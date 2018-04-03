2018 Ford Focus, 10 Nisan'da örtülerini kaldırıyor

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2018 Ford Focus modelinin tüm detaylarıyla karşımıza çıkmasına sayılı günler kaldı. Daha öncekiler gibi söylenti yada sızıntı olmayan bu bilgi, Ford Romanya’nın Facebook sayfası üzerinden paylaştığı kısa bir videoyla ortaya çıktı. 2018 Ford Focus, 10 Nisan’da resmi olarak tanıtılacak.

Sadece 17 saniye süren bu kısa videoda yeni Ford Focus’un parça parça da olsa bazı tasarım detayları gözler önüne seriliyor. Ortaya çıkan bu görüntüler bir puzzle misali birleştirildiğinde, karşımıza daha önce kamuflajsız görüntüsü sızdırılan araçla birebir örtüşen bir tasarım çıkıyor.

Yeni yapıdaki LED farları ve oldukça şık duran büyük jantları daha önceki sızıntılarda da görme şansı elde etmiştik. Ancak, daha önce görmediğimiz bir şey var ki, o da arka taraftaki logonun altında yer alan yeni “Focus” yazısı. Ayrıca, yeni nesil Fiesta’dakine benzer bir ızgara yapısı da videoda dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor.

2018 Ford Focus hakkındaki diğer bilgiler

Daha önceki söylentilere göre yeni nesil Focus’un ölçülerinde büyüme görülse de selefinden 50 kilogram daha hafif olacak. Araç, üç ve dört silindirli turbo beslemeli motor seçenekleriyle birlikte satışa sunulacak. Bunun yanı sıra performans modelleri olan ST versiyonunda 275 beygir, RS versiyonunda ise hafif hibrit teknolojisiyle birlikte 400 beygir güç üreten motorlar kullanılacak.

Yeni nesil Ford Focus sedan, hatchback ve station wagon olmak üzere üç farklı yapıda satışa sunulacak. Bu yapılarda crossover esintileri taşıyan Active paketinden lüks odaklı Vignale paketine kadar pek çok seçenek sunulacak.

https://www.facebook.com/FordRomania/videos/1691308967596060/