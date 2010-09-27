1e1: Razer oyun aksesuarları DeathAdder, Lachesis, Naga fare modelleri ve Lycosa oyuncu klavyesi

1e1 hız kesmeden devam ediyor. Bu bölümde dünyanın öncü oyun aksesuarı üreticilerinden Razer'ın DeathAdder, Lachesis ve Naga oyuncu fareleri ile Lycosa oyuncu klavyesini bütün detayları ile ele alıyoruz.

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