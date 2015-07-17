2015 Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları belli oldu

Drone, yani insansız hava aracı dendiğinde akla gelen ilk kullanım alanı fotoğrafçılık olmasa da, drone fotoğrafçılığı her geçen gün daha yaygın hale geliyor. Drone tarafından taşınan kameralarla normalde yakalamaları mümkün olmayan kareleri yakalayan fotoğraf meraklıları, yakaladıkları bu etkileyici kareler sayesinde droneların fotoğrafçılığın geleceğinde önemli bir yer tutacağını göstermeye devam ediyorlar.



Drone fotoğrafçılığıyla uğraşan kullanıcıların fotoğraflarını paylaştıkları sosyal ağ Dronestagram, Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması'nın ikincisini geçtiğimiz günlerde düzenledi. National Geographic'in desteğiyle düzenlenen 2015 Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması'na mekanlar, doğa ve dronies kategorilerinde 5 binden fazla fotoğraf gönderildi. Dünya genelinde çeşitli ülkelerden gönderilen bu drone fotoğraflarını inceleyen jüri, bu üç kategoride sunulan fotoğraflar arasından ilk üçü belirledi.



http://news.nationalgeographic.com/2015/07/150708-drones-photography-dronestagram-aerial-competition/#/