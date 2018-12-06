2019 Suzuki Jimny Türkiye fiyatı belli oldu!

Tasarımıyla büyük beğeni toplayan 2019 Suzuki Jimny’nin kaputunun altında 1.5 litre GLX benzinli motor bulunuyor. 6,000 devirde 102 PS güç üreten bu motor, 4,000 devirde 130 Nm tork ile karşımıza çıkıyor. Değişken zamanlı 4x4 (Allgrip Pro) sürüş sistemine sahip olan araçta 4 ileri otomatik şanzımana yer veriliyor.
2019 Suzuki Jimny iç ve dış donanımları
2019 Suzuki Jimny’i çift renk seçeneğiyle satın almak isteyenlerin fazladan 1,500 TL, yani toplamda 152,500 TL ödemesi gerekiyor. 15 inçlik alaşımlı jantlar, LED farlar, gündüz farları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, ön ve arka sis farları ile gövde rengi kapı kolları 2019 Suzuki Jimny’nin dış donanımları arasında yer alıyor. İç tarafta ise 7.0 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Bluetooth, USB girişi, otomatik klima, elektrikli ön camlar, ön koltuk ısıtması, ön ve arka 12V güç soketleri bulunuyor.
Maksimum 140 km/s hıza çıkabilen 2019 Suzuki Jimny’nin boş ağırlığı 1,110 kg olarak ölçülüyor. Uzunluğu 3,645 mm olan aracın genişliği 1,645 mm, yüksekliği ise 1,720 mm. 2,250 mm aks mesafesi sunan yeni Jimny’de, koltuklar dik konumdayken 85 litre bagaj hacmi sunuluyor. Koltuklar yatırıldığındaki bagaj hacmi ise 377 litre. Küçük bir offroad canavarı olarak tanımlayabileceğimiz Jimny’nin yaklaşma, tırmanma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 37, 28 ve 49 derece.
Güvenlik ekipmanları
Hız sabitleme sistemi bulunan 2019 Suzuki Jimny’nin güvenlik ekipmanları arasında lastik basınç uyarı sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, şerit takip sistemi, uzun far asistanı, acil fren sinyali ve çift sensörlü fren destek sistemi gibi özellikler bulunuyor. Buna rağmen 2019 Suzuki Jimny’nin Euro NCAP testlerinden 3 yıldızla çıktığını da belirtmeden geçmeyelim.
2019 Suzuki Jimny fiyat listesi şöyle:
- 1.5 GLX 4x4 AT (Tek renk) à 151.000 TL
- 1.5 GLX 4x4 AT (Çift renk) à 152.500 TL
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Suzuki bir an evvel fiyatı 69 bin tl ye çekmeli.
Lakin bu beğenime uygunsuz oluşu onun kendi içindeki mantığını yok etmez.
Mesela araç pahalı mı yoksa bizim para mı değersiz? Doğru cevap bizim para değersiz. Kimse çıkıp o paraya golf civic diyemez, tuscon da diyemez. Bunların hedefleri farklı.
140 son hız, sanki sürekli 160'la geziyorsunuz. Öyle ise bile yanlış olan Suzuki değil sizsiniz. Bu araçla daha yüksek hız yapılmaz.
4 vites, son hızı 140 olan araca 6 vites koymanın manası ne? Ayrıca 4 vites otomatik de kullandım , aracın motoru kaldırıyorsa az vites kesinlikle kötü değil.
Basmaya devam etse EDL yavaş yavaş devreye giriyor. Oysa adam olmuyor diye vazgeçiyor. İkincide vazgeçmiyor ve devam edebiliyor.
Jimmy ve swift pahalı
Verdiğim paraya değdi diyor musunuz? Eski jimny sahibi miydiniz? Kalite karşılaştırması nasıl? Yenisi çok mu teneke? ve yakıt daha mı az?
Daha iyi bir şanzıman ve daha gider bir motor olsa fiyatını hak edebilir ama 150 bin liraya pekte değmez. Güya ötv indirimi bitince fiyatı 170-180 bin arası olacakmış. Ben sanmıyorum o fiyata çıkaracaklarını ötv olayı bitince, yine 150-160 arası birşeye devam ederler. Şuanda ötv indirimini cebe atıyorlar. Tam hobi, keyif arabası. ikinci otomobil olarak alınıp kullanılır.
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