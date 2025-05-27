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    Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretimi için tarih verdi

    Mart ayında açıklanan yatırım kapsamında İzmit fabrikasında elektrikli otomobil üretimine başlamayı hedefleyen Hyundai Motor Türkiye, üretim hatlarındaki çalışmalara devam ediyor.

    Hyundai, Türkiye'de elektrikli otomobil üretimi için tarih verdi Tam Boyutta Gör
    Hyundai, yaklaşık iki ay önce Türkiye'de elektrikli otomobil üretimine başlayacaklarını duyurmuştu. Yapılan son açıklama ile kesin tarih belli oldu. Koreli üretici, Togg'dan sonra Türkiye'de yüzde yüz elektrikli otomobil üreten ilk şirket olmayı hedefliyor.

    Habertürk'e konuşan Hyundai Motor Türkiye Genel Müdürü Murat Berkel, Ağustos 2026'da elektrikli otomobil üretimine başladıklarını söyledi. Yeni yatırım kapsamında, üretimin yüzde 85'ini Avrupa'ya ihraç eden İzmit fabrikasında yeni bir hat kurulacağını belirten Berkel, şunları söyledi:

    "2024'te fabrikamızın 245 bin adetlik kapasitesinin tamamını kullandık. Bu yıl 190 bin adetlik kapasiteye kullanacağız. Bunun sebebi elektrikli otomobilimize yer açmak. Yeni bir hat kurulumu yapılıyor, Ağustos 2026'da elektrikli otomobilimizin üretimine başlamayı hedefliyoruz."

    Türkiye'de üretilecek modelin Inster olmadığı daha önce açıklanmıştı. Kısa süre önce 1.319.000 TL'lik başlangıç fiyatıyla satışa sunulan A SUV model Güney Kore'de üretiliyor. İzmit'te üretilmesi planlanan modele ilişkin henüz bir açıklama yok ancak Bayon boyutlarında bir kompakt crossover olacağı konuşuluyor.

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