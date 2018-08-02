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Yeni Volkswagen Polo'nun reklamı İngiltere'de yasaklandı

Yeni Volkswagen Polo'nun sürüş asistanlarını öne çıkaran reklam, İngiltere'nin Reklam Standartları Kurumu tarafından tehlikeli bulunduğu gerekçesiyle kaldırıldı. Konunun detayları haberimizde..
9 ay
27,6b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Volkswagen Polo'nun reklamı İngiltere'de yasaklandı
 

Alman üretici Volkswagen, sınıfının başarılı temsilcisi Polo’nun reklamlarında güvenlik teknolojilerine bolca yer veriyor. Yeni nesil Polo’daki sürüş asistan sistemlerinin ne kadar gelişmiş olduğunu tüm dünyaya kanıtlamak isteyen şirket, İngiltere’de hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Yeni Polo’nun İngiltere televizyonlarında yayınlanan reklamı ülkenin Reklam Standartları Kurumu (ASA) tarafından yasaklandı. ASA tarafından yapılan açıklamada, otomobilin sürüş asistan sistemlerini öne çıkarmayı amaçlayan reklamın insanları “sorumsuz ve tehlikeli sürüşe” teşvik ettiği için uygunsuz bulunduğu dile getirildi.

Polo'nun güvenlik sistemleri abartılıyor 

ASA, Polo reklamının iki önemli kuralı ihlal ettiğini söyledi. Bunlardan ilki şu şekilde açıklandı: “Reklamlar tehlikeli, rekabetçi, düşüncesiz ve sorumsuz sürüşü teşvik edemez. Aynı zamanda reklamlar güvenli sürüşün sıkıcı olduğunu iddia edemez.” İkinci neden olarak da araçtaki güvenlik sistemlerinin bu denli abartılmaması gerektiği dile getirildi.

Reklamın yasaklanmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan Volkswagen, Reklam Standartları Kurumunun iddialarını reddetti. Şirket, reklamdaki amacın güvenli ve sorumlu sürüşü desteklemek, Polo’daki güvenlik sistemlerinin olası bir tehlikeyi nasıl önlediğini göstermek olduğunu söyledi. Yeni Volkswagen Polo’nun söz konusu reklamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:


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fatsa52 9 ay en beğenilen
Çok abartılı olan polo değil elemanın sakarlığı
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Lazeran 9 ay
Açıklama beklediğimden çok daha mantıklı geldi.
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soneday 9 ay
o değile reklam gerçekten başarılı
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ufuk_bayram 8 ay
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raceangel 9 ay
Asıl reklam bu işte
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sissil 9 ay
reklam çok yerinde. zaten arabadan anlamayanlar vw alıyor.
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byhackermstf 9 ay
Çünkü o Volkswagen bu dünyada allayip pullayip çok güzel satan biri Apple diğeri Volkswagen
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TSY 9 ay
Adamların 20 sene önce kullandığı teknolojinin şovunu yapmaya kalkarsan eline veririrler yol alırsın.
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WB 9 ay
Yasakci zihniyet
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Witcher3 9 ay
Saçma sapan bir reklam, zaten şu reklamcılık sektörü kadar bedavadan para kazanılan sektör yok...
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ozzzy222 9 ay
süper olmuş :D
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Master_Evil 9 ay
vw istese böyle viral yapamaz, bu özelliklerin poloda olduğunu bilmiyordum
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imhotep_of_grudge 9 ay
VAGBoylara bak resmen delirmişler sırf yasakladılar diye İngiltereyi haritadan siler bunlar...

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