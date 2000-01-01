Suudi Arabistan’ın ütopyası çıkmaza girdi: The Line projesi yeniden masada

The Line şehri, Suudi Arabistan’ın Neom projesinin bir parçası. Ülke, bugüne kadar Neom projesi kapsamında 50 milyar dolardan fazla yatırım yaptı. Projenin tamamına dair öngörülen toplam maliyet ise inanılması güç bir rakam: 8,8 trilyon dolar. Bu devasa bütçe, yalnızca mimari hayallerin değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal gerçekliklerin de sorgulanmasına neden oluyor.
İddialı vizyon, gerçeklerle sınanıyor
Ancak gelinen noktada bu hedefler revize edilmiş durumda. 2030 itibarıyla yalnızca 2,4 kilometrelik kısmın tamamlanması ve şehirde 300 binin altında nüfusun yaşaması bekleniyor.
Vision 2030 kapsamında Suudi Arabistan, petrol gelirlerine bağımlılığı azaltmayı hedefliyor. Ancak düşük seyreden petrol fiyatları bu planları sekteye uğratıyor. 2025 bütçesine göre, petrol gelirleri hâlâ devlet gelirlerinin yüzde 61’ini oluşturuyor. Brent petrolün bu yıl boyunca çoğunlukla varil başına 70 doların altında işlem görmesi, büyük çaplı projelere olan kaynak akışını sınırlıyor.
Neom yaptığı açıklamada, “Büyük ölçekli, çok yıllı projelerde olduğu gibi, stratejik gözden geçirmeler yaygın bir uygulamadır ve büyük bir geliştirme projesi veya altyapı programı boyunca birkaç kez gerçekleştirilir. The Line stratejik bir öncelik olmaya devam ediyor ve Neom, projenin genel vizyonu ve hedeflerine uygun olarak operasyonel sürekliliği korumaya, verimliliği artırmaya ve ilerlemeyi hızlandırmaya odaklanıyor.” dedi.
Neom’da yön değişikliği
Elbette Neom projesindeki sorunlar sadece ekonomik değil. Projenin çevresel sonuçları da ağır olabilir. Neom’un inşaat faaliyetlerinin bölgedeki hava sistemlerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunulmuştu. Yağış düzenlerinin değişmesi, daha sık kum fırtınaları ve şiddetlenen rüzgarlar, projenin iklim üzerindeki potansiyel sonuçları arasında yer alıyor.
Kentsel alanların yarattığı “ısı adası etkisi” bilinirken, 500 metre yüksekliğe ve 170 kilometre uzunluğa sahip olacak The Line gibi bir yapının çölün ortasında doğal yaşamı ikiye bölen bir duvar haline geleceği belirtiliyor. Ayrıca yansıtıcı dış cephesiyle kuşlar ve diğer canlılar için tehdit oluşturabilir. Hatta sadece The Line’ın inşası için dünya çelik üretiminin yüzde 20’sine yakınının kullanılacağı tahmin ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: