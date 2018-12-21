Porsche motoru takılan Transporter 580 beygirlik canavara dönüştü

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Yıllardır süregelen araç dönüşüm projeleri oldukça heyecan verici sonuçlar doğurabiliyor. Günümüzde bu işlem çoğunlukla içten yanmalı motora sahip araçların elektrikliye dönüştürülmesi şeklinde ilerliyor. Fakat daha farklı çalışmalar ortaya koyan şirketler de yok değil. Karşımızda duran Volkswagen Transporter da bunun en son örneklerinden bir tanesi.

Dönüşümün başrolünde bulunan Volkswagen Transporter, Berlin merkezli bir tuning şirketi olan TH Automobile ekibinin elinden çıktı. TH2.997 olarak adlandırılan araç dışarıdan bakıldığında sıradanmış gibi dursa da, kalbinde 997 Porsche 911 Turbo motoru yatıyor. Yani minibüsün arka aksı üzerinde oturan 3.6 litrelik 6 silindirli bir turbo motordan bahsediyoruz.

800 beygire kadar yükseltilebilir

Geniş ailelere hitap eden minibüs, yapılan modifikasyon işlemi ve 911 GT2 turboları sayesinde 580 beygirlik bir canavar haline gelmiş. Bununla da yetinmeyen şirket, gelen talep doğrultusunda gücün 800 beygire kadar çıkarılabileceğini belirtiyor. 3.6 litrelik ünitenin ürettiği güç, 6 ileri manuel şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiliyor. TH Automobile dört tekerlekten çekiş sisteminin mümkün olduğunu fakat bunun fiyatı yükselteceğini söylüyor.

Direksiyon ve gösterge paneli de Porsche'den

Donör olarak kullanılan Porsche 911’den alınan parçalar güç aktarma organlarıyla sınırlı değil. Transporter’ın içine girildiğinde orijinal ön göğüsün Porsche’den alınan direksiyon, merkezdeki bazı düğmeler ve gösterge paneliyle bütünleştiği görülüyor. Ayrıca ön taraftaki koltukların yine bu spor otomobilden alındığı göze çarpıyor.

TH Automobile bu dönüşüm için toplam 250 bin euro harcadığını belirtiyor. Şuanda satışta olan bu özel Volkswagen Transporter için istedikleri fiyat ise 140 bin euro.

http://www.thedrive.com/news/25588/scare-your-kids-with-this-porsche-911-turbo-powered-volkswagen-transporter-van