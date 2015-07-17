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2015 Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları belli oldu

National Geographic'in desteğiyle Dronestagram tarafından düzenlenen 2015 Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları belli oldu.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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2015 Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması'nın kazananları belli oldu
 Drone, yani insansız hava aracı dendiğinde akla gelen ilk kullanım alanı fotoğrafçılık olmasa da, drone fotoğrafçılığı her geçen gün daha yaygın hale geliyor. Drone tarafından taşınan kameralarla normalde yakalamaları mümkün olmayan kareleri yakalayan fotoğraf meraklıları, yakaladıkları bu etkileyici kareler sayesinde droneların fotoğrafçılığın geleceğinde önemli bir yer tutacağını göstermeye devam ediyorlar.
Drone fotoğrafçılığıyla uğraşan kullanıcıların fotoğraflarını paylaştıkları sosyal ağ Dronestagram, Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması'nın ikincisini geçtiğimiz günlerde düzenledi. National Geographic'in desteğiyle düzenlenen 2015 Uluslararası Drone Fotoğrafçılığı Yarışması'na mekanlar, doğa ve dronies kategorilerinde 5 binden fazla fotoğraf gönderildi. Dünya genelinde çeşitli ülkelerden gönderilen bu drone fotoğraflarını inceleyen jüri, bu üç kategoride sunulan fotoğraflar arasından ilk üçü belirledi.


http://news.nationalgeographic.com/2015/07/150708-drones-photography-dronestagram-aerial-competition/#/ Yorum Yaz
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arrisale 4 yıl
Zaten düğün fotografçılığında kullaniliyor.
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onur1971 4 yıl
yakında düğün fotografçılığı işinde de kullanılır
tarihe dh uzerinden şerh duşeyim...
demedi demeyin ;)
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Mr xXx 4 yıl
Param olsa çifter çifter alırım üstüne bide silah takarım tmm sonra kaynana avlamaca
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