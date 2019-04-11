2019 Audi S6 ve S7 modelleri tanıtıldı: Hafif hibrit destekli TDI motor

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Alman üreticinin yüksek performanslı araçlardan sorumlu birimi Audi Sport, uzun süredir konuşulan S6, S6 Avant ve S7 Sportback modelleri üzerindeki örtüyü bugün kaldırdı. 2019 yılı bitmeden Avrupa’da satışa sunulacak araçların üçünde de hafif hibrit desteğine sahip TDI motor mevcut.

Bugün tanıtılan 2019 Audi S6 ve S7 modellerinin kaputunun altında 3.0 litre V6 turbo dizel motor görev yapıyor. 344 beygir güç ve 700 Nm tork üreten bu motor, yakıt ekonomisine katkı sağlamak ve performansı arttırmak adına bir elektrikli kompresör ve 48V hafif hibrit sistemle destekleniyor. Audi, bu sistemin yakıt tüketimini 100 km’de 0.4 lt düşürdüğünü ve motorun Euro 6d TEMP uyumlu olmasını sağladığını belirtiyor. Ayrıca elektrikli kompresörün 250 milisaniyenin altında tepki süresiyle turbo lag sorununu ortadan kaldırdığı da verilen bilgiler arasında.

“S” rozetine yakışır bir performans sunmayı hedefleyen üç model arasında en hızlısı S6 Sedan. Bu araç, 0-100km/s hızlanmasını 5 saniyede tamamlarken, S6 Avant ve S7 Sportback modellerinin bu hıza yükselmesi 5.1 saniye sürüyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, 4.0 litre çift turbolu V8 kullanan bir önceki S6 Sedan’ın 0-100 km/s hızlanması 4.4 saniye sürüyordu. Maksimum hızı 250 km/s ile sınırlandırılan S6 ve S7 modellerinin ortalama yakıt tüketimi 6.5 lt/100 km civarında. Gücünü asfalta 8 ileri tiptronic şanzımanla aktaran araçlarda Audi’nin Quattro dört çeker sistemi kullanılıyor.

2019 Audi S6 ve S7 modellerinin diğer dikkat çeken özellikleri arasında opsiyonel dört tekerlekten yönlendirme sistemi bulunuyor. Kullanılan “S” marka spor süspansiyonun yerden yüksekliği 20 mm (S7’de 10 mm) düşürdüğü araçlarda karbon-seramik frenler de tercih edilebiliyor. 2019 Audi S6 ve S7 modellerinde ön tarafta 400 mm, arkada ise 350 mm çelik diskler standart olarak sunulurken, ön tarafta 6 pistonlu kaliperler bulunuyor. Standart olarak gelen 20 inçlik jantlar da opsiyon olarak 21 inçe yükseltilebiliyor.

2019 Audi S6 ve S7 modellerinin kabininde soğutmalı ve masaj fonksiyonlu, çok yönlü ayarlanabilir koltuklar bulunuyor. Alcantara ve Valcona deri döşemelerin kullanılacağı araçlarda siyah/gri/kırmızı renk seçenekleri ile alüminyum ve ahşap trimlere yer verilecek. Modele bakılmaksızın 12.3 inç Virtual Cockpit sürücü ekranıyla sunulacak araçlarda dört bölgeli klima kontrolleri ve MMI Navigation Plus bilgi-eğlence sistemi bulunacak.

2019 yılı bitmeden Avrupa’da satışa sunulacak araçların satış fiyatları S6 Sedan için 76 bin 500 euro, S6 Avant için 79 bin euro ve S7 Sportback için 82 bin 750 euro olarak belirlenmiş.

https://www.audi-mediacenter.com/en/press-releases/agility-for-the-long-haul-audi-s6-and-s7-now-as-tdi-models-with-electric-powered-compressor-11482