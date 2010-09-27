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1e1: Razer oyun aksesuarları DeathAdder, Lachesis, Naga fare modelleri ve Lycosa oyuncu klavyesi

8 yıl
111,4b
1
Donanım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1e1 hız kesmeden devam ediyor. Bu bölümde dünyanın öncü oyun aksesuarı üreticilerinden Razer'ın DeathAdder, Lachesis ve Naga oyuncu fareleri ile Lycosa oyuncu klavyesini bütün detayları ile ele alıyoruz.


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Stansflower 6 yıl
Bu incelemeyi kim bilir kaç kez izlemişimdir.
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JoeyBane 6 yıl
Aynı zamanda telefon olarak da kullanılabiliyor:P
Şaka bir yana her oyuncunun gönlünde bir Razer yatar.
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tyll 6 yıl
konu hortlamışken söyleyeyim,razer lycosa D,F,C. space tuşları bende artık sadece mavi ışık


yani tamamen silindi ,rezil bir klavyedir kendileri ,
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HuGeHoRRoR 6 yıl
DeathAdder Dragon Age II Mousunu İnceleyebilirmisiniz?
2 Yanıt Yanıtla
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killnOd 6 yıl HuGeHoRRoR
HuGeHoRRoR

DeathAdder Dragon Age II Mousunu İnceleyebilirmisiniz?


Bu mousenin tek farki uzerindeki Dragon Age II resminin olmasidir yoksa birebir DeathAdder ile ayni ozelliklerdedir.
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ByDamage 6 yıl HuGeHoRRoR
HuGeHoRRoR

DeathAdder Dragon Age II Mousunu İnceleyebilirmisiniz?


Konuyu hortlatmışsınız :D
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DH Misafiri 7 yıl
çok güzel bir şey yarsunuz tebrik ediyorum fareyi çok seviyorum
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konix 8 yıl
İncelemeyi izledikten sonra Deathadder almaya karar verdim bakalım nasılmış mouse..
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killnOd 8 yıl
DeathAdder Tum Dunyada Mouselarin Kral1 olarak bilinir.Ama Mamba da muhtesem bir mouse dur.
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DH Misafiri 8 yıl
deathadder aldım ilk başta zorlandım ama şimdi çok memnunum goliathus ile çok iyi gidiyor.
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kenex 8 yıl
Merhabalar. Bu inceleme için size ne kadar teşekkür etsem azdır. Sıfırdan bir sistem toplayacağım ve masaüstü kullanmayalı uzun zaman oluyor. Beni klavye ve fare arama derdinden kurtardınız. Death Adder fare ve Lycosa klavye ikilisini düşünüyorum.
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Emrah Serbes 8 yıl
oldukça iyi, bu klavye bende olsa ölümüne yazı yazarım

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DH Misafiri 8 yıl
Deathadderın eksikliği dpi tuşu olmamasımıymış ?
O 1 aydır mouse u kullanan arkadaşa söyleyinde mouseun driverına girip baksın ordaki makro atama tuşları ne işe yarıyor. İstersen girer o iki tuşa DPI UP - DPI DOWN atarsın olur sana dpi tuşları..
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Yusuf Erturan 8 yıl
bir de mamba incelense aslında elimdeki lachesisi satıp mamba düşünüyorum bende
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Dodge 8 yıl
Güzel bir inceleme olmuş.Klavye güzel gerçekten.
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SE.exe 8 yıl
deathhadder üstüne yok şuan piyasada bir mouse. sadece mamba'yla kapışabilir (:
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