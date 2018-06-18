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Küçük offroad canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin görselleri ortaya çıktı

Japon üretici Suzuki, temmuz ayında düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacağı küçük offroad savaşçısı 2019 Jimny modelinin resmi görsellerini paylaştı. İşte 2019 Suzuki Jimny hakkında bildiklerimiz:
11 ay
6,6b
1
47
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Küçük offroad canavarı 2019 Suzuki Jimny'nin görselleri ortaya çıktı
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Kamuflajlı ya da kamuflajsız olarak pek çok kez kameralara yakalanan yeni Suzuki Jimny, bu kez ilk resmi görselleriyle karşımızda duruyor. Küçük off-road savaşçısının tanıtımını temmuz ayında yapacak olan Japon üretici, aracın tasarımını gözler önüne seren fotoğrafları ortaya çıkardı. İşte 2019 Suzuki Jimny’nin tasarımı ve hakkında bilinenler:

Japon üretici, kutu benzeri gövde yapısını devam ettiren 2019 Suzuki Jimny’nin içerisinde neler gizlediği ile ilgili çok fazla detay vermedi. Fakat merdiven şasi üzerinde oturmaya devam edecek aracın Jimny ve Jimny Sierra adındaki iki farklı versiyonla satılmaya devam edeceğini belirtti.

Bu versiyonlardan ilki Japonya’nın kei car* adı verilen sınıfında rekabet edecek ve 660cc’lik üniteden güç alacak. Japonya dışında satılacak Jimny Sierra ise 1.5 litrelik dört silindirli ünitenin güncellenmiş bir versiyonunu kullanacak. Ayrıca bu versiyonda çamurluklara eklenen siyah plastik uzantılar da aracın off-road karakterini daha iyi yansıtmasına neden olacak.

Suzuki tarafından belirtilene göre başlangıç paketleri dahil tüm Jimny versiyonlarında yarı zamanlı dört çeker sürüş sistemi kullanılacak. Kaputun altındaki ünite tarafından üretilen gücü yola 5 ileri manuel ya da opsiyonel 4 ileri otomatik şanzıman aktaracak.

Beş farklı renk seçeneğine sahip olarak satışa sunulacak 2019 Suzuki Jimny’yi çift tonlu olarak satın almak isteyenler için bu seçenekler üçe inecek. Çift tonlu tercih edilen modellerde gövde renginden ayrılan tavanda siyah renk kullanılacak. Ayrıca 15 ve 16 inçlik yeni jantlar da Jimny ailesinin görünümüne olumlu yönde destek olacak.

2019 Suzuki Jimny’nin kabin tarafı da aracın kendisi gibi oldukça pratik. 7 inçlik bilgi-eğlence ekranının kullanıldığı küçük off-road aracına direksiyon üzerinde yer alan düğmeler, otomatik klima kontrolü, hız sabitleyici, otomatik acil durum freni ve anahtarsız çalıştırma opsiyonları da eklenebiliyor.

* Japonya'da mini sınıf binek otomobiller ile mikrovan ve kamyonetler için kullanılan araç kategorisi

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BekirHan 11 ay en beğenilen
Aracın 79 modeli aşağıdaki gibi. Belli ki eski tasarımdan ilham almışlar. Hala yok ona benziyor yok buna benziyor vs..
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Aracın 79 modeli aşağıdaki gibi. Belli ki eski tasarımdan ilham almışlar. Hala yok ona benziyor yok buna benziyor vs..
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esmerce 11 ay
Amma sevimli ya, Ikea lardaki minik daire örnekleri gibi !
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masterap 11 ay
Jeep renegade degıl mı ya bu yanlısıkla suzukı jımny yazmıslar :)
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DH Misafiri 5 ay
Asıl büyük hata bir önceki nesli 70-80 bin Tl olan bu aracın fiyatının 150 bin TL nin üzerine çıkması.
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roltec 5 ay
150bin oha diyorum içimden
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ahmet240 5 ay
gelmiş mi acaba bayilere
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yigit+ 5 ay
Jimny vs niva’dan
Jimny vs 500x vs renegade vs countryman topuna girmeye çalışıyorlar herhalde. Türkiye’ye geleceğini düşünmüyorum gelse de kimse almaz. Bu sınıf jip alabilen insanlar kült araçlar istiyor. Hanımlar da beğenmez.
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sey_47 5 ay
Bugun suzuki bayii'sine ugradim.
Eleman diyordu, araclar Turkiyeye geldi ancak her subeye 1 tane duser dusmez gibi bisey diyordu. Pek umutlanmasak mi
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musetea 5 ay sey_47
100 kişi ister 10 kişi anca alır Jimny'yi. O yüzden her bayiye 1 tane gelmesi mantıklı.
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musetea 5 ay
Jimny gelmiyor
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sey_47 5 ay musetea
kesin bilgi mi hocam, yayalım mı?
Umarım doğru değildir
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suzuki, off road ve
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