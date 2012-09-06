2012 model Kindle Fire yüzde 40 daha güçlü olacak

Kindle Fire HD serisiyle tablet segmentindeki iddiasını devam ettireceğini gösteren Amazon, geçen yıl ki Kindle Fire modelini de yenilemeyi ihmal etmedi.





2012 model Kindle Fire, daha büyük batarya, 1.2GHz hızında çalışan TI OMAP 4430 işlemci ve 1GB RAM miktarına sahip olacak. Ön tarafta bir kamera da sunan yeni Kindle Fire, önceki modelden yüzde 40 daha güçlü olacak.





Firma içerisinde Kindle Fire SD olarak adlandırılan model piyasada yeni Kindle Fire şeklinde satılacak. Amazon, fiyatında da büyük bir indirime giderek 159$ seviyesine çekmiş. Modelin fiyat-performans anlamında segmentinde rakibi yok gibi görünüyor. Nexus 7 modelinden bile 40$ daha ucuz. Ön siparişleri kısa süre sonra başlayacak model haftaya piyasaya sürülecek.





Önceki Kindle Fire modelinde olduğu gibi, Amazon'un ülkemizde resmi olarak faaliyet göstermemesi nedeniyle hem yeni Kindle Fire hem de Kindle Fire HD serisini piyasada göremeyeceğiz.







