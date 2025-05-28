Mercedes eCitaro, yeni nesil bataryasıyla 500 km menzile ulaşıyor

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Tam Boyutta Gör Daimler Buses, şehir içi toplu ulaşıma yönelik elektrikli otobüsü Mercedes-Benz eCitaro’nun dördüncü nesil NMC (Nikel-Mangan-Kobalt) batarya teknolojisine sahip versiyonunu tanıttı. Şirket, 2026 yılından itibaren eCitaro’nun tüm versiyonlarında bu yeni nesil bataryaların kullanılacağını duyurdu.

Mevcut üçüncü nesil NMC3 bataryalar Eylül 2022’de tanıtılmıştı. Bu sistemde, 21700 formatında silindirik hücreler kullanılıyor ve her modülde 600 hücre, her pakette ise dokuz modül yer alıyor. Bu yapı, yaklaşık 98 kWsa enerji sağlıyor. 12 metrelik standart eCitaro’da altı, 18 metrelik körüklü versiyonda ise yedi batarya paketi kullanılabiliyor. Bu da sırasıyla yaklaşık 400 km ve 300 km menzil anlamına geliyor.

Yeni batarya paketleri ise 111 kWsa kapasiteye sahip ve önceki nesle kıyasla aynı boyutta daha yüksek enerji yoğunluğu sunuyor. Bu gelişme sayesinde, standart eCitaro’nun menzili 500 kilometreye, körüklü eCitaro G’nin menzili ise 400 kilometreye kadar çıkabilecek.

Şu anda maksimum 150 kW şarj gücüne izin veren sistemin, gelecekte 300 kW’a kadar destek verecek şekilde güncelleneceği belirtildi. Ayrıca, NMC4 bataryaların "çok uzun bir hizmet ömrüne" sahip olacağı ifade edildi; ancak bu konuda net bir süre bilgisi verilmedi.

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Yeni nesil NMC4 bataryalar sayesinde, yakıt hücreli versiyonların menzili de artacak. eCitaro’nun hidrojen destekli versiyonu 700 kilometreye kadar, körüklü hidrojenli model ise 600 kilometreye kadar menzil sunabilecek.

NMC3 bataryaları şu anda Almanya’nın Hessen kentindeki Akasol tesislerinde üretilirken, NMC4 bataryaları 2026’dan itibaren Polonya’nın Gliwice kentindeki BMZ Holding iştiraki tarafından monte edilecek. Bu üretim hamlesi, Daimler Buses ile BMZ Holding arasında kurulan stratejik ortaklığın bir parçası olarak hayata geçirilecek.

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Mercedes eCitaro, yeni nesil bataryasıyla 500 km menzile ulaşıyor

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