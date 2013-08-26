1Password 4'ün Mac sürümü netlik kazanıyor

iOS, Mac ve Windows platformlarının en güçlü şifre saklama ve üretme yazılımı olan 1Password’un Mac için 4.büyük sürümü netlik kazandı. Yeni sürüm iCloud senkronizasyonu ve tek bir internet sitesi için birden fazla hesap desteği gibi önemli özelliklerle dikkat çekiyor.

Elbette yeni sürümün sundukları bunlarla sınırlı değil. İos ve Mac’ler arasında iMessage üzerinden hesap bilgilerinin yüksek güvenlikli şifreleme ile gönderebilme imkanı, 1Password 4’ün öne çıkan özelliklerinden biri. Ayrıca ehliyet, sadakat programları gibi yeni bilgi alanları da programda yer alıyor. Ayrıca tüm tarayıcılarda attırılmış birleşik uyumluluk, yeni sürümün sunacağı sorun gidermeler ve iyileştirmelerden sadece biri.

Güz döneminde yayınlanması beklenen 1Password 4’ün satış fiyatı şimdilik belirsizliğini korurken; programın 3.sürümüne sahip olan kullanıcılar yeni sürümü ücretsiz olarak yükleyebilecek.Hem Mac App Store hem de AgileBits’in internet sayfasından satın alınabilen 1Password 3’ün fiyatı ise 49,99 dolar.