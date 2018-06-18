Küçük offroad canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin görselleri ortaya çıktı

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Kamuflajlı ya da kamuflajsız olarak pek çok kez kameralara yakalanan yeni Suzuki Jimny, bu kez ilk resmi görselleriyle karşımızda duruyor. Küçük off-road savaşçısının tanıtımını temmuz ayında yapacak olan Japon üretici, aracın tasarımını gözler önüne seren fotoğrafları ortaya çıkardı. İşte 2019 Suzuki Jimny’nin tasarımı ve hakkında bilinenler:

Japon üretici, kutu benzeri gövde yapısını devam ettiren 2019 Suzuki Jimny’nin içerisinde neler gizlediği ile ilgili çok fazla detay vermedi. Fakat merdiven şasi üzerinde oturmaya devam edecek aracın Jimny ve Jimny Sierra adındaki iki farklı versiyonla satılmaya devam edeceğini belirtti.

Bu versiyonlardan ilki Japonya’nın kei car* adı verilen sınıfında rekabet edecek ve 660cc’lik üniteden güç alacak. Japonya dışında satılacak Jimny Sierra ise 1.5 litrelik dört silindirli ünitenin güncellenmiş bir versiyonunu kullanacak. Ayrıca bu versiyonda çamurluklara eklenen siyah plastik uzantılar da aracın off-road karakterini daha iyi yansıtmasına neden olacak.

Suzuki tarafından belirtilene göre başlangıç paketleri dahil tüm Jimny versiyonlarında yarı zamanlı dört çeker sürüş sistemi kullanılacak. Kaputun altındaki ünite tarafından üretilen gücü yola 5 ileri manuel ya da opsiyonel 4 ileri otomatik şanzıman aktaracak.

Beş farklı renk seçeneğine sahip olarak satışa sunulacak 2019 Suzuki Jimny’yi çift tonlu olarak satın almak isteyenler için bu seçenekler üçe inecek. Çift tonlu tercih edilen modellerde gövde renginden ayrılan tavanda siyah renk kullanılacak. Ayrıca 15 ve 16 inçlik yeni jantlar da Jimny ailesinin görünümüne olumlu yönde destek olacak.

2019 Suzuki Jimny’nin kabin tarafı da aracın kendisi gibi oldukça pratik. 7 inçlik bilgi-eğlence ekranının kullanıldığı küçük off-road aracına direksiyon üzerinde yer alan düğmeler, otomatik klima kontrolü, hız sabitleyici, otomatik acil durum freni ve anahtarsız çalıştırma opsiyonları da eklenebiliyor.

* Japonya'da mini sınıf binek otomobiller ile mikrovan ve kamyonetler için kullanılan araç kategorisi