Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretimi için tarih verdi

Habertürk'e konuşan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, Ağustos 2026'da elektrikli otomobil üretimine başladıklarını söyledi. Yeni yatırım kapsamında, üretimin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden İzmit fabrikasında yeni bir hat kurulacağını belirten Berkel, şunları söyledi:
"2024'te fabrikamızın 245 bin adetlik kapasitesinin tamamını kullandık. Bu yıl 190 bin adetlik kapasiteye kullanacağız. Bunun sebebi elektrikli otomobilimize yer açmak. Yeni bir hat kurulumu yapılıyor, Ağustos 2026'da elektrikli otomobilimizin üretimine başlamayı hedefliyoruz."
Türkiye'de üretilecek modelin Inster olmadığı daha önce açıklanmıştı. Kısa süre önce 1.319.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa sunulan A SUV model Güney Kore'de üretiliyor. İzmit'te üretilmesi planlanan modele ilişkin henüz bir açıklama yok ancak Bayon boyutlarında bir kompakt crossover olacağı konuşuluyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: