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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2012'de iPad rakibi tablet pazarı yüzde 134 artış gösterecek

7 yıl
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iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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2010 yılında Apple’ın piyasaya sunduğu iPad ile şaha kalkan tablet pazar bir yılda yüzde 400 gibi inanılmaz bir artış gösterdi. İkinci yarısında geçen yıl aynı zaman dilimine göre yüzde 150’lik artışın beklendiği 2011 yılı toplamında 65 milyon tablet satılacağını öngören bir araştırmaya göre Apple yüzde 61, Android tabletler ise yüzde 30 gibi bir pazar payını elde etmiş olacak.

Digitimes’ın 2012 yılı tahminlerine göre ise yüzde 55 artış gösterecek iPad’in karşısına yüzde 134 artışla Android ve diğer işletim sistemine sahip tabletler çıkacak. 

Google’ın Android için çıkaracağı yeni sürümü Ice Cream Sandwich ile 2012 yılında Android tabletlerin ikiye katlanması bekleniyor. iPad modellerinin satışı 2012 yılında 35 milyondan 55 milyona yükselecek. Android tabletler ise 2012 yılında 20 milyondan 45 milyona çıkmış olacak.

Tabletlerin benimsenmesine en büyük katkıyı ise ARM tabanlı yeni nesil işlemciler yapacak. NVIDIA, Texas Instruments, Qualcomm 2011 son çeyreğinde 4 çekirdekli en yüksek çözünürlüğü destekleyen ve 3D grafik işleme kapasitesine sahip işlemcilerini piyasaya sürmeye başlayacak. 

2012 yılında iPad’in karşısına çıkacak tabletlerin bir kısmı elbette mücadele edecek çapta değil. Giriş ve ortanın altı seviyeye hitap edecek bu modellerin yanında Samsung, HTC, Sony gibi firmaların amiral gemisi tabletleri de iPad’den pazar payı kapmak için yarışacak.

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SANALKAPTAN 7 yıl
Bıraktım artık bu sitedeki eli klavye tutan ama kafası basmayan cahillerden. Ne haliniz varsa görün. Eninde sonunda dediğime gelirler ne de olsa.
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osmanefeozkan 7 yıl
appleciler konuşuyor mantıksızca konuşuyor hemde ipadin 10nuncu nesilini 20000$ dan almak istemiyorlarsa bu görüntü aşklarını bıraksınlar bir kenera
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antonidas 7 yıl
rekabet iyidir, apple şu aksesuarlarının fiyatını indirir belki
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SANALKAPTAN 7 yıl osmanefeozkan
osmanefeozkan
appleciler konuşuyor mantıksızca konuşuyor hemde ipadin 10nuncu nesilini 20000$ dan almak istemiyorlarsa bu görüntü aşklarını bıraksınlar bir kenera

Neden bahsediyorsun sen Allah askına. Görüntü aşkımı ? Nerde yasıyorsun sen ? Görüntü kalitesinden daha önemli ne var 30 cekirdekli olsun 800x480 çözünürlük olsun zortdroid yükler kullanırsınız.

Ha bir de su fiyat takıntınız da nedir ? Es deger tutulan tabletler 100 TL ye satılıyor da haberimiz mi yok ?
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theraptorx 7 yıl
Tablet'de beklediğim tek şey, Retina Ekranlı Ipad3'tür. Gerisi hikaye.
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SANALKAPTAN 7 yıl theraptorx
theraptorx

Tablet'de beklediğim tek şey, Retina Ekranlı Ipad3'tür. Gerisi hikaye.

Kesinlikle katılıyorum. İPad 2 ye geçmememin tek sebebi retina screen olmamasiydi. iPhone 4 kullanmaya başladıktan sonra iPad ekranı yetersiz geldi. Umarım iPad 3 te retina screen olur. Bir kaç söylentiye görede 4 cekirdekli olacakmış ama bu sadece söylenti. Tasarım aynı kalsın A5 olsun ama retina olsun hemen alırım.
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HAAltuntas 7 yıl
Marka fanatikliği değil de biraz abartma gibi geldi..
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Chaghatai 7 yıl
haberin yazarına helal olsun...
"2012 yılında iPad’in karşısına çıkacak tabletlerin yarıya yakını elbette mücadele edecek çapta değil. " bu nasıl bi önyargıdır? haber mi veriyorsunuz marka fanatikliği mi yapıyorsunuz?
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TheJudgé 7 yıl
Stiv amca emekli olduktan sonra applenin işi zor ...
appleyi sevmiyorum ama stiv amcayı severim bak çunki o olmasa apple hiçbirşeydir ..
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Sta1ker 7 yıl
iPad yerine iOS demeniz daha doğru olurdu. Karsı taraf marka yerine android demişsiniz. Çünkü iOS U kullanan tek Apple var doğal olarak ama android i geriye kalan tüm markalar kullanıyor.
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