2018 Ford Focus çarpışma testlerinden alnının akıyla çıktı

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Tasarımın yanı sıra güvenlik teknolojilerinde de yapılan güncellemeler 2018 Ford Focus’un elini epey güçlendirmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde EuroNCAP’in daha da zorlu hale getirilen yeni test kriterleri uygulanarak teste tabi tutulan yeni Ford Focus, 5 yıldız alarak sınıfının en sağlam araçları arasına yerleşmeyi başardı.

2018 Ford Focus’un çarpışma testleri saatte 64 km ve 50 km olmak üzere iki farklı hızda gerçekleştirildi. Oldukça başarılı bir performans sergileyen araç, yetişkin yolcu korumasında %85, çocuk yolcu korumasında %87, yaya güvenliğinde %72, ve son olarak araç güvenlik testlerinde de %75 başarı elde ederek 5 yıldız almayı hak etti.

Yandan çarpışma testlerinde en yüksek puan

EuroNCAP tarafından teste tabi tutulan araç 2018 Ford Focus 1.0 Trend paketi oldu. Yeni C2 platformu ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı sayesinde önden çarpışma testlerinde yüzde 40’lık bir iyileşme gösterirken, yandan çarpışma testlerinde de en yüksek puanı elde etti.

2018 Ford Focus’la birlikte gelen gelişmiş sürüş destek sistemleri üç radar, iki kamera ve 12 ultrasonik sensörden destek alıyor. Bu sistemler arasında adaptif hız kontrolü, trafik işareti algılama, şerit hizalama, dur-kalk, ters yön uyarısı, çapraz trafik uyarısı, çukur analiz teknolojisi oldukça önem taşıyor.