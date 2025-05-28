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    Skoda Favorit yeniden yorumlandı: Modern çağın minimalist elektriklisi

    1987'de İtalyan tasarım evi Bertone imzasıyla karşımıza çıkan Skoda Favorit, Çekyalı üreticinin tasarımcısı Ljudmil Slavov tarafından modern bir elektrikli otomobil olarak kaleme alındı.

    Skoda Favorit, modern elektrikli araç olarak yeniden yorumlandı Tam Boyutta Gör

    Skoda, ikonik Favorit modelini modern elektrikli bir otomobil olarak yeniden tasarladı. Bertone imzası taşıyan orijinal çizgileri, markanın yeni "Modern Solid" tasarım diliyle harmanlayan bu güncel yorum, Skoda tasarımcısı Ljudmil Slavov’un emeğiyle ortaya çıktı.

    Skoda Favorit, ilk olarak 1987 yılında tanıtıldı. İkonik model, farklı versiyonlarında 53 ila 67 hp güç üreten 1.3 litrelik dört silindirli bir motorla donatılmıştı. Hatchback versiyonun yanı sıra, Skoda Forman adını taşıyan station wagon versiyonu da üretildi. Favorit, yıllar içinde çeşitli güncellemeler aldı ve 1994 yılına kadar üretimde kaldı. Bu tarihte yerini Felicia modeline bıraktı.

    Favorit ile ilgili dikkat çekici detaylardan biri de 90'lı yılların başında %100 elektrikli versiyonunun da üretilmiş olması. Henüz elektriklilerin parlak dönemi başlamadan geliştirilen elektrikli Favorit, kurşun asit bataryası ve 15.4 kW'lık motoruyla 80 km/s hıza ulaşabiliyordu. 80 km menzile sahip olan bu otomobilden 200 adet üretildi. Büyük bir potansiyel taşımasına rağmen bu konsept hiçbir zaman seri üretime girmedi.

    Skoda Favorit, modern elektrikli araç olarak yeniden yorumlandı Tam Boyutta Gör
    Slavov, "modern Favorit" projesini geliştirirken Renault 5 gibi açıkça retro ögelerden kaçındığını belirtiyor. “Amacım, günümüzde popüler olan SUV trendlerini dikkate alarak orijinal Favorit’in fikrini günümüze taşımaktı” diyen tasarımcı, yükseltilmiş gövde yapısının zemine entegre bataryalar için daha iyi bir çözüm sunduğuna da dikkat çekti.

    Modern Solid tasarım dilinin dikkat çeken "Tech Deck" siyah parlak ön yüzüne yer vermeyen Slavov, Favorit’in zaten sade olan karakterini “evrimleştirip yükseltmek” istediğini söylüyor. Tasarım sürecinde farklı ızgara ve far formlarını deneyip, meslektaşlarıyla yoğun fikir alışverişi yapmış.

    Yeni Favorit’te, orijinal modele referans olarak tasarlanan LED gündüz farları ve ana farları gizleyen özel kapaklar dikkat çekiyor. Skoda logolarında yer alan karbon detayların aydınlatmalı olması da bu modern dokunuşlardan biri.

    İç mekâna dair detaylı görseller henüz paylaşılmamış olsa da koltuk başlıklarının orijinal Favorit’teki açık merkezli tasarımı ve kahverengi deri döşemelerin 1980’lerin modasına göz kırptığı belirtiliyor. Skoda Favorit’in bu çağdaş yorumu, markanın geçmişine saygı duruşunda bulunurken, geleceğe yönelik tasarım vizyonunu da net bir şekilde ortaya koyuyor.

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