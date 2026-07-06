Alman elektrikli drone, 699 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı

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Tam Boyutta Gör Alman insansız hava aracı üreticisi Quantum Systems, geliştirdiği Apex Recordhunter adlı drone ile elektrikli havacılık alanında yeni bir dünya rekoruna imza attığını duyurdu. Şirketin test ekibi, 26 Haziran’da gerçekleştirilen uçuşlarda drone’un saatte 699 kilometre hıza ulaştığını açıkladı. Bu sonuç, onaylanması halinde Apex’i dünyanın en hızlı batarya destekli uçan aracı yapacak.

Quantum Systems’in N3XT ekibi tarafından gerçekleştirilen test uçuşları sırasında elde edilen 699 km/s’lik hız verisi, şu anda Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) tarafından sertifikasyon sürecinden geçiriliyor. Rekorun onaylanması halinde Apex, yıllardır zirvede bulunan Rolls-Royce’un Spirit of Innovation uçağının 555,9 km/s’lik hızını geride bırakmış olacak.

Drone kategorisinde de dikkat çekici başarı

Yüksek hızlı drone kategorisinde daha önce Güney Afrikalı Bell ailesinin geliştirdiği Peregrine V4, 657,59 km/s hızla öne çıkıyordu. Avustralyalı Blackbird ekibi ise 730 km/s hıza ulaştığını açıklamıştı ancak bu deneme sertifikalandırılmadı ve rüzgar desteğiyle gerçekleştirildiği için resmi kabul görmedi.

Porsche iştiraki batarya teknolojileri şirketi V4Smart tarafından desteklenen Quantum Systems, Apex Recordhunter’ın ticari bir ürün değil, yeni nesil teknolojileri test etmek için geliştirilen bir demonstrasyon platformu olduğunu belirtiyor. Şirket, bu projeden elde edilen deneyimlerin gelecekte geliştirilecek önleme drone’larına aktarılacağını ifade ediyor.

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Ukrayna ile ortak çalışmalar sürüyor

Quantum Systems’in Ukraynalı iş ortağı WIY Drones da hız odaklı yeni rekorlara hazırlanıyor. Şirketin, 0,5 kilogram faydalı yük taşıyabilen Strila isimli FPV önleme drone’u ile en hızlı sınıfında sertifika almayı hedeflediği belirtiliyor.

Bunun yanında, Spys adlı hava savunma amaçlı önleme drone’unun da kendi kategorisinde hız rekoru kırması bekleniyor. Bu sistemler özellikle son yıllarda yaygınlaşan düşük maliyetli kamikaze ve saldırı drone’larına karşı daha hızlı müdahale kapasitesi sunmayı amaçlıyor.

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Alman elektrikli drone, 699 km/s hıza ulaşarak rekor kırdı

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