2013 yılında 120 milyon netbook satılması bekleniyor

Bazı analistler, tablet bilgisayarların yaygınlaşmasıyla birlikte netbook pazarının durumdan olumsuz etkileneceğini öngörse de başta Intel olmak üzere pek çok firma ve araştırma grubu bunun aksini düşünüyor. Piyasa analizleri yapan ABI Research'e göre, netbook pazarındaki büyüme, 2015 yılına kadar aralıksız olarak devam edecek.

Bu yıl 60 milyon netbook satılacağını tahmin eden ABI Research, bu rakamın 2013 yılında 120 milyona çıkacağını öngörüyor. Benzer şekilde Intel de, tablet bilgisayar pazarının hızlı bir şekilde büyüyeceğini ancak farklı bir pazar olarak bağımsız bir şekilde büyüyeceğini, netbook pazarındaki gelişimin, 2015'e kadar devam edeceğini söylüyor.

Netbook pazarının geneline baktığımızda şu an için Acer ve Asus'un pazara liderlik ettiği görülmekte. Asus, netbook pazarındaki çıkışı sayesinde tarihinde ilk defa dünyanın en büyük 5 bilgisayar üreticisi arasına girmeyi başardı. Öte yandan Samsung'un hızlı yükselişi de dikkatlerden kaçmıyor zira firmanın netbook satışlarının hızla arttığı belirtiliyor.