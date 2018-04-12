Tesla, Model X kazasında sürücünün hatalı olduğunu söylüyor

Otomobil Editörü
23 Mart günü gerçekleşen ve sürücünün ölümüyle sonuçlanan Tesla Model X kazasının etkileri hala sürüyor. Kaza sonrasında incelemede bulunan Tesla, araçtan topladığı verilere dayanarak oto pilotun kaza anında devrede olduğunu, ancak sürücünün de kazanın önüne geçmek için bir reaksiyonda bulunmadığını belirtmişti. Tesla, yaptığı yeni bir açıklamayla tutumunu sertleştirdi.
Kazayla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyen Tesla, bu kazanın gerçekleşmesinde tek suçun sürücünün dikkatsizliği olduğunun altını çizdi. Şirketin ABC 7 muhabirine gönderdiği açıklamanın tamamı şu şekilde;
“Ailenin bu acı kaybı için çok üzgünüz. Ailenin açıklamalarına göre, Huang (sürücü) oto pilotun kusursuz bir teknoloji olmadığının farkındaydı. Özellikle oto pilotun belli bir noktada sağlıklı çalışmadığını bilmesine rağmen, bu noktada oto pilotu devreye aldı. Kaza, oldukça açık bir havada ve görüş mesafesinin çok yüksek olduğu bir zamanda gerçekleşti. Tüm bunlar da kazanın gerçekleşmesindeki tek neden olarak pek çok uyarı almasına rağmen Huang’ın yola dikkatini vermemesini gösteriyor.”
"Tesla oto pilotu temize çıkarmaya çalışıyor"
Aile tarafından tutulan avukat ise Tesla’yı kazadaki tüm suçu sürücünün üstüne atmakla ve oto pilot teknolojisi üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı. Avukatlardan biri olan Mike Fong, yaptığı açıklamada Huang’ın aracındaki sensörlerin yoldaki şeritleri yanlış okuduğunu ve fren sisteminin önündeki objeyi algılamadığının altını çizdi. Bu açıklamalar ailenin Tesla’ya dava açmaya hazırlandığı iddiasını doğursa da, ailenin avukatı olayla ilgili inceleme tamamlanmadan herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını ifade etti.
Bu olay, Tesla’nın oto pilot teknolojisinin ısrarla arkasında durduğu ilk kaza değil. Şirket, 2016 yılında Model S’in bir kamyonla çarpıştığı kazada da oto pilotu değil, aracın fren sistemini hatalı bulduğunu belirtmişti. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu ise hem sürücüyü hem de oto pilotu hatalı bulmuştu.
https://www.engadget.com/2018/04/12/tesla-model-x-statement-fatal-crash/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Otopilot hakkında defalarca tam çalışmadığı kazalara ölümlere neden olduğu ,direksiyonun bırakılmaması gerektiği açıklandı hatta direksiyona ek sensör koydular bazı gerilerde bunun portakalla kandırıldığını filan çekip yayınladı.
Sorun otopilottan ziyade elektrikli araç böyle bir kazada nasıl yanar ?? (Daha öncede bir tesla kaza yapmadan da yanmıştı)
LPG li araç gibi elektrikli araçlarda saatli bomba mı ?
Bunların bataryaları birkaç sene sonra veya ömürleri kısaldıkça daha mı kolay patlayıp yanacak ??
Bataryaların daha güvenli saklanması ve soğutulması gerektiği birkez daha acı şekilde önümüze çıktı.
Bence bu kazada tartışılması gereken budur, otopilot değil.Aracın batarya nedeniyle yanması ve elektirik yangını olduğundan uzun süre söndürülememesidir..
Aslında Tesla birşeyleri itiraf etmiş.
Ama Tesla dediki alin bunu kullaninin boylece gereken dataya ben daha cabuk ulasmis olurum. O yuzden diyorlar bu system daha deneme diye. Hatta sanirim hala Beat olarak adlandiriyorlar. Tesla bunu kendi yapsaydi belki yillar alacakti ayni kadar data elde etmesi ama arac sahiplerine yaptirinca cok daha kisa surede daha fazla data elde ediyor. Boylece otonom aracin gelmesi hizlaniyor.
Herneyse sonuc olarak Tesla kendince hakli cunku ben zaten bu sistem 100% dogru calisiyor demedim, sorumluluk surucude dedim yola bakmasi gerekirdi. Kaza yapanlarda kendince hakli cunku arabam da bu sistem var ve dogru calismadi diyorlar.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2344 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
tesla model x kaza, tesla kazası ve