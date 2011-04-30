Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2011 yılının 1. çeyreğinde cep telefonu pazarındaki son durum: Nokia liderliği sürüyor

8 yıl
7,3b
1
73
Cep Telefonu Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2011 yılının 1. çeyreğinde cep telefonu pazarındaki son durum: Nokia liderliği sürüyor
Tam Boyutta Gör

Küresel cep telefonu sektörüne ilişkin yayınladığı analiz, tahmin ve yorumlarıyla yakından tanıdığımız, en son 2015 yılında mobil işletim sistemlerinin beklenen pazar paylarıyla ilgili çalışmasıyla pek çok kişinin dikkatini üzerinde toplayan IDC (International Data Center) firması, 2011 yılının ilk çeyreğinde hangi cep telefonu üreticisinin ne kadar satış yaptığını, cep telefonu üreticilerinin pazar paylarını ve satış rakamlarındaki, pazar paylarındaki değişimleri resmi internet sitesinde gözler önüne serdi. Şimdi yayınlanan bilgilere kısaca bir göz atalım.

IDC'nin araştırmasına göre 2011 yılının ilk çeyreğinde, 2010 yılının ilk çeyreğine kıyasla cep telefonu pazarı %19,8 gibi önemli bir büyüme sergiledi. Cep telefonu sektörünün önemli isimlerinin ilk çeyrekte 371.8 milyon telefonun dağıtımını gerçekleştirdiği; bu sayının 2010 yılının ilk çeyreğinde ise 310.5 milyon olduğu bildiriliyor.

Birinci çeyrekte gerçekleştirilen 371.8 milyonluk satışın 105.8 milyonu Nokia, 70 milyonu Samsung, 24.5 milyonu LG Mobile, 18.7 milyonu Apple, 15.1 milyonu ZTE, geriye kalan 135 milyonu ise diğer üreticilere ait. Üreticilerin pazar payları sırasıyla %29.2, %18.8, %6.6, %5, %4.1 ve %36.3 olarak belirtiliyor.

2010 ve 2011 yılı satışlarını karşılaştırdığımızda LG'de %9.6 oranında düşüş, Apple cephesinde ise %114.9 gibi ciddi bir yükseliş dikkatlerden kaçmıyor. Pazar payı açısından ele aldığımızda ise Apple ve diğer üreticilerin pastadaki payı artarken, Samsung, Nokia, ZTE ve LG'de düşüşler görülüyor.

2011 yılının 1. çeyreğinde cep telefonu pazarındaki son durum: Nokia liderliği sürüyor
Tam Boyutta Gör
2011 yılının 1. çeyreğinde cep telefonu pazarındaki son durum: Nokia liderliği sürüyor
Tam Boyutta Gör
2011 yılının 1. çeyreğinde cep telefonu pazarındaki son durum: Nokia liderliği sürüyor
Tam Boyutta Gör

IDC'nin araştırmasında Sony Ericsson, HTC ve Motorola ''diğerleri'' kapsamına alınmıştı. Ancak mevcut durumun daha iyi anlaşılabilmesi için diğerleri kapsamına alınan üreticileri de yayınladıkları finansal raporları göz önünde bulundurarak grafiğe dahil etmeyi uygun gördük. Nokia 108.5 milyonluk satışla birincilik tahtında oturmayı sürdürürken Nokia'yı 70 milyonla Samsung, 24.5 milyonla LG, 18.7 milyonla Apple, 9.7 milyonla HTC, 9.05 milyonla Motorola ve 8.1 milyonla Sony Ericsson izliyor.

Merak edilen soru: ''Peki akıllı telefon satışlarında güncel durum nasıl?''

Akıllı telefon satışlarında ilk üç sırayı Nokia, Apple ve Samsung oluşturuyor. Nokia 24.2 milyon, Apple 18.7 milyon, Samsung 12.6 milyon, HTC 9.7 milyon, Sony Ericsson 4.86 milyon ve Motorola 4.1 milyon telefonu tüketicilerle veya distribütörlerle buluşturmuş. Samsung, bu yıl için 60 milyon akıllı telefon satışını hedeflerken, Nokia-Microsoft işbirliğinin Nokia'nın kaderini nasıl değiştireceği ilgi konusu.

Dipnot: BlackBerry'nin üreticisi RIM'ın 16 Haziran'da finansal raporunu yayınlaması beklendiği için ve LG'nin akıllı telefon satışı sayısına ilişkin bilgiye henüz ulaşamadığımız için son grafikte LG ve RIM'a yer verilmedi.

