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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

2017'de akıllı telefonlar için aksesuar pazarı 38 milyar $ büyüklüğe ulaşacak

6 yıl
4,8b
1
Cep Tel Aksesuarları
Shady
Haber Editörü
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Akıllı telefonların kullanıcıların vazgeçilmezleri arasına girmesi, aksesuar üreticilerini de memnun ediyor. 
Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden ABI Research’ün son raporuna göre küresel akıllı telefon aksesuar pazarının büyüklüğü 2012 itibariyle 20 milyar dolara, 2017 yılı itibariyle ise 38 milyar dolara ulaşacak. 
Yapılan araştırmada, akıllı telefonlar için üretilen aksesuarlardan çok çekirdekli ve büyük ekranlı akıllı telefonların yüksek güç tüketimine ihtiyaç duyması ve dahili bataryaları ile yeterli performans sunamamalarından ötürü ek güç üniteleri ile birçok kullanıcının akıllı telefonlarını yaygın olarak video seyretmek ya da müzik dinlemek için kullanmalarından ötürü Beats, Skullcandy gibi profesyonel kulaklıklar öne çıkmakta.


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