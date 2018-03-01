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Skoda Superb hibrit 2019 yılında geliyor

Şu sıralar Vision X, yeni Fabia ve daha fazlasını duyurmak için Cenevre'yi bekleyen Çek üretici, 2019 yılında satışa sunmak için Skoda Superb'in plug-in hybrid versiyonunu hazırlıyor.
1 yıl
4,9b
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15
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Skoda Superb hibrit 2019 yılında geliyor
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Önümüzdeki hafta kapılarını açacak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Vision X konsepti ve makyajlı Fabia modelini tanıtmaya hazırlanan Skoda, görünen o ki diğer yandan başka çalışmalar içerisinde. Son çıkan haberler 2019 yılı için hibrit Superb modelini işaret ediyor.

Paylaşılan teknik detaylara göre hibrit Skoda Superb modelinde 155 beygir güç üreten 1.4 litre turbo benzinli ve 115 beygirlik bir elektrikli motorun karışımı bulunacak. DSG çift kavramalı otomatik şanzıman ile gücünü yola aktaracak olan bu iki motorun eş zamanlı çalışması sayesinde totalde 220 beygir civarında bir güç açığa çıkacak.

70km menzile sahip olacak 

Skoda Superb’in plug-in hibrit versiyonu 13kWs batarya sayesinde sadece elektrikli olarak 70km menzile sahip olacak. Çek üreticinin belirttiğine göre bu yeni girişim karbon dioksit salınımını da ciddi oranda aşağı düşürecek. Bataryaların ne kadar sürede şarj olacağı ise henüz açıklanan detaylar arasında bulunmuyor.

Belirtilene göre Skoda aynı zamanda önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen elektrikli pazara giriş yapmak için yatırımlarına hız verdi. Şirket, kendi ülkesinde batarya üretimi gerçekleştirmek için bir tesis kuracak. Skoda’nın tamamen elektrikli modelinin Volkswagen ID hatchback konseptini baz alması beklenirken, üretilecek aracın SUV formunda olması da bir diğer düşünce. Ancak bu konuda şirket tarafından açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor.



http://www.autoexpress.co.uk/skoda/superb/102778/new-skoda-superb-plug-in-hybrid-to-arrive-in-2019 Yorum Yaz
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Sönmeyen Arıza Lambası. 1 yıl en beğenilen zolzauza
zolzauza
70 km menzil (elektrikli motor sadece), sonrada utanmadan Tesla ya laf ederler...

Plug-in hybrid kavramı hakkında bilginiz var mı?
zolzauza70 km menzil (elektrikli motor sadece), sonrada utanmadan Tesla ya laf ederler...Plug-in hybrid kavramı hakkında bilgin...
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kujo 1 yıl
Plug in de 70 km harika bence. İş yerine git gel mevzuunu çözersin. Menzil korkusu yaşamakta yok.
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Emekkk 1 yıl
Ev iş arası 24 km tam benlik arabaymış
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masterap 1 yıl
Otv ındırımı surerse bundan sonrakı aracım hıbrıd olacak gıbı, elektrık ıcın erken daha
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dalp 1 yıl
petrole bağımlılığı bitirmemek için yapılan hareketler .
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drmelihx 1 yıl
Sene 2119 skodanin yeni uçan araci dsg ile kombinlendi..
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zolzauza 1 yıl
70 km menzil (elektrikli motor sadece), sonrada utanmadan Tesla ya laf ederler...
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Sönmeyen Arıza Lambası. 1 yıl zolzauza
zolzauza
70 km menzil (elektrikli motor sadece), sonrada utanmadan Tesla ya laf ederler...

Plug-in hybrid kavramı hakkında bilginiz var mı?
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haberelectro 1 yıl zolzauza
Hibrid bu 70 km cok iyi bir hibrid icin. Ogren.
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skoda superb, superb hibrit özellikleri ve
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