2011 yılının 1. çeyreğinde cep telefonu pazarındaki son durum: Nokia liderliği sürüyor
Tam Boyutta Gör
2011 yılının 1. çeyreğinde cep telefonu pazarındaki son durum: Nokia liderliği sürüyor
Tam Boyutta Gör

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS22808211 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AnotheRDie 8 yıl en beğenilen

TRangulity

Nokia dükkanı kapatıyordu hani



3oo liralık 1o tane telefon satıyor, Apple bir tane iphone satıyor. Arada ki fark bu.
TRangulityNokia dükkanı kapatıyordu hani3oo liralık 1o tane telefon satıyor, Apple bir tane ...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Technotronic 8 yıl
nokia nin kemiklesmis büyük bi kullaniici kitlesi var o yüzden pazar kaybi aniden olmuyor , ancak her yil biraz daha azaliyo pazar payi
nokia hindistan gibi nüfusu yüksek ama geliri düsük ülkelerde yüüksek pazar payina sahip
ancak nokia bu kafayla devam ederse bu düsüs istikrarli bir sekilde her sene devam edecektir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rust in Peace 8 yıl
Sizce tarihte hangi telefonun cikisi daha buyuk bir basaridir? 3310 mu? iPhone mu? İkisini de cikis tarihlerine gore degerlendirin ama.

Bir de cep telefonu denildiginde akliniza gelen ilk firmayi bir dusunun cevabi kendiniz bulacaksiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
01Mrt 8 yıl
Ülkelere göre dağılımını görmeyi çok isterdim, bizim ülkede birinci o belli ama diğer ülkelerde durum ne merak ediyorum...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Fuego 8 yıl
biri sitayla, kosebasi telefonu (bir arkadas yazmisti forumda, teshis diye buna denir)

digeri apple

:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 8 yıl
telefondan anlamayan nokia alıyor bunu herkes biliyor. Bir şarkıyla devam etmek istiyorum.

hiç ayrılamam derken...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl

carnador

telefondan anlamayan nokia alıyor bunu herkes biliyor. Bir şarkıyla devam etmek istiyorum.

hiç ayrılamam derken...



Linç ederler seni , demedi deme
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
java 8 yıl

carnador

telefondan anlamayan nokia alıyor bunu herkes biliyor. Bir şarkıyla devam etmek istiyorum.

hiç ayrılamam derken...




İş kişisel hakarete gidecekse; kendini bir sanan parası olan sonradan görmeler yada etini budunu telefona yatıran sınıfın tamamı da ipohone 4 alıyor diyebiliriz...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanemre58 8 yıl

carnador

telefondan anlamayan nokia alıyor bunu herkes biliyor. Bir şarkıyla devam etmek istiyorum.

hiç ayrılamam derken...

Bu şarkı sende varsa bluetoothla yollasana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BeyogluLions 8 yıl
Orta halli bir telefonda tek markam SE.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl

Nikolai Mw2

Orta halli bir telefonda tek markam SE.




SE artık orta segmentten , üst segmente adım attı

uzun zamandır java telefon duyurmuyo sürekli androidli Xperia serisi üzernde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 8 yıl
sugar_klavyeci
Orijinalden alıntı: TurkCSO Kardes senin için geçerli olan fotograf ve müzik denen boş uğraşlar nedense benim için geçersiz. Ben telefon dediğin zaman direk işletim sistemine bakarım. Akıllı olması benim için herseyden önce gelir. Bu yüzden 12 megapixel değil 112 megapixel olsun ne yazar. Hatta kamera ve müzik çalar gibi tamamen pil tüketen özelliklerin kaldırılmış olması benim için daha cezbedici.
Kamera ve müzik sana göre boş uğraş olabilir ama bir başkası için önemlidir. Şu dar kafalılıktan kurtulup bakış açını değiştirsen nasıl olur? Benim orada ne demek istediğimi tam olarak anladın mı? Telefon dendiğinde aklınıza sadece akıllı telefonlar gelmesin diyorum. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Ayrıca şu bilindik muhabbetleri bırakın artık. Herkesde aynı yorum var 12 MP değil 112 MP olsa ne yazar falan filan. Bunları 5 yaşındaki çocuklar bile söylüyor artık. İşletim sistemi benim için de önce gelir zaten. İşletim sistemi olmayan cihazı ne yapayım ben? Hiçbir işime yaramaz. Çünkü benim ihtiyacım olan şeyler akıllı telefonlarda var. Ama ben akıllı telefon kullanırken de multimedya özellikleri iyi olan bir akıllı telefonu seçerim. Sadece işletim sistemi bana yetmez. Kullandığın telefonu bana söyler misin bir zahmet?

iphone 4 kullanıyorum geri kafalı arkadaşım. Ayrıca iPhone 4'ün müzik çalarını kamerasını ve video oynatıcısını kullanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
TurkCSO

iphone 4 kullanıyorum geri kafalı arkadaşım. Ayrıca iPhone 4'ün müzik çalarını kamerasını ve video oynatıcısını kullanmıyorum.


