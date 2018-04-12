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Tesla, Model X kazasında sürücünün hatalı olduğunu söylüyor

Geçtiğimiz ay gerçekleşen feci Model X kazasından sonra yeni bir açıklamada bulunan Tesla, kazanın gerçekleşmesindeki tek neden olarak sürücünün dikkatsizliğinin gösterilebileceğinin altını çizdi.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Tesla, Model X kazasında sürücünün hatalı olduğunu söylüyor
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23 Mart günü gerçekleşen ve sürücünün ölümüyle sonuçlanan Tesla Model X kazasının etkileri hala sürüyor. Kaza sonrasında incelemede bulunan Tesla, araçtan topladığı verilere dayanarak oto pilotun kaza anında devrede olduğunu, ancak sürücünün de kazanın önüne geçmek için bir reaksiyonda bulunmadığını belirtmişti. Tesla, yaptığı yeni bir açıklamayla tutumunu sertleştirdi.

Kazayla ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmeyen Tesla, bu kazanın gerçekleşmesinde tek suçun sürücünün dikkatsizliği olduğunun altını çizdi. Şirketin ABC 7 muhabirine gönderdiği açıklamanın tamamı şu şekilde;

Ailenin bu acı kaybı için çok üzgünüz. Ailenin açıklamalarına göre, Huang (sürücü) oto pilotun kusursuz bir teknoloji olmadığının farkındaydı. Özellikle oto pilotun belli bir noktada sağlıklı çalışmadığını bilmesine rağmen, bu noktada oto pilotu devreye aldı. Kaza, oldukça açık bir havada ve görüş mesafesinin çok yüksek olduğu bir zamanda gerçekleşti. Tüm bunlar da kazanın gerçekleşmesindeki tek neden olarak pek çok uyarı almasına rağmen Huang’ın yola dikkatini vermemesini gösteriyor.

"Tesla oto pilotu temize çıkarmaya çalışıyor" 

Aile tarafından tutulan avukat ise Tesla’yı kazadaki tüm suçu sürücünün üstüne atmakla ve oto pilot teknolojisi üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırmaya çalışmakla suçladı. Avukatlardan biri olan Mike Fong, yaptığı açıklamada Huang’ın aracındaki sensörlerin yoldaki şeritleri yanlış okuduğunu ve fren sisteminin önündeki objeyi algılamadığının altını çizdi. Bu açıklamalar ailenin Tesla’ya dava açmaya hazırlandığı iddiasını doğursa da, ailenin avukatı olayla ilgili inceleme tamamlanmadan herhangi bir girişimde bulunmayacaklarını ifade etti.

Bu olay, Tesla’nın oto pilot teknolojisinin ısrarla arkasında durduğu ilk kaza değil. Şirket, 2016 yılında Model S’in bir kamyonla çarpıştığı kazada da oto pilotu değil, aracın fren sistemini hatalı bulduğunu belirtmişti. ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu ise hem sürücüyü hem de oto pilotu hatalı bulmuştu.


