2009 yılında yonga satışları %9 düştü

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Yarıiletken Endüstrisi Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yonga pazarında geçtiğimiz yıl 226.3 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. 2008 ile kıyaslandığında satışlarda %9 düşüş yaşanırken bunun en büyük nedeni olarak özellikle yılın ilk yarısında etkili olan küresel ekonomik kriz gösteriliyor. Satışlarda %9 düşüş yaşanmış olmasına rağmen geride bıraktığımız yılın, yarıiletken pazarı için tahminlerden iyi geçtiği zira Yarıiletken Endüstrisi Birliği'nin 219.7 milyar dolarlık satış öngörüsünün çok üzerine çıkıldığını görüyoruz.

2009 genel değerlendirmesiyle birlikte Aralık ayı raporu da açıklandı. 22.4 milyar dolarlık yonga satışının gerçekleştirildiği Aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29, bir önceki aya göreyse %1.2 oranında artış yaşandığı belirtiliyor. 2010 için daha iyimser olan Yarıiletken Endüstrisi Birliği, ekononmik iyileşmelere bağlı olarak satışların artacağını tahmin ediyor.