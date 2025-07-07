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    Xiaomi SU7 Ultra Avrupa yolunda: İlk tescil tamamlandı

    Xiaomi’nin elektrikli sedan modeli Avrupa pazarlarına açılmak için hazırlıklara başladı. Xiaomi SU7 Ultra, Almanya’da resmi olarak tescil edildi. İşte detaylar...

    Xiaomi SU7 Ultra Avrupa yolunda: İlk tescil tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin yüksek performanslı elektrikli aracı SU7 Ultra, Avrupa pazarında ilk yasal sürecine başladı. Şirket, Almanya'nın Münih kentinde aracı tescil ettirerek Avrupa'da kamu yolu testlerini başarıyla tamamladı. Böylece SU7 Ultra, kıtada tam düzenleyici onayı ile trafiğe çıkan ilk Xiaomi aracı oldu.

    Xiaomi'den Avrupa için yeşil ışık

    Xiaomi'nin başkanı Lu Weibing, Weibo'da SU7 Ultra'nın önünde poz verdiği bir fotoğraf paylaştı ve Avrupa'daki ilk yasal kamu yolu testini tamamladı. SU7 Ultra'nın üzerinde yer alan "M SU7088E" plakası, hem Münih'i hem de markanın "Mi" kimliğini temsil ediyor. Bu da Xiaomi'nin Avrupa pazarına giriş planlarının ilk somut adımı konumunda.

    Xiaomi SU7 Ultra Avrupa yolunda: İlk tescil tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında SU7 Ultra, geçtiğimiz aylarda Nürburgring Nordschleife pistinde elde ettiği etkileyici dereceyle dikkat çekmişti. Prototip versiyonu 6:22.091 ile pistteki üçüncü en hızlı otomobil olurken, "Track Professional Package" donanımlı seri üretim versiyonu ise 7:04.957'lik süresiyle elektrikli sedanlar arasında yeni bir referans belirledi.

    Teknik detaylar açısından SU7 Ultra, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 1,98 saniyede ulaşıyor. Araç, 350 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Gücünü Xiaomi’nin 897 volt mimaride çalışan 93,7 kWh CATL Qilin II bataryasından alan model, 630 km’ye kadar menzil sunuyor. Şarj süresi ise 10'dan %80'e sadece 11 dakika.

    Boyutları açısından SU7, 4.997 mm uzunluk, 1.963 mm genişlik ve 1.455 mm yükseklik ölçülerine sahip. Dingil mesafesi 3.000 mm olan aracın sürtünme katsayısı ise yalnızca 0,195. Pist odaklı konfigürasyonda aracın boş ağırlığı 2.205 kilogram civarında.

    Xiaomi CEO'su Lei Jun, daha önce yaptığı açıklamada markanın yurt dışı genişlemesine 2027 yılında resmen başlamayı planladıklarını dile getirmişti. Şuan için henüz net bir lansman takvimi ise paylaşılmadı.

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