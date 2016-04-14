2015’te 250 Milyon TL’lik bilet satan Enuygun.com dünyaya açılıyor

Wingie markasıyla dünyaya açılmayı planlayan şirket, beş yılda dünya genelinde 5 Milyon bilet satmış olmayı hedefliyor. 2011 yılında uçak bileti satışı işine girişen Enuygun.com, 2014 yılında 60 Milyon, 2015 yılı sonunda ise 250 Milyon TL tutarında bilet satışı gerçekleştirmeyi başarmış.
Ayda 100.000’den fazla kredi başvurusunu bankalara yönlendirdiğini belirten Enuygun.com, farklı pazarlarda lokal çözümler ile etkin olmaya çalışacak. Şirketin öncelikli olarak Avrupa’nın belirli ülkelerinde hizmet sunacağı belirtiliyor. Bu ülkelere ilişkin aktarılmış kesin bir bilgi ise mevcut değil.
Nielsen Türkiye 2016 raporuna göre seyahat planlamalarının internet üzerinden yapıldığı ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Türkiye önemli bir pazar. Bu odakta uçak biletleri için bir mobil uygulamayı da kullanıcılara sunan Enuygun.com, hem Android hem de iOS kullanıcılarına hizmet veriyor. Kullanıcılara bilet satın alırken anlaşmalı 1000’in üzerinde havayolu şirketinden kendilerine en uygun olanı seçme özgürlüğü sunuluyor. Kullanıcılara sunulan fiyatlar, vergiler dahil olarak ekrana getiriliyor. Enuygun.com hizmet karşılığında 5TL işlem bedeli talep ediyor.
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En uygun hangi belgeyi istediyse gönderdim. Sıkıntı yok tamam dendi. ama iade yapılmadı.
bence pekte enuygun değil hani.
Son cümle hem fırsat yok hem ücret alıyorlarmış
Aerobileti sık kullanırım. şirketin merkezi antalyada.
arkasında dev gibi iati.com.tr/... firmasi var.
iatinin bilet satış bölümü aslında.
iati antalya havalimanının işletmecisi.
antalya sporun sponsoru
büyük firma
en uygun
eskiden sadece uygun ve ve tüketici kredi karşılaştırma
yapma sitesiydi.
sonradan uçak bileti işine girdi. pek kullanılmıyor.
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