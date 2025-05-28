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    Xiaomi, ilk çeyrekte sattığı araç başına 900 dolar zarar etti

    Xiaomi, 2025’in ilk çeyreğinde SU7 serisiyle 75.869 araç teslim etti. Elektrikli araç gelirini artıran şirket, zararını büyük ölçüde azaltarak karlılığa bir adım daha yaklaştı.

    Xiaomi, ilk çeyrekte sattığı araç başına 900 dolar zarar etti Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce YU7 elektrikli SUV modelinin tanıtımını gerçekleştiren Xiaomi, 2025'in ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Söz konusu rapor, Çinli şirketin elektrikli araç sektöründe önemli bir ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor.

    İlk dört aylık dönemde SU7 serisinden toplam 75.869 adet satış gerçekleştiren Xiaomi, yapay zeka birimi de dahil edildiğinde 2,58 milyar dolar gelir elde etti. Şirket ilk çeyrekte bu gelir üzerinden yüzde 23,2 brüt kar marjı yakaladı ancak operasyonel giderler de işin içine katıldığında sonuç 70 milyon dolarlık zarar oldu.

    Bu değerler göz önüne alındığında Xiaomi'nin sattığı otomobil başına 900 dolar civarında zarar ettiği görülüyor. Bu durum ilk bakışta negatif bir görüntü çizse de aslında şirketin 2024 yılında yaşadığı kayıplara kıyasla büyük bir iyileşmeye işaret ediyor. Bundan yaklaşık altı ay önce Xiaomi'nin sattığı araç başına zararı 5 bin dolar civarındaydı.

    Xiaomi Group Ortağı ve Başkanı Lu Weibing, zararlara ilişkin yaptığı açıklamada, otomotiv iş kolunun hala erken aşamada olduğunu ve henüz ölçek ekonomisine ulaşmadığını belirtti. Şirketin kendi fabrikalarını kurması ve temel teknolojileri bünyesinde geliştirmesi gibi büyük başlangıç yatırımlarının bu dönemdeki zararlarda etkili olduğunu söyledi.

    Xiaomi, ilk çeyrekte sattığı araç başına 900 dolar zarar etti Tam Boyutta Gör
    Özellikle daha yüksek fiyatlı SU7 Ultra modeline olan güçlü talep göz önüne alındığında, Xiaomi’nin elektrikli araç bölümünün 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren kar etmeye başlaması bekleniyor.

    Xiaomi YU7 ile beklentiler yüksek

    Lu Weibing, yaptığı açıkla sırasında yakında piyasaya çıkacak olan YU7 modeline yönelik yoğun ilgiyi de dile getirdi. Weibing, YU7’nin ön tanıtım sürecinde kullanıcı ilgisinin SU7’nin aynı dönemdeki seviyesini üçe katladığını açıkladı. 25 Mayıs itibarıyla, “YU7 Teknoloji Tanıtım Etkinliği” sonrasında iletişim bilgilerini paylaşan kullanıcı sayısının, SU7’nin lansman dönemindeki rakamın üç katına ulaştığını söyledi.

    YU7’nin Temmuz ayında resmi olarak piyasaya sürülmesi planlanıyor. Modelin başlangıç fiyatının yaklaşık 34 bin dolar olması bekleniyor. Bu fiyat, YU7’yi Tesla’nın yenilenen Model Y’siyle doğrudan rekabete sokuyor. Tesla Model Y, standart menzil versiyonu için 36.600 dolar ve uzun menzilli dört çeker versiyonu için 43.500 dolar fiyatla satışa sunuluyor.

    Xiaomi’nin elektrikli araç pazarındaki yükselişi ve büyüme ivmesi, sektörün dikkatle takip ettiği gelişmeler arasında yer alıyor.

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