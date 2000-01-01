Suudi Arabistan’ın ütopyası çıkmaza girdi: The Line projesi yeniden masada

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Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan, fütüristik mega şehir projesi The Line için önemli bir dönemece girdi. Kızıldeniz kıyısında inşa edilmesi planlanan 170 kilometrelik çizgi kent, artık yalnızca bir teknoloji ve tasarım harikası olarak değil, devasa maliyeti, çevresel etkileri ve uygulanabilirliğiyle de gündemde. Bloomberg’in haberine göre ülkenin kamu yatırım fonu PIF, projenin fizibilitesinin yeniden değerlendirmesi için danışmanlara başvurdu.

The Line şehri, Suudi Arabistan’ın Neom projesinin bir parçası. Ülke, bugüne kadar Neom projesi kapsamında 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Projenin tamamına dair öngörülen toplam maliyet ise inanılması güç bir rakam: 8,8 trilyon dolar. Bu devasa bütçe, yalnızca mimari hayallerin değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal gerçekliklerin de sorgulanmasına neden oluyor.

İddialı vizyon, gerçeklerle sınanıyor

Tam Boyutta Gör 2021 yılında Veliaht Prens Muhammed bin Selman tarafından duyurulan The Line, araçsız, cadde içermeyen ve sıfır karbon emisyonlu bir yaşam alanı vaadiyle dikkat çekmişti. Tüm temel ihtiyaçların beş dakikalık yürüme mesafesinde karşılanacağı, bir uçtan diğerine sadece 20 dakikada ulaşım sağlanacağı iddia edilen şehir için 2030 yılı hedefleri oldukça büyüktü: 1,5 milyon nüfus, 380 bin istihdam ve 48 milyar dolarlık ekonomik katkı.

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Ancak gelinen noktada bu hedefler revize edilmiş durumda. 2030 itibarıyla yalnızca 2,4 kilometrelik kısmın tamamlanması ve şehirde 300 binin altında nüfusun yaşaması bekleniyor.

Vision 2030 kapsamında Suudi Arabistan, petrol gelirlerine bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ancak düşük seyreden petrol fiyatları bu planları sekteye uğratıyor. 2025 bütçesine göre, petrol gelirleri hâlâ devlet gelirlerinin yüzde 61’ini oluşturuyor. Brent petrolün bu yıl boyunca çoğunlukla varil başına 70 doların altında işlem görmesi, büyük çaplı projelere olan kaynak akışını sınırlıyor.

Neom yaptığı açıklamada, “Büyük ölçekli, çok yıllı projelerde olduğu gibi, stratejik gözden geçirmeler yaygın bir uygulamadır ve büyük bir geliştirme projesi veya altyapı programı boyunca birkaç kez gerçekleştirilir. The Line stratejik bir öncelik olmaya devam ediyor ve Neom, projenin genel vizyonu ve hedeflerine uygun olarak operasyonel sürekliliği korumaya, verimliliği artırmaya ve ilerlemeyi hızlandırmaya odaklanıyor.” dedi.

Neom’da yön değişikliği

Tam Boyutta Gör Lüks tatil köyleri, kayak merkezleri ve yenilikçi şehir planlamasıyla tanıtılan Neom, son dönemde yalnızca mali değil, aynı zamanda yönetimsel krizlerle de gündeme geldi. Projenin başındaki isim Nadhmi al-Nasr, 2024 sonunda görevden alındı. Nasr, çalışma koşulları hakkında yaptığı “Köle gibi çalıştırırım. Öldüklerinde kutlama yaparım. Projelerimi böyle yürütürüm” açıklamasıyla tepki çekmişti. Yine 2024 sonunda, iki üst düzey yabancı yönetici daha projeden ayrıldı. Kasım 2024’te, daha önce PIF’in emlak yatırımlarını yöneten Aiman al-Mudaifer, Neom’un yeni CEO’su olarak atandı.

Elbette Neom projesindeki sorunlar sadece ekonomik değil. Projenin çevresel sonuçları da ağır olabilir. Neom’un inşaat faaliyetlerinin bölgedeki hava sistemlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunulmuştu. Yağış düzenlerinin değişmesi, daha sık kum fırtınaları ve şiddetlenen rüzgarlar, projenin iklim üzerindeki potansiyel sonuçları arasında yer alıyor.

Kentsel alanların yarattığı “ısı adası etkisi” bilinirken, 500 metre yüksekliğe ve 170 kilometre uzunluğa sahip olacak The Line gibi bir yapının çölün ortasında doğal yaşamı ikiye bölen bir duvar haline geleceği belirtiliyor. Ayrıca yansıtıcı dış cephesiyle kuşlar ve diğer canlılar için tehdit oluşturabilir. Hatta sadece The Line’ın inşası için dünya çelik üretiminin yüzde 20’sine yakınının kullanılacağı tahmin ediliyor.

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