Tesla, Model X kazasında sürücünün hatalı olduğunu söylüyor

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23 Mart günü gerçekleşen ve sürücünün ölümüyle sonuçlanan Tesla Model X kazasının etkileri hala sürüyor. Kaza sonrasında incelemede bulunan Tesla, araçtan topladığı verilere dayanarak oto pilotun kaza anında devrede olduğunu, ancak sürücünün de kazanın önüne geçmek için bir reaksiyonda bulunmadığını belirtmişti. Tesla, yaptığı yeni bir açıklamayla tutumunu sertleştirdi.

Kazayla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyen Tesla, bu kazanın gerçekleşmesinde tek suçun sürücünün dikkatsizliği olduğunun altını çizdi. Şirketin ABC 7 muhabirine gönderdiği açıklamanın tamamı şu şekilde;

“Ailenin bu acı kaybı için çok üzgünüz. Ailenin açıklamalarına göre, Huang (sürücü) oto pilotun kusursuz bir teknoloji olmadığının farkındaydı. Özellikle oto pilotun belli bir noktada sağlıklı çalışmadığını bilmesine rağmen, bu noktada oto pilotu devreye aldı. Kaza, oldukça açık bir havada ve görüş mesafesinin çok yüksek olduğu bir zamanda gerçekleşti. Tüm bunlar da kazanın gerçekleşmesindeki tek neden olarak pek çok uyarı almasına rağmen Huang’ın yola dikkatini vermemesini gösteriyor.”

"Tesla oto pilotu temize çıkarmaya çalışıyor"

Aile tarafından tutulan avukat ise Tesla’yı kazadaki tüm suçu sürücünün üstüne atmakla ve oto pilot teknolojisi üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı. Avukatlardan biri olan Mike Fong, yaptığı açıklamada Huang’ın aracındaki sensörlerin yoldaki şeritleri yanlış okuduğunu ve fren sisteminin önündeki objeyi algılamadığının altını çizdi. Bu açıklamalar ailenin Tesla’ya dava açmaya hazırlandığı iddiasını doğursa da, ailenin avukatı olayla ilgili inceleme tamamlanmadan herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını ifade etti.

Bu olay, Tesla’nın oto pilot teknolojisinin ısrarla arkasında durduğu ilk kaza değil. Şirket, 2016 yılında Model S’in bir kamyonla çarpıştığı kazada da oto pilotu değil, aracın fren sistemini hatalı bulduğunu belirtmişti. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu ise hem sürücüyü hem de oto pilotu hatalı bulmuştu.

https://www.engadget.com/2018/04/12/tesla-model-x-statement-fatal-crash/