Uçak bileti almak isteyenler için en uygun uçak bileti bulma yöntemi

Herkesin hayalini süsleyen tatiller, iş seyahatleri veya sadece yeni yerler keşfetmek için uçmak artık daha erişilebilir ve ekonomik. En uygun uçak bileti fiyatlarıyla, bütçenizi zorlamadan dünyanın veya ülkenin dört bir yanına seyahat edebilirsiniz. Bununla birlikte uçuş biletleri arasında en iyi fiyatları ve fırsatları yakalamak da oldukça önemli. Bu içeriğimizde binlerce uçuş seçeneği arasından size en uygun olanını bulmanıza yardımcı olacak kritik bir ipucu vereceğiz.

En ucuz uçak bileti bulma

Uçak bileti satın almak için önemli bir vakit ayırmak gerekiyor. Halihazırda çevrimiçi olarak uçak biletlerini listeleyen bir sürü web sitesi bulunuyor. Ancak bunların çoğu hantal ve kullanımı karışık. En ucuz uçak bileti takibini yapmak da bir o kadar zor. Peki ucuz uçak bileti nasıl bulunur? Aslında bu sorunun cevabı Google’da yatıyor. En uygun uçak bilet fiyatları için Google’ın sunmuş olduğu Google Flights hizmetini kullanabilirsiniz.

Örneğin, Rize’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek istiyorsanız Google Flights üzerinden tarihi ve diğer detayları seçerek tüm uçuşları listeleyebilir ve en uygun bileti tespit edebilirsiniz.

En uygun uçak bileti fiyatı nasıl bulunur?

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1. En ucuz bilet için https://flights.google.com adresini ziyaret edin.

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2. Nereye gitmek istediğinizi ve gidiş tarihlerinizi girin, ardından "Bitti "ye dokunun.

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3. Google, uçak bileti fiyatları listesinden önce uçuş fiyatlarının uygun olup olmadığını söyleyecektir.

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4. Aradığınız uçuşu ve ucuz bileti bulduktan sonra “Uçuşu Seç” seçeneğine tıklayın.

5. Google, sizi uçak bileti alma işlemi için yönlendirecektir.

Bu adımları takip ederek Google sayesinde en ucuz uçak bileti satın alma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Google Flights aynı zamanda size uçuşunuzun ne kadar emisyon yaydığını da gösteriyor. Ek olarak Flights ile uçak bileti fiyat takibi de yapabilirsiniz. Google, bilet fiyatı düştüğünde sizi otomatik olarak bilgilendirecek.

Diğer seçenekler neler?

Uçak bileti fiyat takibi yapmak için elbette sadece Google Flights kullanmanıza gerek yok. Çevrimiçi olarak kullanılabilecek birden fazla platform bulunuyor. Bu platformlardan bazıları aynı uçuşu daha ucuza bile verebiliyor. Dolayısıyla buralardaki fiyatları da takip etmek işinize oldukça yarıyacaktır. Bunun için aşağıdaki hizmetleri kullanabilirsiniz:

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