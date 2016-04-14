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Google ikinci Android N Geliştirici Önizleme sürümünü yayınladı

Google geçtiğimiz ay yeni mobil işletim sistemi Android N'nin Geliştirici Önizleme sürümünü yayınlayarak büyük bir sürpriz yapmıştı. Şirket şimdi de daha kararlı çalışan yeni bir versiyon yayınladı.
3 yıl
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1
10
Cep İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google yaklaşık dört hafta önce Android N Geliştirici Önizleme sürümünü yayınlayarak herkese büyük bir sürpriz yaşatmıştı. Şirket bugün de Android N mobil işletim sisteminin ikinci önizlemesini duyurdu. Güncellenmiş Geliştirici Önizleme sürümü ilk versiyonda mevcut olan hataların bir çoğunu gidermiş durumda. Aynı zamanda Vulkan 3D rendering (görselleştirme) API'si ve daha fazlasını içeren bazı yeni özellikler getiriyor.
İlk önizleme sürümünde görülen Wi-Fi bağlanabilirlik sorunu yeni Geliştirici Önizleme ile birlikte düzeltilmiş durumda. Ayrıca Google'ın yeni Vulkan 3D rendering API'si, 3D uygulama geliştiricilerin doğrudan GPU erişimi sağlayabilmesine izin verecek. Google Vulkan API desteğinin ağır grafikli uygulamalar için kayda değer bir performans artışı sağlayacağını söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Android N sürümünün numarası Samsung tarafından sızdırıldı"
Google ayrıca kaynak bölümündeki bağlantıda görebileceğiniz gibi yeni tasarıma sahip bir dizi yeni emoji eklemiş durumda. Android N Geliştirici Önizleme 2 sürümünde dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni launcher (başlatıcı) kısayolları. Bu özellik geliştiricilerin kendi uygulamaları için ana ekran kısayolları eklemelerine izin verecek. Bunun iOS 9 ve daha üst sürümünü çalıştıran cihazlardaki Apple'ın ana ekran kısayollarına benzer şekilde çalışması bekleniyor.
İkinci Önizleme sürümü şimdi yeni Nexus modelleri ve çeşitli Android One cihazlarda indirilebilir durumda. Bunun yanı sıra General Mobile 4G sahipleri de beta programına kayıt olduktan sonra güncellemeyi doğrudan telefonlarına indirebiliyorlar. Ancak yeni nesil Android işletim sisteminin kısa süre içerisinde daha fazla cihazda test edilebilmesini umuyoruz. Nexus Player sahipleri ise yeni sürüme birkaç gün içerisinde erişim elde edecekler.

http://android-developers.blogspot.com.tr/2016/04/android-n-developer-preview-2-out-today.html?m=1 Yorum Yaz
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Rezn0v.dll 3 yıl
Nexus 6p'mden ve Android 7'mden herkese selamlar







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kadirirdem 3 yıl
en çok çift ekran özelliğini bekliyorum...
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dranas 3 yıl
Emojiler değişecek mi şimdi? umarım değişir ne oldukları belli değil.
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bunun için gidip note 7 almak lazım olacak :D
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senersongur 3 yıl
Nexus 4 gibi cihazlara da verilir umarım.
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wolf silver 3 yıl
Umarım google şu saçma sapan emojileri düzeltir. Çoğu ne anlatmak istiyor belli değil. Bazen bu google emojisi ne anlatmak istiyor diye Whatsappa yazıyorum yeni anlıyorum.. Googlenin emojileri çok kötü. Bu konuda IOS emojileri daha iyi..
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feerrroooo 3 yıl
Ayrıca bildirim merkezine "hesap makinesi" kısayolu eklenmiş..

[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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AYavasci 3 yıl
Daha 6 alamadan 7 geliyor ya
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ozkanwap 3 yıl smart1978
smart1978

developer.android.com/...

kötü general mobile 2 sene muhabbetine android 7 yide alacak gibi
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