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    Renault'nun yeni SUV'u drone fırlatıyor! İşte mobil komuta merkezi 4 Troop

    Renault ve Thales iş birliğiyle geliştirilen 4 Troop, sıradan bir SUV görünümünün altında drone yönetebilen, yapay zekâ destekli mobil komuta merkezi olarak görev yapıyor.

    Renault, Paris'te düzenlenen Eurosatory 2026 savunma fuarında dikkat çekici bir konsept tanıttı. Fransız savunma şirketi Thales ile geliştirilen Renault 4 Troop, sıradan bir coupe SUV görünümünün altında gelişmiş bir mobil komuta merkezi ve drone kontrol istasyonu barındırıyor.

    Renault Rafale temel alındı

    Renault'nun drone fırlatan SUV'u sahneye çıktı: İşte 4 Troop Tam Boyutta Gör
    İsmi her ne kadar elektrikli Renault 4'ü çağrıştırsa da 4 Troop, markanın daha büyük boyutlu coupe SUV modeli Rafale temel alınarak geliştirildi. Araç, savunma bütçelerini zorlayan özel askeri araçlara daha uygun maliyetli bir alternatif sunmayı amaçlayan "Çok Amaçlı Sivil Araç" (VCMR) konseptinin bir parçası olarak ortaya çıktı.

    İlk bakışta standart bir Renault Rafale gibi görünen prototip; mat bej kaplaması, korumalı farları, arazi tipi lastikleri ve ekipmanlarla donatılmış özel tavan taşıyıcısıyla farklılaşıyor. Ancak asıl dönüşüm kaportanın altında gerçekleşmiş durumda. Thales tarafından entegre edilen Combat Digital Platform sistemi sayesinde araç adeta bir drone üssüne dönüşüyor.

    Renault 4 Troop, aynı anda birden fazla insansız hava aracını (UAV) ve insansız kara aracını (UGV) yönetebiliyor. Bunun yanında gelişmiş sensörler, güvenli taktik haberleşme altyapısı, yüksek veri işleme kapasitesi ve yapay zekâ destekli karar verme sistemleri de araçta yer alıyor.

    Renault'nun drone fırlatan SUV'u sahneye çıktı: İşte 4 Troop Tam Boyutta Gör
    Renault, 4 Troop'u "sessiz çalışma ile uzun menzili bir araya getiren hibrit güç aktarmalı dört tekerlekten çekişli bir araç" olarak tanımlıyor. Ayrıca araçta harici ekipmanlara enerji sağlayabilen Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi de bulunuyor.

    Prototipin temelinde büyük ihtimalle Renault Rafale E-Tech 4x4 yer alıyor. Bu model, 300 beygir güç üreten şarj edilebilir hibrit sistemi ve 22 kWsa bataryasıyla yalnızca elektrik enerjisiyle yaklaşık 100 kilometre menzil sunabiliyor. Rafale ayrıca Austral ve Espace modelleriyle ortak kullanılan CMF-CD platformu üzerinde yükseliyor.

    Şimdilik konsept aşamasında sergilenen Renault 4 Troop'un seri üretime uygun şekilde geliştirildiği belirtiliyor. Renault, aracın hızlı şekilde üretilebileceğini ve mevcut servis ağlarından yararlanabileceğini vurguluyor. Böylece ordular, özel askeri araçlara kıyasla daha düşük bakım ve lojistik maliyetleriyle operasyon gerçekleştirebilecek.

    Benzer bir yaklaşım kısa süre önce Ford tarafından da gündeme getirilmişti. Şirket, F-Series ve Ranger modellerinin modern savunma görevlerinde kullanılabileceğini savunmuştu. Renault ise 4 Troop ile bu fikri bir adım ileri taşıyarak sivil bir SUV'u mobil komuta merkezi ve drone kontrol istasyonuna dönüştürüyor.

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