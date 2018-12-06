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2019 Suzuki Jimny Türkiye fiyatı belli oldu!

Türkiye'de tek ve çift renk seçenekleriyle satışa sunulacak 2019 Suzuki Jimny fiyatı 151 bin TL. 1.5 litre motorla gelen 2019 Suzuki Jimny'nin tasarımı, donanımları ve tüm özellikleri haberimizde.
5 ay
28,3b
3
65
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Suzuki Jimny Türkiye fiyatı belli oldu!
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Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen ve pek çok kişinin beğenisini kazanan 2019 Suzuki Jimny’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Tek ve çift renk seçeneğinin sunulduğu iki farklı versiyonla satılacak 2019 Suzuki Jimny fiyatı 151 bin TL’den başlıyor.

Tasarımıyla büyük beğeni toplayan 2019 Suzuki Jimny’nin kaputunun altında 1.5 litre GLX benzinli motor bulunuyor. 6,000 devirde 102 PS güç üreten bu motor, 4,000 devirde 130 Nm tork ile karşımıza çıkıyor. Değişken zamanlı 4x4 (Allgrip Pro) sürüş sistemine sahip olan araçta 4 ileri otomatik şanzımana yer veriliyor.

2019 Suzuki Jimny iç ve dış donanımları 

2019 Suzuki Jimny’i çift renk seçeneğiyle satın almak isteyenlerin fazladan 1,500 TL, yani toplamda 152,500 TL ödemesi gerekiyor. 15 inçlik alaşımlı jantlar, LED farlar, gündüz farları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, ön ve arka sis farları ile gövde rengi kapı kolları 2019 Suzuki Jimny’nin dış donanımları arasında yer alıyor. İç tarafta ise 7.0 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Bluetooth, USB girişi, otomatik klima, elektrikli ön camlar, ön koltuk ısıtması, ön ve arka 12V güç soketleri bulunuyor.

Maksimum 140 km/s hıza çıkabilen 2019 Suzuki Jimny’nin boş ağırlığı 1,110 kg olarak ölçülüyor. Uzunluğu 3,645 mm olan aracın genişliği 1,645 mm, yüksekliği ise 1,720 mm. 2,250 mm aks mesafesi sunan yeni Jimny’de, koltuklar dik konumdayken 85 litre bagaj hacmi sunuluyor. Koltuklar yatırıldığındaki bagaj hacmi ise 377 litre. Küçük bir offroad canavarı olarak tanımlayabileceğimiz Jimny’nin yaklaşma, tırmanma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 37, 28 ve 49 derece.

Güvenlik ekipmanları 

Hız sabitleme sistemi bulunan 2019 Suzuki Jimny’nin güvenlik ekipmanları arasında lastik basınç uyarı sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, şerit takip sistemi, uzun far asistanı, acil fren sinyali ve çift sensörlü fren destek sistemi gibi özellikler bulunuyor. Buna rağmen 2019 Suzuki Jimny’nin Euro NCAP testlerinden 3 yıldızla çıktığını da belirtmeden geçmeyelim.

2019 Suzuki Jimny fiyat listesi şöyle:

  • 1.5 GLX 4x4 AT (Tek renk) à 151.000 TL
  • 1.5 GLX 4x4 AT (Çift renk) à 152.500 TL

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Kerim5100 5 ay en beğenilen
Aracın fiyatı maksimum hızından çok...
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erdal85 5 ay
150 nedir ya? Eski motor,eski aktarma, yeni kur... istenilen paraya bak :)
Yanıtla +31
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WB 5 ay
Yani.. gercekten cok tirt..
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sorrento 2 hf.
Herşeyi geçtim hadi, o vites kutusundaki körüklü şey nedir yahu? 90’lı yıllardan kalma yeminle.. O bile almama sebebi başlı başına. Şu uzakdoğulular detaylarda çuvallıyor bence. İstisnasız Koreliler de böyle, Japonlar da..
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redbul_540 2 hf.

