android uygulamaları 6 yıl Samsung 840 Pro 256GB SSD video inceleme "Sınıfında liderliğe oynuyor" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
XBOX GAMEPASS ANA KONU
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
X-Men: Dark Phoenix, gişede tarihi
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
DreamHack Masters Dallas 2019 Turnuvasının
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim