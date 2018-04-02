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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla sürücüsü, otopilotun kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti

Bir Tesla Model S sürücüsü, geçtiğimiz hafta yaşanan ölümlü Tesla kazasını benzer bir senaryoyla yeniden canlandırmak istedi. Bu girişimini kayda alan sürücü, bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla sürücüsü, otopilotun kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti
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Geçtiğimiz hafta ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen kazada, otoyolda seyir halinde olan Tesla Model X bariyerlere çarpmış ve sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili Tesla ve Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulunun incelemeleri devam ederken, başka bir Tesla kullanıcısı da kendi araştırmasını yürütmek istedi. Ama neredeyse canından oluyordu.

Meydana gelen feci kaza sonrası olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış, araçtan verileri toplayan Tesla kaza esnasında otopilotun devrede olduğunu doğrulamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, aktif olan otopilotun en yakın takip mesafesini sağlayacak şekilde aracı kontrol ettiği belirtildi. Ancak, kazadan 5-6 saniye önce aracın sürücüye direksiyonu tutması için hem sesli hem de görsel uyarı gönderdiği, sürücünün ise herhangi bir müdahalede bulunmadığı ifade edildi.

"Tesla otopilot yolcuları öldürmeye çalışıyor"

Olayın ardından bir Tesla Model S kullanıcısı da aynı senaryoyu tekrarlayarak kaza anında neler yaşanmış olabileceğini görmek istedi. Bu deneyimini kameraya kaydeden sürücü, deyim yerindeyse neredeyse canından oluyordu. Tıpkı yaşanan kazadaki gibi aracın uyarılarını dikkate almayan sürücü, direksiyona herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bunun sonucunda bariyerlere çarpmaktan son anda yaptığı frenle kurtuldu. Bu videoyu da "Tesla otopilot yolcuları öldürmeye çalışıyor!" başlığıyla paylaştı.


