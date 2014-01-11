1Password, Mac sistemler için yeni özelliklerle güncellendi

iOS ve Mac OSX platformlarının güçlü şifre ve güvenlik uygulamalarından 1Password, 4.1.2 sürümüyle Mac sistemler için güncellendi.





AgileBits tarafından geliştirilen 1Password uygulaması, kullanıcıların tüm şifrelerini tek bir merkez üzerinde güvenli şekilde saklamalarına imkan sağlıyor ve güçlü 256-bit AES şifreleme standardını kullanıyor. İnternet tarayıcısı üzerinden otomatik olarak şifre girme gibi faydalı bir özelliği de bünyesinde barındıran uygulama, kullanışlı bir ara yüz ile geliyor. Yayınlanan 4.1.2 güncellemesiyle ayarlar içerisine hızlı kullanıcı değiştirme seçeneği eklenen uygulama, aynı zamanda Dropbox ile oluşan bir senkronizasyon sorunundan kurtuluyor, lisanslı yüklü yazılımların simgelerini kullanabiliyor ve CSV'den aktarma yapabiliyor.





62,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen 1Password uygulamasına buradan ya da Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id443987910?mt=12