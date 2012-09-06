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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2012 model Kindle Fire yüzde 40 daha güçlü olacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kindle Fire HD serisiyle tablet segmentindeki iddiasını devam ettireceğini gösteren Amazon, geçen yıl ki Kindle Fire modelini de yenilemeyi ihmal etmedi.

2012 model Kindle Fire, daha büyük batarya, 1.2GHz hızında çalışan TI OMAP 4430 işlemci ve 1GB RAM miktarına sahip olacak. Ön tarafta bir kamera da sunan yeni Kindle Fire, önceki modelden yüzde 40 daha güçlü olacak.

Firma içerisinde Kindle Fire SD olarak adlandırılan model piyasada yeni Kindle Fire şeklinde satılacak. Amazon, fiyatında da büyük bir indirime giderek 159$ seviyesine çekmiş. Modelin fiyat-performans anlamında segmentinde rakibi yok gibi görünüyor. Nexus 7 modelinden bile 40$ daha ucuz. Ön siparişleri kısa süre sonra başlayacak model haftaya piyasaya sürülecek.

Önceki Kindle Fire modelinde olduğu gibi, Amazon'un ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermemesi nedeniyle hem yeni Kindle Fire hem de Kindle Fire HD serisini piyasada göremeyeceğiz.



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z_vitamini 7 yıl
Niklaus1864
Umarım Türkiyede fiyatı uygun olur.

Haberi bari tam okuyun yahu!
"Önceki Kindle Fire modelinde olduğu gibi, Amazon'un ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermemesi nedeniyle hem yeni Kindle Fire hem de Kindle Fire HD serisini piyasada göremeyeceğiz."
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Klitz 7 yıl
Niklaus1864
Umarım Türkiyede fiyatı uygun olur.

Önceki Kindle Fire modelinde olduğu gibi, Amazon'un ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermemesi nedeniyle hem yeni Kindle Fire hem de Kindle Fire HD serisini piyasada göremeyeceğiz.
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nurettinaz 7 yıl
Hali hazır da satışta bulunan kindle fire inanılmaz satış rakamlarına ulaşmışken hüncellenen kindle fire çok daha iyi işler yapabilir. Ancak önceden tek olduğu alanda şimdi ciddi rakipleri olsa da bence oldukça kaliteli, tasarımı hoş, fiyatı uygun ve amazon.com destekli uygulamalarıyla ilginin odağı olacağa benziyor.
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Niklaus1864 7 yıl
Umarım Türkiyede fiyatı uygun olur.
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