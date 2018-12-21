2018 yılında tanıtılan en ilgi çekici konsept araçlar [Galeri]

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Acısıyla tatlısıyla bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Otomotiv sektörü özelinde konuşmak gerekirse 2018 yılı üreticiler için oldukça yoğun geçti. Gerek dünyaca ünlü fuarlarda gerekse özel etkinliklerde yeni nesil otomobillerin tanıtılmasına şahit olduk. Üretim versiyonlarının yanı sıra geleceğe ışık tutan birbirinden ilginç konseptlerle karşılaştık. Bu haberimizde 2018 yılı içerisinde tanıtılan konsept araçları sizler için derledik.

Elektrikli araçlar ve otonom teknolojilerin hızla geliştiği bir dönem içerisindeyiz. Dolayısıyla markaların kısa ve uzun vadedeki planlarını gözler önüne seren konsept araçlar da bu doğrultuda ilerliyor. Retro görünümlü elektrikli araçlardan yeni nesil hiper otomobillere, SUV’lara kadar tüm konseptlerin kabini, kontrolü otonom sürüşe bırakan yolcuların eğlenceli vakit geçirebilmesi, hatta kendi yatağındaymış gibi uyuyabilmesi üzerine şekilleniyor.

Sizler için derlediğimiz 2018’in unutulmaz konseptleri arasında Mercedes’in 738 beygirlik Vision EQ Silver Arrow konsepti, Peugeot’nun 60’lı yıllardaki 504 Coupe’sini günümüze uyarlayan e-Legend konsepti ve çok daha fazlası yer alıyor. Tüm konseptlere aşağıdaki galeriden göz atabilirsiniz: