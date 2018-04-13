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2018 Ford Focus'un giriş seviye Trend paketi göründü

Geçtiğimiz günlerde dünya prömiyerini gerçekleştiren 2018 Ford Focus'un giriş seviyesindeki Trend paketinin görüntüsü, özellikleri ve fiyatı Almanya sitesinde ortaya çıktı. İşte 2018 Ford Focus Trend:
1 yıl
16,4b
1
55
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2018 Ford Focus'un giriş seviye Trend paketi göründü
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2018 Ford Focus geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Farklı gövde tipi ve donanım seçenekleriyle geniş bir yelpazede sunulan yeni Focus, bu sayede her kesime hitap etmeye çalışıyor. Ancak, Türkiye şartlarındaki araç fiyatları nedeniyle pek çok kişi mümkün olduğu kadar en ekonomik versiyonlara yönelmeye çalışıyor. İşte bu kesime hitap edebilecek 2018 Ford Focus Trend paketi karşınızda.

2018 Ford Focus, sedan ve station wagon dahil tüm versiyonlarıyla Avrupa’da satışa sunulacak. Donanım paketleri ise Trend’den başlayıp Cool & Connect, Titanium ve ST Line şeklinde ilerleyecek. Bizim şuan ilgilendiğimiz versiyon ise yeni Focus’un giriş seviyesi olan Trend paketi.

En sade Focus 

Trend paketinin tasarımına baktığımızda üst paketlerdeki pek çok süsten sıyrılarak oldukça sade bir görünüme büründüğünü görebiliyoruz. ST-Line paketindeki o ihtişamlı görüntüsünü geride bırakan Trend’de karşımıza kapaklı çelik jantlar, sis farlarının yerini alan yatay şeritler ve yine yatay şeritlerden oluşan daha basit bir ön ızgara çıkıyor.

İç tarafta ise bilgi-eğlence sistemini destekleyen 8 inçlik dokunmatik ekranın yerini daha ufak ve etrafında büyük fiziksel tuşlar bulunduran bir ekran almış durumda. Siyah rengin hakim olduğu giriş paketinde yer yer gümüş detaylar da kendini göstermiyor değil. Kaputun altına indiğimizde ise 85 beygirlik 1.0 EcoBoost motor ve 6 ileri manuel şanzıman ikilisi kendini gösteriyor.

Trend paketinin standart özelliklerine baktığımızda LED gündüz farları, şerit takip asistanı, Bluetooth, USB girişi, ileri çarpışma asistanı gibi pek çok özellik karşımıza çıkıyor. Bunun dışında, opsiyon listesindeki tüm özellikler belli bir miktar karşılığında araca eklenebiliyor. Örneğin, Trend paketine alaşım jant eklemek için fazladan 750 euro ödemek gerekiyor.

Türkiye'de güncel Ford Focus, 87,500 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Yeni nesil Focus'un Almanya'daki başlangıç fiyatı ise 18,700 euro. Avrupa satışları önümüzdeki aylarda başlayacak olan 2018 Ford Focus'un yıl sonunda Türkiye satışlarının da başlaması bekleniyor.


https://www.ford.de/kaufberatung/kaufen/pkw-konfigurator-gf3#/catalogID/WAEDX-CGE-2018-NewFocusC519DEU201875/summary/?code=ACMAA_VS-DX Yorum Yaz
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nikony 1 yıl en beğenilen
Boş focus alacağıma dolu egea alırım daha iyi. Sene olmuş 2018 jant kapağı mı kaldı.
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General. 1 yıl
Yılsonuna kadar Euro nun 6tl olduğunu varsayarsak, fiyat kafadan 120bin tl cik.
Böyle giderse eskiden olduğu gibi her yerde at arabası görmeye başlarız.
Tüh et'in 60tl olduğunu unutmuşum, piyasada at mı kaldı at arabası görek.
Yılsonuna kadar Euro nun 6tl olduğunu varsayarsak, fiyat kafadan 120bin tl cik.Böyle giderse eskiden olduğu gibi her yerde at arabası görmeye başlarız.
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Red_Devils_ 1 yıl
Jantlarına aşık oldum resmen.
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1 Avatar
manisa_tr 1 yıl
ortadaki o radyo ekranına bittim. takmasalar da fiyattan düşseler olmaz mı? en azından aksesuacılardan bişey takarız daha iyi.
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DH Misafiri 1 yıl
bu 1.0ecoboostu kotuleyenler yarın bigün tepesinden inmicek gercekten basarılı bir motor
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DH Misafiri 1 yıl
Bir Almanyadaki fiyata bak birde bizdeki fiyata bak,,,
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atakom52 1 yıl
Hiç çıkmasa daha iyiymiş
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tuncay altuntoprak 1 yıl
Haber arasına saçma sapan reklam gibi başka haber eklemek de yeni mi çıktı ya
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Sirrüs 1 yıl
Nereye kusuyoruz.
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zolzauza 1 yıl
C sınıf arabada gene perde hava yastık standart olmazsa gözümde 2 hava yastıklı polo dan farkı kalmaz.
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Cryin 1 yıl
baz donanımda dahi 16 inç çelik jantla gelecek
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Kaiser75 1 yıl
otomobil firmaları bu trendline yani boşline araçlardan vazgeçsin çünkü çok iğrenç. resmen gözlerim kanadı
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plus45 1 yıl
Jantlar ve ekranda buyuk olsa baslangic icin fena degil bence
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