2015’te 250 Milyon TL’lik bilet satan Enuygun.com dünyaya açılıyor

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Aylık 7.5 Milyon ziyaretçisi bulunan ve 40 Milyonun üzerinde sayfa gösterimi gerçekleştiren Enuygun.com her ay 200.000’den fazla uçak bileti satışını gerçekleştiren önemli bir biletleme servisi olmuş durumda. Türkiye’de alınan her 40 uçak biletinden 1’ini satma başarısını gösteren şirket Türkiye pazarındaki tecrübesini küresel ölçeğe yaymak için adım atmaya hazırlanıyor.

Wingie markasıyla dünyaya açılmayı planlayan şirket, beş yılda dünya genelinde 5 Milyon bilet satmış olmayı hedefliyor. 2011 yılında uçak bileti satışı işine girişen Enuygun.com, 2014 yılında 60 Milyon, 2015 yılı sonunda ise 250 Milyon TL tutarında bilet satışı gerçekleştirmeyi başarmış.

Ayda 100.000’den fazla kredi başvurusunu bankalara yönlendirdiğini belirten Enuygun.com, farklı pazarlarda lokal çözümler ile etkin olmaya çalışacak. Şirketin öncelikli olarak Avrupa’nın belirli ülkelerinde hizmet sunacağı belirtiliyor. Bu ülkelere ilişkin aktarılmış kesin bir bilgi ise mevcut değil.

Nielsen Türkiye 2016 raporuna göre seyahat planlamalarının internet üzerinden yapıldığı ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Türkiye önemli bir pazar. Bu odakta uçak biletleri için bir mobil uygulamayı da kullanıcılara sunan Enuygun.com, hem Android hem de iOS kullanıcılarına hizmet veriyor. Kullanıcılara bilet satın alırken anlaşmalı 1000’in üzerinde havayolu şirketinden kendilerine en uygun olanı seçme özgürlüğü sunuluyor. Kullanıcılara sunulan fiyatlar, vergiler dahil olarak ekrana getiriliyor. Enuygun.com hizmet karşılığında 5TL işlem bedeli talep ediyor.