https://www.engadget.com/2018/04/12/tesla-model-x-statement-fatal-crash/ Yorum Yaz
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Defkhan3459 1 yıl en beğenilen
Benim anlamadığım araba hem sesli, hem görsel uyarı vermesine rağmen hâlâ dikkati yola vermemek için gereken özgüven nereden geliyor sürücülere? Bence de Tesla'nın dediği gibi sürücü hatalı. Kontrol oto pilotta olsa da elleriniz direksiyonda olsun diyor sistem.
Benim anlamadığım araba hem sesli, hem görsel uyarı vermesine rağmen hâlâ dikkati yola vermemek için gereken özgüven nereden geliyor sürücülere? Bence de Tesla...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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1ses1 1 yıl interwap
İtiraf değil başından beri söylüyorlar. Oto pilot sürücüye yardımcı olması için yapılmış tamamen araca bırakılacak bir teknoloji değil. Tesla bunu ve tesla araç tanıtanların hepsinin bunu söylediği paylaştığı bir gerçek.
İtiraf değil başından beri söylüyorlar. Oto pilot sürücüye yardımcı olması için yapılmış tamamen araca bırakılacak bir teknoloji değil. Tesla bunu ve tesla ara...
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alfa-x 1 yıl
Bir kişide demiyor ne auto pilotu , arabanın önü nerede ,nasıl yandı ??.
Otopilot hakkında defalarca tam çalışmadığı kazalara ölümlere neden olduğu ,direksiyonun bırakılmaması gerektiği açıklandı hatta direksiyona ek sensör koydular bazı gerilerde bunun portakalla kandırıldığını filan çekip yayınladı.
Sorun otopilottan ziyade elektrikli araç böyle bir kazada nasıl yanar ?? (Daha öncede bir tesla kaza yapmadan da yanmıştı)
LPG li araç gibi elektrikli araçlarda saatli bomba mı ?
Bunların bataryaları birkaç sene sonra veya ömürleri kısaldıkça daha mı kolay patlayıp yanacak ??
Bataryaların daha güvenli saklanması ve soğutulması gerektiği birkez daha acı şekilde önümüze çıktı.
Bence bu kazada tartışılması gereken budur, otopilot değil.Aracın batarya nedeniyle yanması ve elektirik yangını olduğundan uzun süre söndürülememesidir..
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mementopolis 1 yıl
Tesla'nin avukatlari dolusmus buraya. Otopilot sucludur.. Tesla kendini savunmak icin her Türlü denyolugu deniyor
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eric13 1 yıl
Otopilot ismini bence kaldirmali Tesla, yardimci pilot vs gibi birsey ile degismeli. Yanlis ve aldatmaca bir isimlendirme oldugu cok acik, bu teknolojinin otopilotlukla uzaktan yakindan alakasi yok. Tamamen ilkel bir sistem uzerine kurulu. Seritler agaca dogru olsa dusunmeden gecirecek oraya ...
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crazywinner3 1 yıl
Kardeşim otopilot açıkken elin direksiyonda olacak. Portakalla falan kandırmaya çalışıp sonra otopilot suçlu demek saçmalık
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anduril25 1 yıl
Ya arkadaş asıl amaç seyahat etmek olsa da, araba sürmeyi zevkli kılan şey arabaya hakim olmak, ona yön vermektir. Daha emeklemekten yeni yeni kurtulan bir sistem için araba kullanmanın en zevkli yanını, onu yönlendirmeyi bilgisayara bırakıp, direksiyon önünde boş oturarak hayatını riske atmak ne kadar ilginçtir. Tesla' da uyarıyor, sakın bu sisteme güvenip ellerinizi direksiyondan çekip uyumayın, başka yere bakmayın vs. dikkatli olun. Eee araç her an hata yapabilir ben tetikte olayım, sıkıntılı bir durumda devreye girerim kaygısı, aracı sürmekten daha yorucu olsa gerek.
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interwap 1 yıl
...Özellikle oto pilotun belli bir noktada sağlıklı çalışmadığını bilmesine rağmen, bu noktada oto pilotu devreye aldı....

Aslında Tesla birşeyleri itiraf etmiş.
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1ses1 1 yıl interwap
İtiraf değil başından beri söylüyorlar. Oto pilot sürücüye yardımcı olması için yapılmış tamamen araca bırakılacak bir teknoloji değil. Tesla bunu ve tesla araç tanıtanların hepsinin bunu söylediği paylaştığı bir gerçek.
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Hemican 1 yıl interwap
Hocam, aslinda olay su. Diger firmalar bu teknolojiyi gelistirirken tam hatasiz calisacak hale gelene kadar deniyorlar, muhendislerle suruculerle belki milyonlarca km test ediyorlar.
Ama Tesla dediki alin bunu kullaninin boylece gereken dataya ben daha cabuk ulasmis olurum. O yuzden diyorlar bu system daha deneme diye. Hatta sanirim hala Beat olarak adlandiriyorlar. Tesla bunu kendi yapsaydi belki yillar alacakti ayni kadar data elde etmesi ama arac sahiplerine yaptirinca cok daha kisa surede daha fazla data elde ediyor. Boylece otonom aracin gelmesi hizlaniyor.
Herneyse sonuc olarak Tesla kendince hakli cunku ben zaten bu sistem 100% dogru calisiyor demedim, sorumluluk surucude dedim yola bakmasi gerekirdi. Kaza yapanlarda kendince hakli cunku arabam da bu sistem var ve dogru calismadi diyorlar.
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Defkhan3459 1 yıl en beğenilen
Benim anlamadığım araba hem sesli, hem görsel uyarı vermesine rağmen hâlâ dikkati yola vermemek için gereken özgüven nereden geliyor sürücülere? Bence de Tesla'nın dediği gibi sürücü hatalı. Kontrol oto pilotta olsa da elleriniz direksiyonda olsun diyor sistem.
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Rachsuchtig 1 yıl Defkhan3459
Araba otmesin diye kemer bağlamak yerine toka takmak gibi
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