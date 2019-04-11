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2019 Audi S6 ve S7 modelleri tanıtıldı: Hafif hibrit destekli TDI motor

Avrupa'da satılacak 2019 Audi S6 ve S7 modellerinin kaputunun altında 3.0 litre V6 turbo dizel ünite mevcut. 48V hafif hibrit desteğine de sahip olan araçların fiyatı ve özellikleri haberimizde:
1 ay
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1
18
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Audi S6 ve S7 modelleri tanıtıldı: Hafif hibrit destekli TDI motor
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Alman üreticinin yüksek performanslı araçlardan sorumlu birimi Audi Sport, uzun süredir konuşulan S6, S6 Avant ve S7 Sportback modelleri üzerindeki örtüyü bugün kaldırdı. 2019 yılı bitmeden Avrupa’da satışa sunulacak araçların üçünde de hafif hibrit desteğine sahip TDI motor mevcut.

Bugün tanıtılan 2019 Audi S6 ve S7 modellerinin kaputunun altında 3.0 litre V6 turbo dizel motor görev yapıyor. 344 beygir güç ve 700 Nm tork üreten bu motor, yakıt ekonomisine katkı sağlamak ve performansı arttırmak adına bir elektrikli kompresör ve 48V hafif hibrit sistemle destekleniyor. Audi, bu sistemin yakıt tüketimini 100 km’de 0.4 lt düşürdüğünü ve motorun Euro 6d TEMP uyumlu olmasını sağladığını belirtiyor. Ayrıca elektrikli kompresörün 250 milisaniyenin altında tepki süresiyle turbo lag sorununu ortadan kaldırdığı da verilen bilgiler arasında.

“S” rozetine yakışır bir performans sunmayı hedefleyen üç model arasında en hızlısı S6 Sedan. Bu araç, 0-100km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlarken, S6 Avant ve S7 Sportback modellerinin bu hıza yükselmesi 5.1 saniye sürüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 4.0 litre çift turbolu V8 kullanan bir önceki S6 Sedan’ın 0-100 km/s hızlanması 4.4 saniye sürüyordu. Maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılan S6 ve S7 modellerinin ortalama yakıt tüketimi 6.5 lt/100 km civarında. Gücünü asfalta 8 ileri tiptronic şanzımanla aktaran araçlarda Audi’nin Quattro dört çeker sistemi kullanılıyor.

2019 Audi S6 ve S7 modellerinin diğer dikkat çeken özellikleri arasında opsiyonel dört tekerlekten yönlendirme sistemi bulunuyor. Kullanılan “S” marka spor süspansiyonun yerden yüksekliği 20 mm (S7’de 10 mm) düşürdüğü araçlarda karbon-seramik frenler de tercih edilebiliyor. 2019 Audi S6 ve S7 modellerinde ön tarafta 400 mm, arkada ise 350 mm çelik diskler standart olarak sunulurken, ön tarafta 6 pistonlu kaliperler bulunuyor. Standart olarak gelen 20 inçlik jantlar da opsiyon olarak 21 inçe yükseltilebiliyor.

2019 Audi S6 ve S7 modellerinin kabininde soğutmalı ve masaj fonksiyonlu, çok yönlü ayarlanabilir koltuklar bulunuyor. Alcantara ve Valcona deri döşemelerin kullanılacağı araçlarda siyah/gri/kırmızı renk seçenekleri ile alüminyum ve ahşap trimlere yer verilecek. Modele bakılmaksızın 12.3 inç Virtual Cockpit sürücü ekranıyla sunulacak araçlarda dört bölgeli klima kontrolleri ve MMI Navigation Plus bilgi-eğlence sistemi bulunacak.

2019 yılı bitmeden Avrupa’da satışa sunulacak araçların satış fiyatları S6 Sedan için 76 bin 500 euro, S6 Avant için 79 bin euro ve S7 Sportback için 82 bin 750 euro olarak belirlenmiş.


https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/agility-for-the-long-haul-audi-s6-and-s7-now-as-tdi-models-with-electric-powered-compressor-11482 Yorum Yaz
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Blyss 1 ay en beğenilen Moueson
Gözünde kalıyorsa iyi
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alcohol06 1 ay Moueson
Türkiye'nin neyine S6 Mr Renö, A6 alan kalmadı, arabayı getirmedi bile Audi. Dünya geneli için konuşuyorum heralde.
Bide gözünü seveyim benden alıntı yapma, çok tırsıyorum ben senden, ne ayaksın belli değil. Uzak dur.
Türkiye'nin neyine S6 Mr Renö, A6 alan kalmadı, arabayı getirmedi bile Audi. Dünya geneli için konuşuyorum heralde.Bide gözünü seveyim benden alıntı yapm...
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White Water 1 ay
Yaz kızım: 1.000.000 TL ön sipariş fiyatıyla 2020'de yollarda
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volga tuygun 1 ay
Bir an kendimi Almanya'da hayal ettim ve arabanın parasını Türk parası olarak düşündüm ( birebir ) 80 000 bilemedin 100 000 bir 50 000 de ben koyayım olsun 150 000 Lira'ya bu arabaya biniyorsun...
Sonra silkindim kendime geldim, günde bir simit ve bir çayla üç öğün mutlu mesut yaşamaya devam dedim...
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BlueDay_86 1 ay
Bu modeli Türkiye’de kim alabilecek artık orta sınıf araç almak bile hayal olmuşken
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SilentHunterHD 1 ay
gerçekten şu rs7 arabasına hastayım ya
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masterap 1 ay
Almanyada bıle 76bın euroymus, ıyı para
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RX 480 1 ay
Hey gidi be. V10 S6'dan 6 silindir dizel S6'ya geldik.Biz V8'e alisamamisken adamlar dizele gecti be. Boyle miktarda bir para odeyip dizel arac almayi kesinlikle istemezdim. Yeni RS7 V8 4.0 TFSI makinayla tanitilmazsa Audi donemi bitti demektir. V10 FSI RS6'lari V8 RS7'leri cam fanusta saklamak lazım.
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Askaparta 1 ay
Hayaller Audi, gerçeklere bakarken elinde tantuni.
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Ohol Oula 1 ay Askaparta
Volvo ya da Mazda varken Audi'yi mi hayal ediyorsun devrem?
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SEMOZA45 1 ay
Gözlerinizi kapatıp, bu araçlardan birinin Türkiye’de 80.000 TL’ye satıldığını hayal edin...
Sonra gözlerinizi açın ve gerçeklere dönüp, o paraya Dacia mı alsam, Fiat mı diye düşünmeye başlayın

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McLaren64 1 ay
S7 ve S6'nın dizel olarak sunulmasına şaşırdım.
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by__metallica 1 ay
1.000.000 tl yazan arkadaş , sen ne saçmalıyorsun ? Hangi ülkede yaşıyorsun ?
En az 1.500.000 olacaktır :))
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Moueson 1 ay
Bu markaya asla ısınamadım gözümde hep premium çakması olarak kalacak
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Blyss 1 ay Moueson
Gözünde kalıyorsa iyi
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audi sport, 2019 audi s6 sedan ve
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