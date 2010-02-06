Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2009 yılında yonga satışları %9 düştü

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
3,8b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2009 yılında yonga satışları %9 düştü
Tam Boyutta Gör

Yarıiletken Endüstrisi Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, yonga pazarında geçtiğimiz yıl 226.3 milyar dolarlık satış gerçekleştirildi. 2008 ile kıyaslandığında satışlarda %9 düşüş yaşanırken bunun en büyük nedeni olarak özellikle yılın ilk yarısında etkili olan küresel ekonomik kriz gösteriliyor. Satışlarda %9 düşüş yaşanmış olmasına rağmen geride bıraktığımız yılın, yarıiletken pazarı için tahminlerden iyi geçtiği zira Yarıiletken Endüstrisi Birliği'nin 219.7 milyar dolarlık satış öngörüsünün çok üzerine çıkıldığını görüyoruz.

2009 genel değerlendirmesiyle birlikte Aralık ayı raporu da açıklandı. 22.4 milyar dolarlık yonga satışının gerçekleştirildiği Aralık ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %29, bir önceki aya göreyse %1.2 oranında artış yaşandığı belirtiliyor. 2010 için daha iyimser olan Yarıiletken Endüstrisi Birliği, ekononmik iyileşmelere bağlı olarak satışların artacağını tahmin ediyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DavutGENC 9 yıl
artık dünyanın lider firmalari kendi yonga larını kendi üretiyor.
o bakımdan pazarda herkez kendi ürününü kendi kullanıyor. normal dir bu kadar deger olması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 9 yıl
iyi olmuş biraz az satsınlar :D ucuz satsınlar ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl

DungeonKeeper

iyi olmuş biraz az satsınlar :D ucuz satsınlar ..



sana katılıyorum, umarım bu sesi duyarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 9 yıl
Ekonomik krizden sonra düşüş olması şaşırtıcı değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Whole Lotta Rosie 9 yıl

DoguK@N

Ekonomik krizden sonra düşüş olması şaşırtıcı değil




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl AMD ile işlemci ve ekran kartı dünyası üzerine 9 yıl MSI R5750 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Müzikle Zamanda Yolculuk
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Nokia telefonların oyun deneyimi AnTuTu
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim