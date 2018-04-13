2018 Ford Focus'un giriş seviye Trend paketi göründü

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2018 Ford Focus geçtiğimiz günlerde resmi olarak tanıtıldı. Farklı gövde tipi ve donanım seçenekleriyle geniş bir yelpazede sunulan yeni Focus, bu sayede her kesime hitap etmeye çalışıyor. Ancak, Türkiye şartlarındaki araç fiyatları nedeniyle pek çok kişi mümkün olduğu kadar en ekonomik versiyonlara yönelmeye çalışıyor. İşte bu kesime hitap edebilecek 2018 Ford Focus Trend paketi karşınızda.

2018 Ford Focus, sedan ve station wagon dahil tüm versiyonlarıyla Avrupa’da satışa sunulacak. Donanım paketleri ise Trend’den başlayıp Cool & Connect, Titanium ve ST Line şeklinde ilerleyecek. Bizim şuan ilgilendiğimiz versiyon ise yeni Focus’un giriş seviyesi olan Trend paketi.

En sade Focus

Trend paketinin tasarımına baktığımızda üst paketlerdeki pek çok süsten sıyrılarak oldukça sade bir görünüme büründüğünü görebiliyoruz. ST-Line paketindeki o ihtişamlı görüntüsünü geride bırakan Trend’de karşımıza kapaklı çelik jantlar, sis farlarının yerini alan yatay şeritler ve yine yatay şeritlerden oluşan daha basit bir ön ızgara çıkıyor.

İç tarafta ise bilgi-eğlence sistemini destekleyen 8 inçlik dokunmatik ekranın yerini daha ufak ve etrafında büyük fiziksel tuşlar bulunduran bir ekran almış durumda. Siyah rengin hakim olduğu giriş paketinde yer yer gümüş detaylar da kendini göstermiyor değil. Kaputun altına indiğimizde ise 85 beygirlik 1.0 EcoBoost motor ve 6 ileri manuel şanzıman ikilisi kendini gösteriyor.

Trend paketinin standart özelliklerine baktığımızda LED gündüz farları, şerit takip asistanı, Bluetooth, USB girişi, ileri çarpışma asistanı gibi pek çok özellik karşımıza çıkıyor. Bunun dışında, opsiyon listesindeki tüm özellikler belli bir miktar karşılığında araca eklenebiliyor. Örneğin, Trend paketine alaşım jant eklemek için fazladan 750 euro ödemek gerekiyor.

Türkiye'de güncel Ford Focus, 87,500 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı buluyor. Yeni nesil Focus'un Almanya'daki başlangıç fiyatı ise 18,700 euro. Avrupa satışları önümüzdeki aylarda başlayacak olan 2018 Ford Focus'un yıl sonunda Türkiye satışlarının da başlaması bekleniyor.

https://www.ford.de/kaufberatung/kaufen/pkw-konfigurator-gf3#/catalogID/WAEDX-CGE-2018-NewFocusC519DEU201875/summary/?code=ACMAA_VS-DX