Skoda Superb hibrit 2019 yılında geliyor

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Önümüzdeki hafta kapılarını açacak 2018 Cenevre Otomobil Fuarı’nda Vision X konsepti ve makyajlı Fabia modelini tanıtmaya hazırlanan Skoda, görünen o ki diğer yandan başka çalışmalar içerisinde. Son çıkan haberler 2019 yılı için hibrit Superb modelini işaret ediyor.

Paylaşılan teknik detaylara göre hibrit Skoda Superb modelinde 155 beygir güç üreten 1.4 litre turbo benzinli ve 115 beygirlik bir elektrikli motorun karışımı bulunacak. DSG çift kavramalı otomatik şanzıman ile gücünü yola aktaracak olan bu iki motorun eş zamanlı çalışması sayesinde totalde 220 beygir civarında bir güç açığa çıkacak.

70km menzile sahip olacak

Skoda Superb’in plug-in hibrit versiyonu 13kWs batarya sayesinde sadece elektrikli olarak 70km menzile sahip olacak. Çek üreticinin belirttiğine göre bu yeni girişim karbon dioksit salınımını da ciddi oranda aşağı düşürecek. Bataryaların ne kadar sürede şarj olacağı ise henüz açıklanan detaylar arasında bulunmuyor.

Belirtilene göre Skoda aynı zamanda önümüzdeki 10 yıl içerisinde tamamen elektrikli pazara giriş yapmak için yatırımlarına hız verdi. Şirket, kendi ülkesinde batarya üretimi gerçekleştirmek için bir tesis kuracak. Skoda’nın tamamen elektrikli modelinin Volkswagen ID hatchback konseptini baz alması beklenirken, üretilecek aracın SUV formunda olması da bir diğer düşünce. Ancak bu konuda şirket tarafından açıklanmış kesin bir bilgi bulunmuyor.





http://www.autoexpress.co.uk/skoda/superb/102778/new-skoda-superb-plug-in-hybrid-to-arrive-in-2019