Suzuki bir an evvel fiyatı 69 bin tl ye çekmeli.
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etusch 2 hf.
Çok dayanaksız yorumlar yapıyorsunuz. Bu araç benim de almayı düşüneceğim tarz bir araç değil.
Lakin bu beğenime uygunsuz oluşu onun kendi içindeki mantığını yok etmez.
Mesela araç pahalı mı yoksa bizim para mı değersiz? Doğru cevap bizim para değersiz. Kimse çıkıp o paraya golf civic diyemez, tuscon da diyemez. Bunların hedefleri farklı.
140 son hız, sanki sürekli 160'la geziyorsunuz. Öyle ise bile yanlış olan Suzuki değil sizsiniz. Bu araçla daha yüksek hız yapılmaz.
4 vites, son hızı 140 olan araca 6 vites koymanın manası ne? Ayrıca 4 vites otomatik de kullandım , aracın motoru kaldırıyorsa az vites kesinlikle kötü değil.
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gokturk010 2 hf.
Defender aldım kurtuldum stresten...Hem de ucuz.
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DH Misafiri 2 hf.
Herkes fiyattan şikayet etmiş ben parasıyla alamıyorum, en son 7 araba geldi az kaparo verdik diye aramamışlar bile şimdi yeni parti gelecek diye mal mal bekliyoruz, ikinci elde arabalarda gitti kalanlarda acayip paralar istiyor. Dünya da sıra olmuş gelmez daha keşke alsaydım ikinci el
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agust 3 ay
Bana göre jimny kendi sınıfında rakipsiz bir araç olsa da bu fiyatla kesinlikle ciddi satış rakamlarına ulaşması mümkün değil. Bugün araç alırken herkesin ÖTV, MTV, yakıt tüketimi gibi değerleri ince eleyip sık dokuduğu bir ortamda 1.5 atmosferik benzinli motorlu 2 kişilik bir aracı 150.000TL' ye pazarlamak mümkün değil. Bu fiyatla hedef kitlesi olarak sadece off-road' a meraklı, marka-modele geçmişten bağı olan ve bu uğurda cebindeki parasını sorgulamadan harcayabilecek niş bir kesime hitap ederler. Halbuki daha makul fiyatlarla girse A ve B segmenti müşterilerin aklını çelebilirdi. Bu aracın mevcut donanımı ile Türkiye' de satılabilir olması için 100 bin civarında fiyatlanması gerekir. Belki ileride 1.0 turbo bir motorla donatılır ve fiyatı (her ne kadar birebir rakibi olarak görmesem de Türkiye için ulaşılabilir alternatifi olan) Duster seviyesinde olursa o zaman kayda değer satış adetleri yakalayabilir.
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Attorney58 4 ay
Çok aşırı pahalı 150 bin nasıl bir fiyatlandırma
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gokturk010 4 ay
1.13 ve 6. dakikada şöförde henü yeni sistemi anlamadığı anlaşılıyor. Sistem evet geç çalışıyor böyle yapmışlar yazılımı. Ama bu yazılım güncellenir sanırım. Çok geç.
Basmaya devam etse EDL yavaş yavaş devreye giriyor. Oysa adam olmuyor diye vazgeçiyor. İkincide vazgeçmiyor ve devam edebiliyor.
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quaresma. 4 ay
Vitara fiyatları uygun sıfır otomatik 115 bin
Jimmy ve swift pahalı
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gokturk010 4 ay
E bi inceleme yazısı bekliyoruz o zaman.
Verdiğim paraya değdi diyor musunuz? Eski jimny sahibi miydiniz? Kalite karşılaştırması nasıl? Yenisi çok mu teneke? ve yakıt daha mı az?
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darkd66 4 ay gokturk010
Eski jimny sahibi değildik, eski jimny ile karşılaştıramayacağım. İç mekan kalitesi olarak her yer sert plastik ama sanki konsol yekpare tek parça üretilmiş gibi. her kısmı sağlam duruyor. orta kısımdaki vites kutusunda filan en ufak bir oynama yok. plastiklerde, kapıda ''ticari araç'' plastik kalitesizliği yok. arka kısımdaki plastik kalitesi vitara dan iyi, hatta bana göre genel plastik kalitesi vitara dan daha iyi. öyle teneke hissi yaratan bir yeri yok. direksiyon derisi, üstündeki tuşların kalite hissi baya iyi. şehir içi 10 lt. yakıyor gösteriyor yol bilgisayarı 30 km. ortalama hız ile. Şehir dışında ise 7,5 - 8 lt. yakıyor.
Daha iyi bir şanzıman ve daha gider bir motor olsa fiyatını hak edebilir ama 150 bin liraya pekte değmez. Güya ötv indirimi bitince fiyatı 170-180 bin arası olacakmış. Ben sanmıyorum o fiyata çıkaracaklarını ötv olayı bitince, yine 150-160 arası birşeye devam ederler. Şuanda ötv indirimini cebe atıyorlar. Tam hobi, keyif arabası. ikinci otomobil olarak alınıp kullanılır.
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