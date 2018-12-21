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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Porsche motoru takılan Transporter 580 beygirlik canavara dönüştü

Berlin merkezli bir tuning şirketi tarafından dönüştürülen Volkswagen Transporter, kalbindeki Porsche 911 motoru sayesinde 580 beygirlik bir canavara dönüşmüş. Porsche'den alınan başka parçalar da var
5 ay
26b
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Porsche motoru takılan Transporter 580 beygirlik canavara dönüştü
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Yıllardır süregelen araç dönüşüm projeleri oldukça heyecan verici sonuçlar doğurabiliyor. Günümüzde bu işlem çoğunlukla içten yanmalı motora sahip araçların elektrikliye dönüştürülmesi şeklinde ilerliyor. Fakat daha farklı çalışmalar ortaya koyan şirketler de yok değil. Karşımızda duran Volkswagen Transporter da bunun en son örneklerinden bir tanesi.

Dönüşümün başrolünde bulunan Volkswagen Transporter, Berlin merkezli bir tuning şirketi olan TH Automobile ekibinin elinden çıktı. TH2.997 olarak adlandırılan araç dışarıdan bakıldığında sıradanmış gibi dursa da, kalbinde 997 Porsche 911 Turbo motoru yatıyor. Yani minibüsün arka aksı üzerinde oturan 3.6 litrelik 6 silindirli bir turbo motordan bahsediyoruz.

800 beygire kadar yükseltilebilir 

Geniş ailelere hitap eden minibüs, yapılan modifikasyon işlemi ve 911 GT2 turboları sayesinde 580 beygirlik bir canavar haline gelmiş. Bununla da yetinmeyen şirket, gelen talep doğrultusunda gücün 800 beygire kadar çıkarılabileceğini belirtiyor. 3.6 litrelik ünitenin ürettiği güç, 6 ileri manuel şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiliyor. TH Automobile dört tekerlekten çekiş sisteminin mümkün olduğunu fakat bunun fiyatı yükselteceğini söylüyor.

Direksiyon ve gösterge paneli de Porsche'den

Donör olarak kullanılan Porsche 911’den alınan parçalar güç aktarma organlarıyla sınırlı değil. Transporter’ın içine girildiğinde orijinal ön göğüsün Porsche’den alınan direksiyon, merkezdeki bazı düğmeler ve gösterge paneliyle bütünleştiği görülüyor. Ayrıca ön taraftaki koltukların yine bu spor otomobilden alındığı göze çarpıyor.

TH Automobile bu dönüşüm için toplam 250 bin euro harcadığını belirtiyor. Şuanda satışta olan bu özel Volkswagen Transporter için istedikleri fiyat ise 140 bin euro.


http://www.thedrive.com/news/25588/scare-your-kids-with-this-porsche-911-turbo-powered-volkswagen-transporter-van Yorum Yaz
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Gorod 5 ay en beğenilen sertacaygun
Sson zamanlarda forumda okuduğum en saçma yorum.
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RaptorFX 5 ay
A takımı bunu beğendi.
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clopin 5 ay by_todd
Ve biraz ilerde virajı alamamış takla atarak yuvarlanan bir minibüs
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DH Misafiri 4 ay
o kapak o motorun sesini kesebiliyormu yoksa
içerde durabilmek icin kulaklık mı takacaz
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sssemih24 4 ay
Adamlar yapmış.
Uber araçlarının bunlardan oluştuğunu düşünün efsane olur ;)
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haylaz__ 5 ay
Porsche ye transporter motoru taksak ne olur 2.0 204 hp mesela
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nehuse 5 ay
Bunun lpgli doblosunu yapsınlar .Satış rekoru kırar :)
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karafaca 5 ay
Para var huzur yok
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Elsa 5 ay
Transit Supervan'a rakip geldi sonunda
artık bu da Horizon 4'e car pass ile gelir
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expressimo 5 ay
140k euro ya bu değmez : youtube.com/...
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expressimo 5 ay
No video no güven...
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sertacaygun 5 ay
Her ne kadar kendi disiplinim makinalar ve otomotiv olmasa da bir mühendis olarak cevap verme ihtiyacı hissettim siz yazılanı okuyamayan, okusa da anlayamayan dostlara :) Biraz kitap falan okumanızı tavsiye ediyorum bu arada :)
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
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anaconda41 5 ay sertacaygun
Şanzıman bunun için var.
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airinterceptor 5 ay sertacaygun
ben fizik mühendisiyim,yine anlamadım
1.3 multijet egea ategoyu tokatlar mı diyosun
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porsoro 5 ay sertacaygun
Sevgili kardeşim sen beygir gücünü yük çekme gücü olarak algıladığın için bu yanlışa düşüyorsun. Burayı da çok ciddiye alma. Arkadaşlar sana takılıyor sadece. Beygir gücünün yüksekliği tek başıma bir şey ifade etmez. Şanzıman, tork, aerodinami, ağırlık hepsi beygir gücünün kullanım şeklini değiştirir. Senin şu beygirlerle bu beygirler eşit mi demen işi biraz komikleştirmiş. Yoksa oldukça bilgili bir arkadaş olduğun belli.
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sertacaygun 5 ay
Her ne kadar kendi disiplinim makinalar ve otomotiv olmasa da bir mühendis olarak cevap verme ihtiyacı hissettim siz yazılanı okuyamayan, okusa da anlayamayan dostlara :) Biraz kitap falan okumanızı tavsiye ediyorum bu arada :)
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
4 Yanıt Yanıtla
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sertacaygun 5 ay
Her ne kadar kendi disiplinim makinalar ve otomotiv olmasa da bir mühendis olarak cevap verme ihtiyacı hissettim siz yazılanı okuyamayan, okusa da anlayamayan dostlara :) Biraz kitap falan okumanızı tavsiye ediyorum bu arada :)
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
4 Yanıt Yanıtla
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sertacaygun 5 ay
Her ne kadar kendi disiplinim makinalar ve otomotiv olmasa da bir mühendis olarak cevap verme ihtiyacı hissettim siz yazılanı okuyamayan, okusa da anlayamayan dostlara :) Biraz kitap falan okumanızı tavsiye ediyorum bu arada :)
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
4 Yanıt Yanıtla
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sertacaygun 5 ay
Her ne kadar kendi disiplinim makinalar ve otomotiv olmasa da bir mühendis olarak cevap verme ihtiyacı hissettim siz yazılanı okuyamayan, okusa da anlayamayan dostlara :) Biraz kitap falan okumanızı tavsiye ediyorum bu arada :)
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
4 Yanıt Yanıtla
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Fiat S.p.A. 5 ay
Porsche motoru takılan transporter olamaz, transporter takılan porsche motoru olur
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