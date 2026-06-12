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    ABD’den yeni nesil dron sürüsü: Yere inmeden 7/24 havada kalabiliyor

    ABD destekli SWARM projesi, kablosuz enerji aktarımı ve yapay zekâyı birleştirerek, yere inip pil değiştirmesi gerekmeden 7/24 havada kalabilen dron sürülerinin önünü açıyor.

    ABD’nin yeni nesil dron sürüsü: 7/24 havada kalabiliyor Tam Boyutta Gör
    İnsansız hava araçları son yıllarda modern savaşların en önemli unsurlarından biri hâline gelmiş durumda. Özellikle küçük ve düşük maliyetli kamikaze dronlar ile keşif amaçlı kullanılan mini İHA’lar, Ukrayna savaşından Orta Doğu’daki çatışmalara kadar pek çok bölgede sahadaki dengeleri değiştirdi. Ancak bugün kullanılan küçük dronların önünde hâlâ önemli bir engel bulunuyor: pil ömrü. Çoğu küçük İHA, tek şarjla çok kısa süreler havada kalabiliyor. Bu da sürekli gözetleme ya da kesintisiz operasyon yürütmek isteyen ordular için ciddi bir lojistik yük oluşturuyor. Ancak son dönemde bunu değiştirebilecek projeler ortaya çıkmaya başladı. Bunun son örneğini de bu hafta ABD'den geldi.

    ABD'li Reach Power ve Gambit şirketleri, SWARM adını verdikleri yeni nesil dron sürüsü projesinin ABD Savaş Bakanlığı'ndan destek almaya hak kazandığını duyurdu. SWARM, kablosuz enerji aktarımı teknolojisini yapay zekâ destekli sürü yönetimiyle birleştiriyor. Şirketlerin hedefi, küçük dron filolarının yere inmeden, pil değiştirmeden ve insan müdahalesi olmadan kesintisiz şekilde görev yapabilmesini sağlamak.

    SWARM Dronları Havadayken Enerji Alabiliyor

    Yeni sistemin merkezinde Reach Power’ın geliştirdiği RF (radyo frekansı) tabanlı kablosuz enerji aktarım teknolojisi yer alıyor. Bu sistem sayesinde dronlar, görev sırasında belirlenen noktalara giderek havadayken enerji alabiliyor. Yani bir dronun şarj olmak için üsse dönmesine ya da fiziksel olarak pile bağlanmasına gerek kalmıyor. Enerji, doğrudan radyo frekansları üzerinden kablosuz olarak aktarılıyor.

    Bu sistemin diğer önemli parçasını ise Gambit’in yapay zekâ destekli sürü yazılımı oluşturuyor. Şirketin geliştirdiği yazılım, sürüdeki her dronun pil seviyesini, görev önceliklerini ve çevresindeki enerji aktarım noktalarını sürekli analiz ediyor. Böylece dronlar hangi rotayı izleyeceğine, ne zaman enerji alacağına ve görev dağılımının nasıl yapılacağına gerçek zamanlı olarak kendi karar verebiliyor. Bu da sürünün tamamen otonom şekilde çalışmasını mümkün hâle getiriyor.

    Sürekli Gözetleme Gerektiren Görevlerde Kullanılacak

    SWARM projesinin özellikle sürekli gözetleme gerektiren görevlerde kullanılması planlanıyor. Bunlar arasında keşif ve istihbarat toplama operasyonları, sınır güvenliği, hava savunması, anti-dron sistemleri ve askeri üs koruma görevleri bulunuyor. Çünkü sistemin en büyük avantajı, havada sürekli aktif kalabilmesi. Savunma yetkilileri de bu teknolojinin özellikle kesintisiz ISR (istihbarat, gözetleme ve keşif) operasyonları açısından kritik öneme sahip olduğunu düşünüyor.

    Tabii bu tür teknolojilerin sahada ne kadar etkili olacağı şimdilik net değil. Kablosuz enerji aktarım sistemlerinin menzili, hava koşullarından nasıl etkileneceği ya da elektronik karıştırma altında ne kadar güvenilir çalışacağı gibi kritik soru işaretleri hâlâ cevap bekliyor. Ancak buna rağmen ABD ordusunun bu alana yatırım yapması, sürekli havada kalan dron sürülerinin artık orduların gelecek planları arasında yer tuttuğunu gösteriyor.

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