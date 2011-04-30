2011 yılının 1. çeyreğinde cep telefonu pazarındaki son durum: Nokia liderliği sürüyor

Küresel cep telefonu sektörüne ilişkin yayınladığı analiz, tahmin ve yorumlarıyla yakından tanıdığımız, en son 2015 yılında mobil işletim sistemlerinin beklenen pazar paylarıyla ilgili çalışmasıyla pek çok kişinin dikkatini üzerinde toplayan IDC (International Data Center) firması, 2011 yılının ilk çeyreğinde hangi cep telefonu üreticisinin ne kadar satış yaptığını, cep telefonu üreticilerinin pazar paylarını ve satış rakamlarındaki, pazar paylarındaki değişimleri resmi internet sitesinde gözler önüne serdi. Şimdi yayınlanan bilgilere kısaca bir göz atalım.

IDC'nin araştırmasına göre 2011 yılının ilk çeyreğinde, 2010 yılının ilk çeyreğine kıyasla cep telefonu pazarı %19,8 gibi önemli bir büyüme sergiledi. Cep telefonu sektörünün önemli isimlerinin ilk çeyrekte 371.8 milyon telefonun dağıtımını gerçekleştirdiği; bu sayının 2010 yılının ilk çeyreğinde ise 310.5 milyon olduğu bildiriliyor.

Birinci çeyrekte gerçekleştirilen 371.8 milyonluk satışın 105.8 milyonu Nokia, 70 milyonu Samsung, 24.5 milyonu LG Mobile, 18.7 milyonu Apple, 15.1 milyonu ZTE, geriye kalan 135 milyonu ise diğer üreticilere ait. Üreticilerin pazar payları sırasıyla %29.2, %18.8, %6.6, %5, %4.1 ve %36.3 olarak belirtiliyor.

2010 ve 2011 yılı satışlarını karşılaştırdığımızda LG'de %9.6 oranında düşüş, Apple cephesinde ise %114.9 gibi ciddi bir yükseliş dikkatlerden kaçmıyor. Pazar payı açısından ele aldığımızda ise Apple ve diğer üreticilerin pastadaki payı artarken, Samsung, Nokia, ZTE ve LG'de düşüşler görülüyor.

IDC'nin araştırmasında Sony Ericsson, HTC ve Motorola ''diğerleri'' kapsamına alınmıştı. Ancak mevcut durumun daha iyi anlaşılabilmesi için diğerleri kapsamına alınan üreticileri de yayınladıkları finansal raporları göz önünde bulundurarak grafiğe dahil etmeyi uygun gördük. Nokia 108.5 milyonluk satışla birincilik tahtında oturmayı sürdürürken Nokia'yı 70 milyonla Samsung, 24.5 milyonla LG, 18.7 milyonla Apple, 9.7 milyonla HTC, 9.05 milyonla Motorola ve 8.1 milyonla Sony Ericsson izliyor.

Merak edilen soru: ''Peki akıllı telefon satışlarında güncel durum nasıl?''

Akıllı telefon satışlarında ilk üç sırayı Nokia, Apple ve Samsung oluşturuyor. Nokia 24.2 milyon, Apple 18.7 milyon, Samsung 12.6 milyon, HTC 9.7 milyon, Sony Ericsson 4.86 milyon ve Motorola 4.1 milyon telefonu tüketicilerle veya distribütörlerle buluşturmuş. Samsung, bu yıl için 60 milyon akıllı telefon satışını hedeflerken, Nokia-Microsoft işbirliğinin Nokia'nın kaderini nasıl değiştireceği ilgi konusu.

Dipnot: BlackBerry'nin üreticisi RIM'ın 16 Haziran'da finansal raporunu yayınlaması beklendiği için ve LG'nin akıllı telefon satışı sayısına ilişkin bilgiye henüz ulaşamadığımız için son grafikte LG ve RIM'a yer verilmedi.

http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS22808211