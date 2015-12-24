2016'da mobil video pazarını Facebook ve Snapchat domine edebilir

Uzun süredir video denildiği zaman aklımıza ilk olarak YouTube geliyor ancak "Insider Intelligence Research" araştırmacısı Margaret Boland'ın verdiği bilgiye göre bu durum özellikle mobil taraf için 2016 yılında değişmeye hazırlanıyor.

Kısa süre önce düzenlenen Business Insider IGNITION etkinliği kapsamında konuşan Margaret Boland, girmemize sadece kısa bir sürenin kaldığı 2016 yılı içerisinde mobil video pazarını popüler sosyal ağlardan Facebook ve Snapchat'in domine edebileceğini söyledi.

2015 yılı içerisinde video izlemenin mobil cihazlara kaydığını açıklayan Boland, dünya üzerindeki her 8 kişiden birinin Facebook'a günde en az bir defa telefonu üzerinden giriş yaptığını belirtti. Facebook'un toplam kullanıcı sayısı göz önüne alındığı zaman bu oran ile oldukça büyük bir kitleden bahsettiklerini söyleyen analist, içerik üreticilerin Facebook'da artık hiç olmadığı kadar fazla video paylaştığını ve bu açıdan 2016 yılında Facebook'un mobil video pazarı için çok büyük bir oyuncu olacağını sözlerine ekledi.





Alışılmış anlık mesajlaşma uygulamalarından farklı şekilde çalışma gösteren ve "Snap (Üzerine metin eklenebilen anlık görüntü)" ya da video içerikler ile diğer kişilerle iletişime geçilmesine imkan tanıyan Snapchat ise 2016 yılında video izleme açısından yükselen isimler arasında başı çekecek. Sürekli olarak daha eğlenceli ve interaktif hale gelen Snapchat, Boland'a göre 2016'da kişilerin mobil cihazlarında video izlemek ve güzel vakit geçirmek için ziyaret ettikleri ilk noktalardan biri olacak.

http://www.techinsider.io/how-facebook-and-snapchat-will-shake-up-mobile-video-in-2016-2015-12