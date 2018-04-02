Tesla sürücüsü, otopilotun kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti

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Geçtiğimiz hafta ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meydana gelen kazada, otoyolda seyir halinde olan Tesla Model X bariyerlere çarpmış ve sürücüsü hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili Tesla ve Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulunun incelemeleri devam ederken, başka bir Tesla kullanıcısı da kendi araştırmasını yürütmek istedi. Ama neredeyse canından oluyordu.

Meydana gelen feci kaza sonrası olayla ilgili gerekli incelemeler başlatılmış, araçtan verileri toplayan Tesla kaza esnasında otopilotun devrede olduğunu doğrulamıştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, aktif olan otopilotun en yakın takip mesafesini sağlayacak şekilde aracı kontrol ettiği belirtildi. Ancak, kazadan 5-6 saniye önce aracın sürücüye direksiyonu tutması için hem sesli hem de görsel uyarı gönderdiği, sürücünün ise herhangi bir müdahalede bulunmadığı ifade edildi.

"Tesla otopilot yolcuları öldürmeye çalışıyor"

Olayın ardından bir Tesla Model S kullanıcısı da aynı senaryoyu tekrarlayarak kaza anında neler yaşanmış olabileceğini görmek istedi. Bu deneyimini kameraya kaydeden sürücü, deyim yerindeyse neredeyse canından oluyordu. Tıpkı yaşanan kazadaki gibi aracın uyarılarını dikkate almayan sürücü, direksiyona herhangi bir müdahalede bulunmadı. Bunun sonucunda bariyerlere çarpmaktan son anda yaptığı frenle kurtuldu. Bu videoyu da "Tesla otopilot yolcuları öldürmeye çalışıyor!" başlığıyla paylaştı.

https://electrek.co/2018/04/02/tesla-fatal-autopilot-crash-recreation/