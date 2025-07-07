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    Otomotiv ihracatında haziran rekoru kırıldı

    OİB verilerine göre otomotiv endüstrisi haziran ayında 3,4 milyar dolarlık ihracatla tarihindeki en yüksek haziran ayı performansına ulaştı.                         

    Otomotiv ihracatında haziran rekoru kırıldı Tam Boyutta Gör
    Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, Türkiye otomotiv endüstrisi haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 3 milyar 408 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

    Söz konusu rakam, otomotiv endüstrisinin bugüne kadar haziran aylarında ulaştığı en yüksek ihracat oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün haziran ayındaki toplam ihracattan aldığı pay yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Bu yıl ocak-haziran döneminde de otomotiv endüstrisi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine ulaştı.

    Haziran ayında ürün grupları bazında Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 13 artışla 1 milyar 180 milyon dolar oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 16 artarak 1 milyar 96 milyon dolara ulaşırken, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 59 artışla 626 milyon dolar, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 66 artışla 293 milyon dolar oldu. Çekiciler ürün grubu ihracatı ise geçen yılın aynı ayına göre üç haneli artışla yüzde 504 artarak 180 milyon dolara ulaştı.

    Haziran ayında ülke bazında en fazla ihracat 556 milyon dolarla Almanya’ya yapıldı. Almanya’ya olan ihracat yüzde 74 artarken, Fransa’ya ihracat yüzde 36 artışla 429 milyon dolara ulaştı. Üçüncü büyük pazar olan Birleşik Krallık’a ihracat yüzde 2 artışla 330 milyon dolar oldu. Belçika’ya yüzde 92, Romanya’ya yüzde 55, Slovenya’ya ise yüzde 57 oranında artış kaydedildi.

    Haziran ayında ülke grupları bazında en büyük pazar olan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 42 artışla 2 milyar 527 milyon dolar oldu. AB, haziran ayı otomotiv ihracatından yüzde 74,2 pay aldı. Diğer Avrupa ülkelerine yüzde 11, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne yüzde 42, Diğer Amerikan ülkelerine ise yüzde 94 oranında ihracat artışı gerçekleşti. Orta Doğu ülkelerine ise yüzde 38 ihracat düşüşü kaydedildi.

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