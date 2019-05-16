2019 BMW 1 Serisi yeni teaser görselleriyle karşınızda

Tam Boyutta Gör



Yeni nesil 2019 BMW 1 Serisi’nin resmi olarak tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Alman üretici, önemli yeniliklerle gelen yeni 1 Serisi ile ilgili teaser kampanyalarına devam ediyor. Bugün de markanın resmi Facebook hesabı üzerinden 2019 BMW 1 Serisi’nin tasarımı hakkında ipuçları veren bazı görseller paylaşıldı.

Söz konusu görsellerden ilki, BMW Fransa’nın Facebook hesabında yayımlandı. 2019 BMW 1 Serisi’nin kamuflajından tamamen kurtulduğu bu paylaşımda aracın ön tasarımı açıkça belli oluyor. Selefine kıyasla daha keskin çizgilere sahip olan yeni nesil 1 Serisi’nin yeni farları, agresif tampon tasarımı ve diğer modellerde de gördüğümüz büyük ızgarası dikkat çekiyor.

306 bg'lik 135i serinin en güçlüsü olacak

Karşımızda duran aracın sportif çizgileri ve siyah detayları göz önüne alındığında M135i xDrive versiyonuna bakıyor olabiliriz. Bu araç, Audi S3 Sportback ve Mercedes-AMG A35 gibi modellerin rakibi olacak. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu versiyonda X2 M35i modelindeki 2.0 litre dört silindirli ünite kullanılacak. Bu ünite söz X2 M35i’nin kaputu altında 306 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor.

2019 BMW 1 Serisi’nin tasarımına dair başka teaser görselleri de mevcut. Bu görüntüler de BMW’nin resmi Facebook sayfası üzerinde paylaşıldı. Söz konusu görüntüler kamuflajlı olsa da, yeni nesil 1 Serisi’nin yeni grafiklere sahip stopları da dahil olmak üzere bazı tasarım unsurları epey belli oluyor. Ayrıca paylaşımlardan birinde 2019 BMW 1 Serisi’nin dijital gösterge paneli ve kısmen direksiyonu görünüyor. Kabinin geri kalan kısmı burada mevcut değil, fakat yakalanan casus görüntülerden görüldüğü kadarıyla yeni 3 Serisi ile benzer tasarım dilini kullanıyor.

2019 BMW 1 Serisi’nin 27 Mayıs tarihinde yapılacak özel bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor. İlk kez Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda boy gösterecek aracın satışına bu yılın sonunda başlanacağı düşünülüyor.