Honda, büyük elektrikli SUV projesini rafa kaldırdı

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Tam Boyutta Gör Japon gazetesi Nikkei’nin haberine göre Honda, 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan büyük elektrikli SUV modelinin geliştirme çalışmalarını durdurdu. Bu kararın arkasında ABD'de elektrikli araçlara yönelik talebin düşme eğilimi ve siyasi gelişmelere bağlı olarak yaşanabilecek gecikmeler yer alıyor.

ABD, Honda'nın yedi koltuklu, beş metre sınıfındaki büyük SUV modelinin ana hedef pazarı olarak belirlenmişti. Ancak, Başkan Trump yönetiminin yürürlükten kaldırdığı elektrikli araç vergi teşviklerinin 2025 Eylül sonunda tamamen sona erecek olması, Honda’nın projeye devam etmesini riskli hale getirdi.

Honda, Çin dışı pazarlara yönelik olarak 2026’dan itibaren yeni bir elektrikli araç serisi olan ‘0 Serisi’ni tanıtmayı planlıyordu. Bu seri, 2030’a kadar yedi modele ulaşacaktı ve bunlardan biri de 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan büyük SUV modeliydi. Model özellikle geniş iç hacim arayan aileleri hedefliyordu ve ABD pazarındaki büyük SUV talebine hitap ediyordu.

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Ancak talepteki belirsizlikler, Honda’nın stratejik önceliklerini değiştirmesine yol açtı. Aslında şirket, vergi teşviklerinin kaldırılmasından önce de elektrikliye geçiş yatırımlarını gözden geçirmeye başlamıştı. Nisan 2024’te, Kanada’da kurulması planlanan milyarlarca dolarlık EV üretim merkezi projesi askıya alınmış, ardından da Honda tüm elektrikli araç geliştirme yol haritasını daraltmış ve hibrit modellere ağırlık vermeye başlamıştı.

Nikkei’nin aktardığına göre, yalnızca büyük SUV modeli askıya alınmış durumda. Honda, elektrikli amiral gemisi sedan ve orta boy SUV modellerini geliştirmeye devam edecek. Her iki modelin prototipi, Ocak 2025’te Las Vegas’taki CES fuarında sergilenmişti. Araçlar, keskin hatlara sahip çarpıcı tasarımlarıyla dikkat çekmişti. Her ne kadar teknik detaylar paylaşılmamış olsa da modellerin en az 480 kilometre menzil sunacağı ve yeni bir elektrikli araç platformu üzerinde geliştirildiği açıklanmıştı.

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Honda, büyük elektrikli SUV projesini rafa kaldırdı

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