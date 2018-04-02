Tesla sürücüsü, otopilotun kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti

Meydana gelen feci kaza sonrası olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış, araçtan verileri toplayan Tesla kaza esnasında otopilotun devrede olduğunu doğrulamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, aktif olan otopilotun en yakın takip mesafesini sağlayacak şekilde aracı kontrol ettiği belirtildi. Ancak, kazadan 5-6 saniye önce aracın sürücüye direksiyonu tutması için hem sesli hem de görsel uyarı gönderdiği, sürücünün ise herhangi bir müdahalede bulunmadığı ifade edildi.
"Tesla otopilot yolcuları öldürmeye çalışıyor"
Olayın ardından bir Tesla Model S kullanıcısı da aynı senaryoyu tekrarlayarak kaza anında neler yaşanmış olabileceğini görmek istedi. Bu deneyimini kameraya kaydeden sürücü, deyim yerindeyse neredeyse canından oluyordu. Tıpkı yaşanan kazadaki gibi aracın uyarılarını dikkate almayan sürücü, direksiyona herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bunun sonucunda bariyerlere çarpmaktan son anda yaptığı frenle kurtuldu. Bu videoyu da "Tesla otopilot yolcuları öldürmeye çalışıyor!" başlığıyla paylaştı.
https://electrek.co/2018/04/02/tesla-fatal-autopilot-crash-recreation/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Adam sana açık açık diyor direksiyonu belli bir süre tutmazsan sistem kendini kapatır, sen hala inatla tutmazsan araba ne yapsın sistem öyle ve sen bunu biliyorsun.