2019 Suzuki Jimny Türkiye fiyatı belli oldu!

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Geçtiğimiz aylarda tanıtımı gerçekleştirilen ve pek çok kişinin beğenisini kazanan 2019 Suzuki Jimny’nin Türkiye fiyatı belli oldu. Tek ve çift renk seçeneğinin sunulduğu iki farklı versiyonla satılacak 2019 Suzuki Jimny fiyatı 151 bin TL’den başlıyor.

Tasarımıyla büyük beğeni toplayan 2019 Suzuki Jimny’nin kaputunun altında 1.5 litre GLX benzinli motor bulunuyor. 6,000 devirde 102 PS güç üreten bu motor, 4,000 devirde 130 Nm tork ile karşımıza çıkıyor. Değişken zamanlı 4x4 (Allgrip Pro) sürüş sistemine sahip olan araçta 4 ileri otomatik şanzımana yer veriliyor.

2019 Suzuki Jimny iç ve dış donanımları

2019 Suzuki Jimny’i çift renk seçeneğiyle satın almak isteyenlerin fazladan 1,500 TL, yani toplamda 152,500 TL ödemesi gerekiyor. 15 inçlik alaşımlı jantlar, LED farlar, gündüz farları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, ön ve arka sis farları ile gövde rengi kapı kolları 2019 Suzuki Jimny’nin dış donanımları arasında yer alıyor. İç tarafta ise 7.0 inçlik bilgi-eğlence ekranı, Bluetooth, USB girişi, otomatik klima, elektrikli ön camlar, ön koltuk ısıtması, ön ve arka 12V güç soketleri bulunuyor.

Maksimum 140 km/s hıza çıkabilen 2019 Suzuki Jimny’nin boş ağırlığı 1,110 kg olarak ölçülüyor. Uzunluğu 3,645 mm olan aracın genişliği 1,645 mm, yüksekliği ise 1,720 mm. 2,250 mm aks mesafesi sunan yeni Jimny’de, koltuklar dik konumdayken 85 litre bagaj hacmi sunuluyor. Koltuklar yatırıldığındaki bagaj hacmi ise 377 litre. Küçük bir offroad canavarı olarak tanımlayabileceğimiz Jimny’nin yaklaşma, tırmanma ve uzaklaşma açıları sırasıyla 37, 28 ve 49 derece.

Güvenlik ekipmanları

Hız sabitleme sistemi bulunan 2019 Suzuki Jimny’nin güvenlik ekipmanları arasında lastik basınç uyarı sistemi, yokuş kalkış destek sistemi, şerit takip sistemi, uzun far asistanı, acil fren sinyali ve çift sensörlü fren destek sistemi gibi özellikler bulunuyor. Buna rağmen 2019 Suzuki Jimny’nin Euro NCAP testlerinden 3 yıldızla çıktığını da belirtmeden geçmeyelim.

2019 Suzuki Jimny fiyat listesi şöyle:

1.5 GLX 4x4 AT (Tek renk) à 151.000 TL

151.000 TL 1.5 GLX 4x4 AT (Çift renk) à 152.500 TL