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    Elektrikli araçların %83 daha az fren tozu ürettiği tespit edildi

    Yeni yayımlanan bir çalışma, elektrikli araçların adece egzoz emisyonlarını değil, frenlemeden kaynaklı fren tozlarını da önemli oranda azalttığını ortaya koydu.

    Elektrikli araçların %83 daha az fren tozu ürettiği tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Yeni yayımlanan bir çalışma, elektrikli araçların adece egzoz emisyonlarını değil, araçların neden olduğu diğer kirlilik türlerini de azalttığını ortaya koyuyor.

    Daha önce Kaliforniya ve Londra gibi yerlerde yapılan araştırmalar, elektrikli araçların yaygınlaştığı bölgelerde hava kalitesinde önemli iyileşmeler sağlandığını göstermişti. Yeni çalışma, elektrikli araçların fren tozu kirliliğini de azalttığını ortaya koyuyor.

    Rejeneratif frenleme, klasik fren kullanımını azaltıyor

    EIT Urban Mobility ve Transport for London tarafından yapılan çalışma, daha az kullanılan mekanik frenlerin neticesinde elektrikli araçların %83 daha az fren tozu ürettiğini tespit etti. Bunun temel sebebi, elektrikli araçların yavaşlamak için çoüunlukla rejeneratif frenleme kullanması. Fren balatalarının az kullanılması, fren tozunu büyük ölçüde azaltırken balataların ömrünü de oldukça uzatıyor.

    Elektrikli araçların %83 daha az fren tozu ürettiği tespit edildi Tam Boyutta Gör

    Çalışmada ayrıca, hibrit araçların %10-48, şarj edilebilir hibrit araçların %66 oranında daha az fren tozu salınımı yaptığı ortaya konuyor.

    Çalışma, fren tozunun yanı sıra lastik aşınması ve yol yüzeyi aşınması gibi diğer kirletici türlerine de odaklandı. Analizde lastik ve yol aşınmasından kaynaklanan diğer kirlilik biçimleri de ele alındı. Lastik aşınması konusunda, elektrikli araçların ağırlıklarının daha fazla olması nedeniyle bu konuda biraz daha fazla kirlilik oluşturduğu varsayıldı. Elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre %20 daha ağır olduğu tespit edildi.

    Elektrikli araçların lastik aşınması biraz daha fazla olsa da, fren tozunun çok daha zararlı olduğu belirtiliyor. Çünkü fren tozunun %40’tan fazlası havaya karışırken, lastik aşınması kaynaklı parçacıkların yalnızca %1 ila %5’i havaya karışıyor. Bu da, elektrikli araçların daha az zararlı türde bir miktar daha fazla kirlilik ürettiği, ama çok daha fazla miktarda daha zararlı kirliliği engellediği anlamına geliyor.

    Toplamda %38 daha az kirlilik üretiyor

    Hatta çalışmadaki en yüksek elektrikli ağırlık tahmini hesaba katıldığında dahi, elektrikli araçlar toplamda (fren, lastik, yol aşınması dahil) %38 daha az kirlilik üretiyor. Üstelik egzoz emisyonları bu hesaba dahil değil.

    Çalışmada farklı taşıma türlerinin çevresel etkilerini kıyaslamaya olanak tanıyan interaktif bir modelleme aracı da yer alıyor. Elektrikli araçlar, tüm farklı aktarma organları arasında en düşük emisyonlara sahip. 

    Yapılan örnek hesaplamalarda, elektrikli araçların toplam emisyonları benzinli motosikletlere oldukça yakın olduğu ortaya çıktı. Tek başına bir elektrikli otomobil, kilometre başına %57 daha fazla emisyon üretse de, otomobilin doluluk oranı yüksek olduğu durumda, kişi başına düşen emisyon rakamında motosikletleri dahi geride bırakabiliyor.

    Kişi başına emisyonu düşürme konusunda elektrikli araçlar iyi durumda olsa da, toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi ulaşım alternatiflerinin daha sıklıkla tercih edilmesi çevre açısında daha olumlu sonuçlar ortaya çıkaracaktır.

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