1e1: Razer oyun aksesuarları DeathAdder, Lachesis, Naga fare modelleri ve Lycosa oyuncu klavyesi

1e1 hız kesmeden devam ediyor. Bu bölümde dünyanın öncü oyun aksesuarı üreticilerinden Razer'ın DeathAdder, Lachesis ve Naga oyuncu fareleri ile Lycosa oyuncu klavyesini bütün detayları ile ele alıyoruz.
HuGeHoRRoR DeathAdder Dragon Age II Mousunu İnceleyebilirmisiniz?
Şaka bir yana her oyuncunun gönlünde bir Razer yatar.
yani tamamen silindi ,rezil bir klavyedir kendileri ,
Bu mousenin tek farki uzerindeki Dragon Age II resminin olmasidir yoksa birebir DeathAdder ile ayni ozelliklerdedir.
Konuyu hortlatmışsınız :D
O 1 aydır mouse u kullanan arkadaşa söyleyinde mouseun driverına girip baksın ordaki makro atama tuşları ne işe yarıyor. İstersen girer o iki tuşa DPI UP - DPI DOWN atarsın olur sana dpi tuşları..