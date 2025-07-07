Xiaomi SU7 Ultra Avrupa yolunda: İlk tescil tamamlandı

Xiaomi'den Avrupa için yeşil ışık
Xiaomi'nin başkanı Lu Weibing, Weibo'da SU7 Ultra'nın önünde poz verdiği bir fotoğraf paylaştı ve Avrupa'daki ilk yasal kamu yolu testini tamamladı. SU7 Ultra'nın üzerinde yer alan "M SU7088E" plakası, hem Münih'i hem de markanın "Mi" kimliğini temsil ediyor. Bu da Xiaomi'nin Avrupa pazarına giriş planlarının ilk somut adımı konumunda.
Teknik detaylar açısından SU7 Ultra, 0'dan 100 km/s hıza yalnızca 1,98 saniyede ulaşıyor. Araç, 350 km/s maksimum hıza çıkabiliyor. Gücünü Xiaomi’nin 897 volt mimaride çalışan 93,7 kWh CATL Qilin II bataryasından alan model, 630 km’ye kadar menzil sunuyor. Şarj süresi ise 10'dan %80'e sadece 11 dakika.
Boyutları açısından SU7, 4.997 mm uzunluk, 1.963 mm genişlik ve 1.455 mm yükseklik ölçülerine sahip. Dingil mesafesi 3.000 mm olan aracın sürtünme katsayısı ise yalnızca 0,195. Pist odaklı konfigürasyonda aracın boş ağırlığı 2.205 kilogram civarında.
Xiaomi CEO'su Lei Jun, daha önce yaptığı açıklamada markanın yurt dışı genişlemesine 2027 yılında resmen başlamayı planladıklarını dile getirmişti. Şuan için henüz net bir lansman takvimi ise paylaşılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: