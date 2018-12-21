Porsche motoru takılan Transporter 580 beygirlik canavara dönüştü

Dönüşümün başrolünde bulunan Volkswagen Transporter, Berlin merkezli bir tuning şirketi olan TH Automobile ekibinin elinden çıktı. TH2.997 olarak adlandırılan araç dışarıdan bakıldığında sıradanmış gibi dursa da, kalbinde 997 Porsche 911 Turbo motoru yatıyor. Yani minibüsün arka aksı üzerinde oturan 3.6 litrelik 6 silindirli bir turbo motordan bahsediyoruz.
800 beygire kadar yükseltilebilir
Geniş ailelere hitap eden minibüs, yapılan modifikasyon işlemi ve 911 GT2 turboları sayesinde 580 beygirlik bir canavar haline gelmiş. Bununla da yetinmeyen şirket, gelen talep doğrultusunda gücün 800 beygire kadar çıkarılabileceğini belirtiyor. 3.6 litrelik ünitenin ürettiği güç, 6 ileri manuel şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere iletiliyor. TH Automobile dört tekerlekten çekiş sisteminin mümkün olduğunu fakat bunun fiyatı yükselteceğini söylüyor.
Direksiyon ve gösterge paneli de Porsche'den
Donör olarak kullanılan Porsche 911’den alınan parçalar güç aktarma organlarıyla sınırlı değil. Transporter’ın içine girildiğinde orijinal ön göğüsün Porsche’den alınan direksiyon, merkezdeki bazı düğmeler ve gösterge paneliyle bütünleştiği görülüyor. Ayrıca ön taraftaki koltukların yine bu spor otomobilden alındığı göze çarpıyor.
TH Automobile bu dönüşüm için toplam 250 bin euro harcadığını belirtiyor. Şuanda satışta olan bu özel Volkswagen Transporter için istedikleri fiyat ise 140 bin euro.
http://www.thedrive.com/news/25588/scare-your-kids-with-this-porsche-911-turbo-powered-volkswagen-transporter-van Yorum Yaz Paylaş Tweetle
içerde durabilmek icin kulaklık mı takacaz
Uber araçlarının bunlardan oluştuğunu düşünün efsane olur ;)
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
1.3 multijet egea ategoyu tokatlar mı diyosun
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
"Ya da H2R'nin 300 beygiriyle, Mercedes Atego'nun 200 beygirinin neden eşit olmadığını düşünün." diye yazdığımı okudum. Siz de okudunuz mu? 300, 200'den az ise burada bir değişken olmalı, ben de örtülü şekilde bundan bahsettim ki bu da aranızdan bazılarının dediği gibi tork. ("Torque" yazınca daha çok bilmiş olmuyorsunuz. Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen, anlayabilen, yazabilen ve altyazısız belgesel izleyen birisiyim)
Beygir gücü, belli bir kuvvet ile ne kadar kısa sürede yapılabildiği iş miktarı ile alakalı. Yani yüksek torkunuz var ve yüksek devir sayınız var, beygir gücünüz de otomatik olarak artacak. Atego örneğinde, tork nispeten çok fazla ama motor devri 2200rpm civarı iken, Kawa yanlış değilsem 16000rpm. Tork= Kuvvet*Kuvvet kolu uzunluğu. Bir de onu ne kadar hızlı döndürdüğünüzle çarparsanız, beygir gücü elde edilir basit olarak.
İlk mesajımda da anlatmak istediğim ama biraz gizli özne gibi ortalıkta görünmediği için, anlatmak istediğim torktu. Bir kamyona takılan %50 daha güçlü motosiklet motorunun, pratikte iyi sonuçlar vermeyeceğini düşündüğüm için bir örnekleme yaparak, otomobil motorunun bir minibüste olmasının mantıklı olmayacağını anlatmaya çalıştım. Anlamadınız.
Evet, mesajımı silmeyeceğim. Dursun orada. Altta da sizin yorumlarınız dursun ki ben de "okuduğunu anlayamayan bireyler" hakkında düşüncelerimi sizin yazılarınızla örnekleyebileyim. :)
Sevgiler herkese.
@anaconda41 @Sirchade @porsoro @ymhaslaman @rst78 @SuperchargerrEgeaa @Gorod
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