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2018 Ford Focus, 10 Nisan'da örtülerini kaldırıyor

Yeni nesil Ford Focus hakkında nihayet resmi bilgiler gelmeye başladı. Cenevre'yi es geçip aracı Nisan ayında tanıtacağını belirten şirket, kısa bir teaser videosuyla 10 Nisan tarihini işaret etti.
1 yıl
11,2b
1
14
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Ford Focus, 10 Nisan'da örtülerini kaldırıyor
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2018 Ford Focus modelinin tüm detaylarıyla karşımıza çıkmasına sayılı günler kaldı. Daha öncekiler gibi söylenti yada sızıntı olmayan bu bilgi, Ford Romanya’nın Facebook sayfası üzerinden paylaştığı kısa bir videoyla ortaya çıktı. 2018 Ford Focus, 10 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak.

Sadece 17 saniye süren bu kısa videoda yeni Ford Focus’un parça parça da olsa bazı tasarım detayları gözler önüne seriliyor. Ortaya çıkan bu görüntüler bir puzzle misali birleştirildiğinde, karşımıza daha önce kamuflajsız görüntüsü sızdırılan araçla birebir örtüşen bir tasarım çıkıyor.

Yeni yapıdaki LED farları ve oldukça şık duran büyük jantları daha önceki sızıntılarda da görme şansı elde etmiştik. Ancak, daha önce görmediğimiz bir şey var ki, o da arka taraftaki logonun altında yer alan yeni “Focus” yazısı. Ayrıca, yeni nesil Fiesta’dakine benzer bir ızgara yapısı da videoda dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

2018 Ford Focus hakkındaki diğer bilgiler

Daha önceki söylentilere göre yeni nesil Focus’un ölçülerinde büyüme görülse de selefinden 50 kilogram daha hafif olacak. Araç, üç ve dört silindirli turbo beslemeli motor seçenekleriyle birlikte satışa sunulacak. Bunun yanı sıra performans modelleri olan ST versiyonunda 275 beygirRS versiyonunda ise hafif hibrit teknolojisiyle birlikte 400 beygir güç üreten motorlar kullanılacak.

Yeni nesil Ford Focus sedanhatchback ve station wagon olmak üzere üç farklı yapıda satışa sunulacak. Bu yapılarda crossover esintileri taşıyan Active paketinden lüks odaklı Vignale paketine kadar pek çok seçenek sunulacak.

 

https://www.facebook.com/FordRomania/videos/1691308967596060/ Yorum Yaz
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General. 1 yıl en beğenilen
Bizi fazla ilgilendirmiyor artık, elhamdülillah kafamız rahat.
Eskiden olsa bunun tasasını yapacaktık, acaba yeni focus mu alayım, yok acaba Insignia mı olsun, yoksa mevcut arabamı kullanmaya devam mı edeyim. Dert üstüne dert, zaman kaybı olacaktı şükürler olsun bugünlere, olan arabamızı da sattık ne sigorta masrafı var nede benzin.
Ülke dediğin böyle yönetilmeli, öncelik halkın menfaati olmalı, Allah'ın izniyle 2023 te kıyafet alma derdimiz bile olmayacak, çaputa ne diye para vereceğiz, sabah çeker beyaz donu rızkımızı aramak için dağılırız..
Bizi fazla ilgilendirmiyor artık, elhamdülillah kafamız rahat.Eskiden olsa bunun tasasını yapacaktık, acaba yeni focus mu alayım, yok acaba Insignia mı ols...
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1 Yanıt Yanıtla +69
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Cryin 1 yıl
focus yazısı güzel olmuş bence jantlar silah thorun çekici farlarda ateş ediyor
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zed 1 yıl
Fiesta'nın büyüğü olcak bütün markalar matruşka gibi modeller çıkarıyor
İnşallah yanılırım.
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1 Avatar
ardicli2000 1 yıl
" Active paketinden lüks odaklı Vignale paketine kadar pek çok seçenek "
Pahalı lüzumsuz ve lüzumlu paketlerle kazıklamak için bin bir seçenek diyor kısaca :)
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tLqA 1 yıl
Yeni focusu geçen gün plakalı bir şekilde gördüm ben zaten. Hatta dedim bu ne zaman çıktı. Yalniz tasarimi dikkat çekici baya ve fiestaya benzer bir yanı yok. Bu sefer hb focusun arkası olmus.
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johnny-bravo 1 yıl tLqA
Nerede gördünüz kamuflajsız olarak?
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zed 1 yıl
Fiesta'nın büyüğü olcak bütün markalar matruşka gibi modeller çıkarıyor
İnşallah yanılırım.
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Nirvana333 1 yıl
Namahrem vordır
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evil2302 1 yıl
Farlar Volvo'dan!
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General. 1 yıl en beğenilen
Bizi fazla ilgilendirmiyor artık, elhamdülillah kafamız rahat.
Eskiden olsa bunun tasasını yapacaktık, acaba yeni focus mu alayım, yok acaba Insignia mı olsun, yoksa mevcut arabamı kullanmaya devam mı edeyim. Dert üstüne dert, zaman kaybı olacaktı şükürler olsun bugünlere, olan arabamızı da sattık ne sigorta masrafı var nede benzin.
Ülke dediğin böyle yönetilmeli, öncelik halkın menfaati olmalı, Allah'ın izniyle 2023 te kıyafet alma derdimiz bile olmayacak, çaputa ne diye para vereceğiz, sabah çeker beyaz donu rızkımızı aramak için dağılırız..
1 Yanıt Yanıtla +69
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Cryin 1 yıl
focus yazısı güzel olmuş bence jantlar silah thorun çekici farlarda ateş ediyor
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bugatti1907 1 yıl Cryin
Thorun çekici ne kardeş volvo değil bu.
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