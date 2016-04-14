Google ikinci Android N Geliştirici Önizleme sürümünü yayınladı

Google yaklaşık dört hafta önce Android N Geliştirici Önizleme sürümünü yayınlayarak herkese büyük bir sürpriz yaşatmıştı. Şirket bugün de Android N mobil işletim sisteminin ikinci önizlemesini duyurdu. Güncellenmiş Geliştirici Önizleme sürümü ilk versiyonda mevcut olan hataların bir çoğunu gidermiş durumda. Aynı zamanda Vulkan 3D rendering (görselleştirme) API'si ve daha fazlasını içeren bazı yeni özellikler getiriyor.

İlk önizleme sürümünde görülen Wi-Fi bağlanabilirlik sorunu yeni Geliştirici Önizleme ile birlikte düzeltilmiş durumda. Ayrıca Google'ın yeni Vulkan 3D rendering API'si, 3D uygulama geliştiricilerin doğrudan GPU erişimi sağlayabilmesine izin verecek. Google Vulkan API desteğinin ağır grafikli uygulamalar için kayda değer bir performans artışı sağlayacağını söylüyor.

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Google ayrıca kaynak bölümündeki bağlantıda görebileceğiniz gibi yeni tasarıma sahip bir dizi yeni emoji eklemiş durumda. Android N Geliştirici Önizleme 2 sürümünde dikkat çeken bir diğer nokta ise yeni launcher (başlatıcı) kısayolları. Bu özellik geliştiricilerin kendi uygulamaları için ana ekran kısayolları eklemelerine izin verecek. Bunun iOS 9 ve daha üst sürümünü çalıştıran cihazlardaki Apple'ın ana ekran kısayollarına benzer şekilde çalışması bekleniyor.

İkinci Önizleme sürümü şimdi yeni Nexus modelleri ve çeşitli Android One cihazlarda indirilebilir durumda. Bunun yanı sıra General Mobile 4G sahipleri de beta programına kayıt olduktan sonra güncellemeyi doğrudan telefonlarına indirebiliyorlar. Ancak yeni nesil Android işletim sisteminin kısa süre içerisinde daha fazla cihazda test edilebilmesini umuyoruz. Nexus Player sahipleri ise yeni sürüme birkaç gün içerisinde erişim elde edecekler.

http://android-developers.blogspot.com.tr/2016/04/android-n-developer-preview-2-out-today.html?m=1