https://electrek.co/2018/04/02/tesla-fatal-autopilot-crash-recreation/ Yorum Yaz
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khytr89 1 yıl en beğenilen
videoda abd karayolları genel müdürlüğünün hatası var. fark ettiyseniz sağ tarafı ayıran düz şerit yok. sol tarafa doğru olanda olduğu için araba da o şeridi takip ediyor. zaten araç önündeki nesneyi fark edince de hızlıca duruyor. karayolları o yöne doğru düz çizgi çekse araç orayı (bariyerin olduğu yeri) geçmemesi gerektiğini algılayacak.
videoda abd karayolları genel müdürlüğünün hatası var. fark ettiyseniz sağ tarafı ayıran düz şerit yok. sol tarafa doğru olanda olduğu için araba da o şeridi ta...
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3 Yanıt Yanıtla +47
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orktas 1 yıl
İyi de sistem zaten böyle çalışıyor direksiyonu tutmazsan kendini kapıyor, eğer sistem çalışmaya devam etse kimse o direksiyonu tutmaz alt tarafı uyarı veriyor der.
Adam sana açık açık diyor direksiyonu belli bir süre tutmazsan sistem kendini kapatır, sen hala inatla tutmazsan araba ne yapsın sistem öyle ve sen bunu biliyorsun.
İyi de sistem zaten böyle çalışıyor direksiyonu tutmazsan kendini kapıyor, eğer sistem çalışmaya devam etse kimse o direksiyonu tutmaz alt tarafı uyarı veriyor...
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Infinitum 1 yıl
Bence böyle daha iyi, tam otonom olmayan bir sistemi tam otonom gibi kullanmaya çalışan problemli kişiler elenmiş oluyor. Bu kadar güvenilir olsa direksiyon pedal ve göstergelere ne gerek var?
Bence böyle daha iyi, tam otonom olmayan bir sistemi tam otonom gibi kullanmaya çalışan problemli kişiler elenmiş oluyor. Bu kadar güvenilir olsa direksiyon ped...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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Huseyin-ZST 1 yıl
Otomatik pilotun hiçbir koşulda kullanıcının hakimiyetini alamadığı (kullanıcı kontrolünün engellenmesinin fiziksel olarak imkansız olduğu) ve kullanıcının şart olduğu otomobillerde gene büyük tehlike yok. Araçlar hacklenecek, otopilotlar araçları şarampole yuvarlamaya çalışacak; ama öncelikli kontrol hep sende ise, ciddi bir sorun yaşatmayacağını düşünüyorum.
Ancak araç otonomisi tam manası ile gerçek olduğunda, bu araçlar hacklenip, gerek yoldan geçen bir yayayı ezmek, gerekse içindeki yolcuyu öldürmek için kullanılabilir. Bu işin güvenlik sıkıntısını nasıl çözecekler bilmiyorum.
Geleceğin otonom araçları bir de birbirleri ile iletişim içinde olacaklar. Spoofing denilen bir çeşit "kıtır atma" yöntemi olan yöntemlerle araç kontrolü ele geçirilmeden bile yönlendirilebilir. Araç öndeki 20 sanal araçtan acil durum sinyali alır. Yavaşlar. Saldırının amacı yolcuyu kaçırmaktır mesela. Araç yavaşladığında ekip girer, yolcuyu kaçırır... Sonu yok ihtimallerin.
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Huseyin-ZST 1 yıl
Çok sinir olduğum olgudur. Öncelikle Allah insanı orta gelir Amerikalı salaklığından korusun.
Bu, deneme aşamasında olan, firmanın da altını basa basa söylediği şekilde, senin şoförlük gereklerini yerine getirmene ihtiyaç bırakmayan bir otopilot sistemi değildir. Bunun adına "asist" sistemi falan diyebilirsiniz. %100 güvenmemeniz gerekir. Aracı gene siz kullanıyorsunuz. Bunu atlamamanız gerekir.
Uçaklarda da var otopilot. Teknelerde de var. Ben teknede otopilotu kurup, sonra kamaraya inip kitap okuyor muyum? Ben o teknenin kaptanıyım. Tekne otopilotta da olsa o teknenin kaptanıyım. Yerim havuzluğun içi, dümenin arkası. Gözüm etrafta. Herhangi bir durumda otopilota anında müdehale etmek için hazır bekliyorum.
Uçak pilotu, otopilota bağlayıp uyukluyor mu mesela? Sizin bindiğiniz yolcu uçağında pilotların uçağı otopilota bağladıktan sonra uyuduklarını bilseniz, o uçağa biner misiniz?
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Tesla'nın otopilotu tabii ki çok daha gelişmiş. İleri düzey object recognition ve karar mekanizmaları içeriyor. Ancak bu, şoförün yolcu olabileceği anlamına gelmiyor. Şoför şofördür. Otopilota güvenmemeli ve her an müdehale etmeye hazır olmalıdır.
Sofistike cruize control sistemlerini düşünelim. Fren mesafesi takibi de yapanları var. Aracı sabitleyiciye bağlayıp, bağdaş kurup oturmazsınız değil mi? Müdehaleye hazır beklersiniz. Çünkü akla gelmedik çok şey olabilir. Karşı şeritten gelen bir tır sizi biçecektir. Gaza veya frene asılmanız gerekir. Ancak henüz daha bariyerleri yıkmamış olduğu için, "akıllı" cruise control'ünüz bu problemi görmüyordur. O an ayağınız pedalların orada değilse, ölürsünüz.
