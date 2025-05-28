Toyota, hava taksi üreticisi Joby’nin en büyük hissedarı oldu

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Tam Boyutta Gör Otomotiv devi Toyota, ABD merkezli hava taksi üreticisi Joby Aviation’a 250 milyon dolarlık yeni bir yatırım yaparak şirketin en büyük hissedarı konumuna yükseldi. Bu yatırım, daha önce duyurulan 500 milyon dolarlık taahhüdün ilk yarısını oluşturuyor ve Toyota’nın Joby’ye toplam finansmanını 894 milyon dolara çıkarma planının bir parçası.

Toyota’nın hava taksi yatırımları büyüyor

Toyota’nın ABD sözcüsü tarafından doğrulanan bu ödeme ile birlikte şirketin Joby’deki hisse oranı yüzde 15,3’e yükseldi. Böylece Toyota, Joby’nin CEO’su JoeBen Bevirt’i geride bırakarak şirketin en büyük hissedarı oldu. İkinci yatırım diliminin ise yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Bu gelişmenin ardından Joby’nin hisseleri New York’ta mesai sonrası işlemlerde yüzde 3,5 yükseldi.

Joby Aviation, elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) yapabilen hava araçları geliştiren birkaç öncü firmadan biri. Şirketin hedefi, batarya destekli hava taksileriyle şehir içi ve kısa mesafeli yolcu taşımacılığında bir devrim gerçekleştirmek. Bu yeni nesil ulaşım modeli, yoğun şehir trafiğine alternatif olarak görülüyor.

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Toyota Kuzey Amerika CEO’su Tetsuo “Ted” Ogawa, yaptığı açıklamada “Bu dönüm noktası iki şirketimiz arasındaki işbirliğini ve uyumu daha da güçlendiriyor” dedi. Toyota, ilk kez 2018’de Joby’nin bir yatırım turuna katılmış, ardından 2020’de doğrudan finansman sağlamaya başlamıştı.

Ticari hizmet 2026’ya kaldı

Joby, kısa süre önce yaptığı duyuruda, ticari uçuş hizmetlerine 2026 yılı başında Dubai’de başlamayı hedeflediğini belirtti. Şirket, daha önce bu yılın sonunda başlatmayı planlıyordu. Ancak uçuş operasyonlarına başlayabilmesi için ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve diğer uluslararası düzenleyici kurumlardan gerekli sertifikasyonların alınması gerekiyor.

Joby Aviation'ın geliştirdiği tamamen elektrikli hava aracı, altı rotora sahip ve beş kişilik bir kapasite sunuyor. Araç, helikopter gibi dikey kalkış yapabiliyor ve rotorlarını ileri doğru çevirerek yatay uçuşa geçebiliyor. Joby'nin iddiasına göre bu hava taksisi, saatte 320 kilometre hıza ulaşabiliyor, tek bir batarya şarjı ile 240 kilometre yol alabiliyor ve geleneksel uçaklara göre 100 kat daha az ses vadediyor.

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Toyota, hava taksi üreticisi Joby’nin en büyük hissedarı oldu

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