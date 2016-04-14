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2015’te 250 Milyon TL’lik bilet satan Enuygun.com dünyaya açılıyor

2008 yılından bu yana ADSL, GSM tarifeleri karşılaştırması, en uygun kredi seçeneği, bankaların mevduat faizleri gibi karşılaştırmalar da sunan Enuygun.com, uçak bileti satışında hedef büyüttü.
3 yıl
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Web Siteleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2015’te 250 Milyon TL’lik bilet satan Enuygun.com dünyaya açılıyor
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Aylık 7.5 Milyon ziyaretçisi bulunan ve 40 Milyonun üzerinde sayfa gösterimi gerçekleştiren Enuygun.com her ay 200.000’den fazla uçak bileti satışını gerçekleştiren önemli bir biletleme servisi olmuş durumda. Türkiye’de alınan her 40 uçak biletinden 1’ini satma başarısını gösteren şirket Türkiye pazarındaki tecrübesini küresel ölçeğe yaymak için adım atmaya hazırlanıyor.

Wingie markasıyla dünyaya açılmayı planlayan şirket, beş yılda dünya genelinde 5 Milyon bilet satmış olmayı hedefliyor. 2011 yılında uçak bileti satışı işine girişen Enuygun.com, 2014 yılında 60 Milyon, 2015 yılı sonunda ise 250 Milyon TL tutarında bilet satışı gerçekleştirmeyi başarmış.

Ayda 100.000’den fazla kredi başvurusunu bankalara yönlendirdiğini belirten Enuygun.com, farklı pazarlarda lokal çözümler ile etkin olmaya çalışacak. Şirketin öncelikli olarak Avrupa’nın belirli ülkelerinde hizmet sunacağı belirtiliyor. Bu ülkelere ilişkin aktarılmış kesin bir bilgi ise mevcut değil.

Nielsen Türkiye 2016 raporuna göre seyahat planlamalarının internet üzerinden yapıldığı ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alan Türkiye önemli bir pazar. Bu odakta uçak biletleri için bir mobil uygulamayı da kullanıcılara sunan Enuygun.com, hem Android hem de iOS kullanıcılarına hizmet veriyor. Kullanıcılara bilet satın alırken anlaşmalı 1000’in üzerinde havayolu şirketinden kendilerine en uygun olanı seçme özgürlüğü sunuluyor. Kullanıcılara sunulan fiyatlar, vergiler dahil olarak ekrana getiriliyor. Enuygun.com hizmet karşılığında 5TL işlem bedeli talep ediyor.


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20likcivi 3 yıl en beğenilen
ilk defa duydum bu siteyi
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alemburda34 3 yıl
Skyscanner + aerobilet + Dh sicak firsatlar
2 Yanıt Yanıtla +14
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klişeavcısı 3 yıl
Reklamın içinde bir siteye dönüşüyor gün geçtikçe.Gerçekten Reklam konusunda çığır açtınız.
1 Yanıt Yanıtla +13
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DH Misafiri 2 yıl
Darbe sonrası kurum personeline bilet iadesi yapacağız dendi.
En uygun hangi belgeyi istediyse gönderdim. Sıkıntı yok tamam dendi. ama iade yapılmadı.
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vedat_demirtaş 2 yıl
Bana bilet iadeniz kesinlikle olacak deyip iade etmeyen en uygun site:)). Müşteri ilişkilerini aradığınızda en az 15 dakika bekleten ve müşteri temsilcilerinden hiçbirinin diğerinden haberi olmayan site en uygun.
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vedat_demirtaş 2 yıl
bu site bana 500 tl ye mal oldu uzak durun
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NDT Man 3 yıl
gidiş-dönüş 1250 tl'ye bulduğum istanbul-roma biletini 1550 tl'ye satıyor.

bence pekte enuygun değil hani.
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DOĞA_AŞKI 3 yıl
benim siteyi de böyle duyurun kaç para istiyorsunuz?
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kingo_disco 3 yıl
Reklamları izlediniz sırada haberler var iyi seyirler.
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by.eralp 3 yıl
Bu alanda çok fazla site var pazardaki açığı gören firmalardan birinin de türk firması olması sevindirici
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Master_Evil 3 yıl
bende ilk defa duyuyorum siteyi, ne bileti satıyorlar diye bakarım şimdi
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Alemist 3 yıl
Enuygun.com hizmet karşılığında 5TL işlem bedeli talep ediyor.

Son cümle hem fırsat yok hem ücret alıyorlarmış
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qruvasan 3 yıl
haftada bir bilet alırım. haberi okuyunca sitenin adını ilk defa duydum, yalancıyı s.km.yorlar ya diye iç geçirdiğimi hatırlıyorum.
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boombip 3 yıl
boş reklam. tüketiciye avantaj sunamadıktan sonra gelip buraya reklam parası ödemeleri bu işten anlamadıklarını gösteriyor. işbilmezliğin en güzel örneği de tozlu.com'dur. hala reklamları dönüyor tv'de. 1 kez girdim, bir daha girmedim. tozlu.com da şimdi aylık 75milyon sayfa görüntüleme var dese, aferin çok büyük iş yapmışsın der geçeriz.
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rainmanstern 3 yıl
bu sıcak fırsatmı şimdi.
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01-KinG 3 yıl
Sıcak reklam
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3fsane 3 yıl
Sıcak fırsat diye tıkladık reklammış

bi bitin be
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Mihmander 3 yıl
Antalyalıyım,

Aerobileti sık kullanırım. şirketin merkezi antalyada.
arkasında dev gibi iati.com.tr/... firmasi var.
iatinin bilet satış bölümü aslında.

iati antalya havalimanının işletmecisi.
antalya sporun sponsoru
büyük firma


en uygun
eskiden sadece uygun ve ve tüketici kredi karşılaştırma
yapma sitesiydi.

sonradan uçak bileti işine girdi. pek kullanılmıyor.
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