"Tesla beni öldürmeye çalıştı" videosu bu açıdan tam bir mallık. Bir zahmet, aracın şeridin dışına çıkıyorsa, kır direksiyonu. Otopilot devresi ne gazı, ne freni, ne direksiyon kontrolünü senden almıyor. Bariyere sürüyorsa, geri şeridine geç. Mallık etme. Bu durumu üreticiye bildir. Videosunu gene çek. Ama şuursuzca yapma. Tesla seni öldürmeye çalışmadı. Otopilot başarısız oldu. Zaten otopilot başarısız olabileceği için senin adın hala şoför. O yüzden Tesla'nın direksiyonunun başına oturuyorsun ve sürmek için ehliyete ihtiyacın var. Otopilot mükemmel olsaydı, arka koltuğuna ehliyetsiz oturabilirdin.
Sonuçta bu, büyük bir eksik, problem gibi duruyor. Tesla bu bug'ı düzeltmeli, eyvallah. Ama bu gibi hatalar uzun yıllar boyunca olmaya devam edecek. Atıyorum, "güneş sağdan gelirken ve batmakta iken, soldaki ince bir ağaç dalını göremiyor. Çaptım. Airbag patladı" gibi hatalar çıkmaya devam edecek. O yüzden sen hala şoförsün.
Araştırılması gereken en önemli şey: Otopilot herhangi bir koşulda sürücünün hakimiyetini engelleyebilir mi? Direksiyonu çevirememesine, gaza basınca gitmemesine, frene basınca durmamasına sebep olabilir mi? Herhangi bir arıza direksiyonu kitleyebilir mi? En önemli mesele bu. Böyle bir risk yoksa, gerisi, kusura bakmasınlar, tipik Amerikan orta sınıf mallığı:
Mikrodalga fırının kılavuzunda "kedinizi kurutmaya çalışmayın" yazmıyordu. Kedimi kurutmak için koydum. Kedim öldü. Dava açıcım...
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Guest-C192699FC 1 yıl
Elektrikli arabalar icat oldu aslında çok önceden yapıldı ama vampirler dünyayı sömüremeyiz o kadar kirli oyun boşa gitmesin diye ötelediler de ötelediler
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pokezoom 1 yıl
Sanırım iPhone ve Tesla bu tarz yerel forumlara gizli reklam veriyor. Her hafta en az bı kere olmak üzere Tesla haberi geliyor.
Öyle birşey ki içerik aslında hiçbir şey ama konu Tesla olunca her seferinde haber niteliği taşıyor. Önceden forum editörleri iPhone a yapıyordu bu aynısını. Şimdi Tesla da yapiyorlar.
Mantıklı bakıldığı zaman konudışında bı ergen kardeşimiz csb olsun diye böyle bı konu açsa, forum kapansın. Okullar tatil sanırım gibi aşağılayıcı mesajlar olur. Aynı konuyu forum editörleri haber olarak açmış işte. Bir fark göremiyorum.
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cnv_58 1 yıl
Arkadaşlar autopilotta olsada olmasada o bariyeri görmeli ve öncesinden uyarı ve fren yapmalıdır ama yapmamış büyük hata var .
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DH Misafiri 1 yıl
ABD karayolları genel müdürlüğü ne ya? Gerçekten komiksiniz..
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DH Misafiri 1 yıl
Bu yapay zeka çok tehlikeli. Bu tarz suikastler bile olabilir gelecekte
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Tensi 1 yıl
A - Budala
B - Unlu olma sevdasi
C - Tesla'dan ne kadar tazminat koparirim?
D - Hepsi
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Why Shy 1 yıl
Tesla'nın ne suçu var, tıklanma uğruna abuk subuk yapılan bir haber. Bu haberin forumda yer bulması üzücü.
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bende345 1 yıl Why Shy
Başlık , sanki akşam haberlerinde Adana'dan verilmiş .
"Tesla'nın kafasına sıktım"
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FrknEgeOztrk 1 yıl D.Baran
100 le giderken de aynı işlemi uyguluyor tesla.
youtu.be/...
Bunlar yarı otonom sürüş özellikleri otonom değil. Her tarafı radar ve kameralı a8 full paket bile otonom değil. Yukarıda da dedim otonoma yıllar var daha. Bunlar sürüş asistanı. Sürüşü konforlu hale getirmek için yani ötesi yok. Teslanın acil durum fren sistemi sadece yaya görünce çalışıyor, öndeki araba ise sadece yavaşlıyor, bu bir eksi buna birşey diyemem. Yolun ortasında durması da sıkıntı aynı şekilde. Otonomların radarları aynı şirketten yazılımları çok benzer ve kameralarla destekli. Bu kameraları yanıltırsanız sadece algıları kalır cihazın. Eğer bir gün tesla gm yada daimler çıkıp tam otonom araç yaptık derlerse o zaman isterse direksiyon önünde(ki koyulmayacağını düşünüyorum) isterse çiftetelli oynasın. Ama o zamana kadar araçlar sürücünün sorumluluğunda ve bu sürücüler ekstrem normalde yapılmayacak (istisnai) durumlarda sürüyorlar aracı.
Edit1: kullanım kılavuzunda acil durum freninin sayfası

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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D.Baran 1 yıl FrknEgeOztrk
Evet eminim 100 km'de de uyguluyordur,şeritte kalma asistanıyla benimkide uyguluyor.Ancak 100 km hizdan duruncaya kadar uyarılarla birlikte geçecek sureyi düşünürsek surucü ve araç o süre icinde allaha emanet :-)
Ayri duştüğümuz birsey yok,yazdiklarının hepsinde hem fikirim,yazmistım zaten otonom için hayati önemde daha çok eksiklikler var.Tskler.
Videoyu msj i gonderdikten sonra izleyebildim tsk.
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