Kimin gerikafalı olduğu görüşlerinden belli zaten. Sadece kendi pencesinden bakıp dünyayı yorumlamaya çalışan birini görüyorum karşımda.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
adamlar bu satıs durumu pazar payı ile tabi bırakmaz symbian ı gerek yok hepsini toplasan anca nokia kadar ediyor apple da o sıcramayı iphone 4 le yaptı donanım olarak nokia (n8 fiyat olarak o civar bir akıllı telefon aynı doananımla yok zaten illa bi eksiği var görüntülü konuşma ikinci kamera hdmi vb) ama yazılım ı google gibi bir devin yaptıgı android le boy ölçüşemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
castraelectro 8 yıl
Birde Samsung nokia yı sildi derlerdi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 8 yıl

castraelectro

Birde Samsung nokia yı sildi derlerdi



Önümüzdeki maçlara bakıcaz demiş samsung teknik direktörü
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furky86 8 yıl
iPhone 4 kullanıyorum, az önce de askerden yeni gelen kuzenime ihtiyacları doğrultusunda Nokia aldım 5228... iPhone dısında 300 tl civarı başka hangi markaya güvenirsiniz? Ban şahsen Samsung vs sevmiyorum kalitesiz malzeme kullanıyorlar... Ve evet paranizin yettiği seviyede nokiadan şaşmayın... Sonuclar gayet normal... Az daha paramız olsa htc alacaktık...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ersin ÇAKI 8 yıl
sugar_klavyeci
Orijinalden alıntı: alprkrkmz yalnız nokia lider konusunda bile beyaz iPhone resmi var :)
Katılıyorum. Nokia lider olmasına rağmen iPhone resmi koyulması tuhaf!
Orijinalden alıntı: kallesnikof 100 tl lik telefonlar ve telefoncuların Nokia dan şaşma abi sözleri hala nokiayı lider olarak tutuyor olabilir. ama büyüme ye bakarsanız nokia nın yerinde saydıgını ve bu seneden sonra hızla gerileme yaşayacagını görürsünüz, bence 2 sene sonra sıralama samsung htc nokia lg olacak
Şu saçma örneği bırakın artık. Türkiyeden değil dünyadan bahsediliyor. Nedense artık cep telefonu dendiğinde saçma bir düşünce var; yüksek donanımlı akıllı telefonlardan bahsediliyor. Telefonlar sadece akıllı telefonlardan ibaret değildir. Herkes akıllı telefon kullanmıyor. Birçok insan hala bu telefonlara gerek duymuyor. İnterneti kullanmaz, uygulama kurmaz vs. Alo desin, mesaj atsın, biraz fotoğraf biraz da müzik açsın yeter mantığında olan birçok insan var. Telefon dendiğinde aklınıza sadece akıllı telefon gelmesin. Nokia liderse bu yüzden lider.

Kardes senin için geçerli olan fotograf ve müzik denen boş uğraşlar nedense benim için geçersiz. Ben telefon dediğin zaman direk işletim sistemine bakarım. Akıllı olması benim için herseyden önce gelir. Bu yüzden 12 megapixel değil 112 megapixel olsun ne yazar. Hatta kamera ve müzik çalar gibi tamamen pil tüketen özelliklerin kaldırılmış olması benim için daha cezbedici.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HackAv 8 yıl
Benim anlamadığım LG nin orda ne işi var, o kadar satıryormuki...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl

TurkCSO

Kardes senin için geçerli olan fotograf ve müzik denen boş uğraşlar nedense benim için geçersiz. Ben telefon dediğin zaman direk işletim sistemine bakarım. Akıllı olması benim için herseyden önce gelir. Bu yüzden 12 megapixel değil 112 megapixel olsun ne yazar. Hatta kamera ve müzik çalar gibi tamamen pil tüketen özelliklerin kaldırılmış olması benim için daha cezbedici.


Kamera ve müzik sana göre boş uğraş olabilir ama bir başkası için önemlidir. Şu dar kafalılıktan kurtulup bakış açını değiştirsen nasıl olur? Benim orada ne demek istediğimi tam olarak anladın mı? Telefon dendiğinde aklınıza sadece akıllı telefonlar gelmesin diyorum. Bunu anlamak bu kadar zor mu? Ayrıca şu bilindik muhabbetleri bırakın artık. Herkesde aynı yorum var 12 MP değil 112 MP olsa ne yazar falan filan. Bunları 5 yaşındaki çocuklar bile söylüyor artık. İşletim sistemi benim için de önce gelir zaten. İşletim sistemi olmayan cihazı ne yapayım ben? Hiçbir işime yaramaz. Çünkü benim ihtiyacım olan şeyler akıllı telefonlarda var. Ama ben akıllı telefon kullanırken de multimedya özellikleri iyi olan bir akıllı telefonu seçerim. Sadece işletim sistemi bana yetmez.

Kullandığın telefonu bana söyler misin bir zahmet?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7263 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Desire S "Yeni Desire daha ince daha yetenekli" video inceleme 8 yıl Nokia E7 "QWERTY Klavye, 4" Amoled ekran ve fazlası" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim