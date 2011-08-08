2012'de iPad rakibi tablet pazarı yüzde 134 artış gösterecek

2010 yılında Apple’ın piyasaya sunduğu iPad ile şaha kalkan tablet pazar bir yılda yüzde 400 gibi inanılmaz bir artış gösterdi. İkinci yarısında geçen yıl aynı zaman dilimine göre yüzde 150’lik artışın beklendiği 2011 yılı toplamında 65 milyon tablet satılacağını öngören bir araştırmaya göre Apple yüzde 61, Android tabletler ise yüzde 30 gibi bir pazar payını elde etmiş olacak.





Digitimes’ın 2012 yılı tahminlerine göre ise yüzde 55 artış gösterecek iPad’in karşısına yüzde 134 artışla Android ve diğer işletim sistemine sahip tabletler çıkacak.





Google’ın Android için çıkaracağı yeni sürümü Ice Cream Sandwich ile 2012 yılında Android tabletlerin ikiye katlanması bekleniyor. iPad modellerinin satışı 2012 yılında 35 milyondan 55 milyona yükselecek. Android tabletler ise 2012 yılında 20 milyondan 45 milyona çıkmış olacak.





Tabletlerin benimsenmesine en büyük katkıyı ise ARM tabanlı yeni nesil işlemciler yapacak. NVIDIA, Texas Instruments, Qualcomm 2011 son çeyreğinde 4 çekirdekli en yüksek çözünürlüğü destekleyen ve 3D grafik işleme kapasitesine sahip işlemcilerini piyasaya sürmeye başlayacak.





2012 yılında iPad’in karşısına çıkacak tabletlerin bir kısmı elbette mücadele edecek çapta değil. Giriş ve ortanın altı seviyeye hitap edecek bu modellerin yanında Samsung, HTC, Sony gibi firmaların amiral gemisi tabletleri de iPad’den pazar payı kapmak için yarışacak.