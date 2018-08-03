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2018 Ford Focus çarpışma testlerinden alnının akıyla çıktı

EuroNCAP'in kriterleri daha da zorlaştırılan çarpışma testlerine tabi tutulan 2018 Ford Focus, sağlamlığı ile göz doldurdu. 2018 Ford Focus'un çarpışma testlerinden aldığı detaylı puanlar haberimizde:
9 ay
4,1b
1
10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Ford Focus çarpışma testlerinden alnının akıyla çıktı
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Tasarımın yanı sıra güvenlik teknolojilerinde de yapılan güncellemeler 2018 Ford Focus’un elini epey güçlendirmiş gibi görünüyor. Geçtiğimiz günlerde EuroNCAP’in daha da zorlu hale getirilen yeni test kriterleri uygulanarak teste tabi tutulan yeni Ford Focus, 5 yıldız alarak sınıfının en sağlam araçları arasına yerleşmeyi başardı.

2018 Ford Focus’un çarpışma testleri saatte 64 km ve 50 km olmak üzere iki farklı hızda gerçekleştirildi. Oldukça başarılı bir performans sergileyen araç, yetişkin yolcu korumasında %85, çocuk yolcu korumasında %87, yaya güvenliğinde %72, ve son olarak araç güvenlik testlerinde de %75 başarı elde ederek 5 yıldız almayı hak etti.

Yandan çarpışma testlerinde en yüksek puan 

EuroNCAP tarafından teste tabi tutulan araç 2018 Ford Focus 1.0 Trend paketi oldu. Yeni C2 platformu ve yüzde 33 oranında yüksek dayanımlı ve presle sertleştirilmiş çelik kullanımı sayesinde önden çarpışma testlerinde yüzde 40’lık bir iyileşme gösterirken, yandan çarpışma testlerinde de en yüksek puanı elde etti.

2018 Ford Focus’la birlikte gelen gelişmiş sürüş destek sistemleri üç radar, iki kamera ve 12 ultrasonik sensörden destek alıyor. Bu sistemler arasında adaptif hız kontrolü, trafik işareti algılama, şerit hizalama, dur-kalk, ters yön uyarısı, çapraz trafik uyarısı, çukur analiz teknolojisi oldukça önem taşıyor.


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ozmenakif 9 ay en beğenilen
Araba güvenli olabilir, ama araba almak isteyen yaya güvenliği bakımından artık her araba ölümcül. Fiyatlar bir çarpıyor, duman oluyoruz
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Greylights 9 ay
''2018 Ford Focus’la birlikte gelen gelişmiş sürüş destek sistemleri üç radar, iki kamera ve 12 ultrasonik sensörden destek alıyor. Bu sistemler arasında adaptif hız kontrolü, trafik işareti algılama, şerit hizalama, dur-kalk, ters yön uyarısı, çapraz trafik uyarısı, çukur analiz teknolojisi oldukça önem taşıyor.''
Hepsi full+full pakette, baz donanım (tirendX) 4 yıldız, full donanım(titanium) 5 yıldız.
Parası olana...
''2018 Ford Focus’la birlikte gelen gelişmiş sürüş destek sistemleri üç radar, iki kamera ve 12 ultrasonik sensörden destek alıyor. Bu sistemler arasında adapti...
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Greylights 9 ay
''2018 Ford Focus’la birlikte gelen gelişmiş sürüş destek sistemleri üç radar, iki kamera ve 12 ultrasonik sensörden destek alıyor. Bu sistemler arasında adaptif hız kontrolü, trafik işareti algılama, şerit hizalama, dur-kalk, ters yön uyarısı, çapraz trafik uyarısı, çukur analiz teknolojisi oldukça önem taşıyor.''
Hepsi full+full pakette, baz donanım (tirendX) 4 yıldız, full donanım(titanium) 5 yıldız.
Parası olana...
Yanıtla +4
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Mojaverok 9 ay
bu testleri izlerken oluşan “ kim temizliyor buraları “ hissi ...
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Şıh Hazretleri 9 ay
Iihs'de de görmek isteriz
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snoppy 9 ay
i30 mu desem, bmw 1 mi desem, mazda mı desem, golf mü desem bilemedim. hepsinde azar azar olmuş tasarımı.
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Pipisipispis 9 ay
Güzel
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cngzmls 9 ay
Orta direkten giderek uzaklaşıyor kaliteli arabalar.
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JanKlod 9 ay
Allaha şükürler olsun.
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deniz_sea 9 ay
İlk önden ofsetli çarpışma sırasında araç sağa savrulduğu sırada sol yan perde hava yastıkları açmıyor, sürücü kafasının arkasını orta direğe vuruyor dikkat ederseniz, halbuki İ30 auris gibi rakipleri bu çarpışmadan yana savrulma başlayınca perdeyi açıyor onlarında izleyip görebilirsiniz...
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batuta 9 ay
Alırskn fors olursun lord
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ozmenakif 9 ay en beğenilen
Araba güvenli olabilir, ama araba almak isteyen yaya güvenliği bakımından artık her araba ölümcül. Fiyatlar bir çarpıyor, duman oluyoruz
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