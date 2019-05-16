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2019 BMW 1 Serisi yeni teaser görselleriyle karşınızda

Önden çekişe geçerek bir dönemi sonlandıran 2019 BMW 1 Serisi'nin tanıtılmasına sayılı günler kaldı. Alman üreticinin paylaştığı teaser'lar, yeni nesil 1 Serisi'nin tasarımını göstermeye başladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 BMW 1 Serisi yeni teaser görselleriyle karşınızda
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Yeni nesil 2019 BMW 1 Serisi’nin resmi olarak tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Alman üretici, önemli yeniliklerle gelen yeni 1 Serisi ile ilgili teaser kampanyalarına devam ediyor. Bugün de markanın resmi Facebook hesabı üzerinden 2019 BMW 1 Serisi’nin tasarımı hakkında ipuçları veren bazı görseller paylaşıldı.

Söz konusu görsellerden ilki, BMW Fransa’nın Facebook hesabında yayımlandı. 2019 BMW 1 Serisi’nin kamuflajından tamamen kurtulduğu bu paylaşımda aracın ön tasarımı açıkça belli oluyor. Selefine kıyasla daha keskin çizgilere sahip olan yeni nesil 1 Serisi’nin yeni farları, agresif tampon tasarımı ve diğer modellerde de gördüğümüz büyük ızgarası dikkat çekiyor.

306 bg'lik 135i serinin en güçlüsü olacak

Karşımızda duran aracın sportif çizgileri ve siyah detayları göz önüne alındığında M135i xDrive versiyonuna bakıyor olabiliriz. Bu araç, Audi S3 Sportback ve Mercedes-AMG A35 gibi modellerin rakibi olacak. Daha önce de belirttiğimiz üzere bu versiyonda X2 M35i modelindeki 2.0 litre dört silindirli ünite kullanılacak. Bu ünite söz X2 M35i’nin kaputu altında 306 beygir güç ve 450 Nm tork üretiyor.

2019 BMW 1 Serisi’nin tasarımına dair başka teaser görselleri de mevcut. Bu görüntüler de BMW’nin resmi Facebook sayfası üzerinde paylaşıldı. Söz konusu görüntüler kamuflajlı olsa da, yeni nesil 1 Serisi’nin yeni grafiklere sahip stopları da dahil olmak üzere bazı tasarım unsurları epey belli oluyor. Ayrıca paylaşımlardan birinde 2019 BMW 1 Serisi’nin dijital gösterge paneli ve kısmen direksiyonu görünüyor. Kabinin geri kalan kısmı burada mevcut değil, fakat yakalanan casus görüntülerden görüldüğü kadarıyla yeni 3 Serisi ile benzer tasarım dilini kullanıyor.

2019 BMW 1 Serisi’nin 27 Mayıs tarihinde yapılacak özel bir etkinlikle tanıtılması bekleniyor. İlk kez Eylül ayındaki Frankfurt Otomobil Fuarı’nda boy gösterecek aracın satışına bu yılın sonunda başlanacağı düşünülüyor.


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Hemican 3 hf. en beğenilen eas722
Hocam her ne kadar bmw, Mercedes gibi araclarin arkadan cekis olmasi bir cok insan icin ilgi cekici olsa da bu araclari sattiran sey arakdan cekis olmalari degil gercekte. Cok az kisi bu araclari arkadan cekis oldugu icin aliyor ki bu kisi sayisi arac ucuzladikca azaliyordur.
Bakin Audi onden cekis olmasina ragmen baya satiyor.
1 serisi, A serisi ve A3 kucuk ama premium arac isteyenler icin yani Golf almayi dusunen ama premium isteyen bir insan icin uretilmis araclar. Tabiiki arkadan cekis olmadigi icin vazgecen olacaktir ama bence azinlik. Genel kitle BMW olsun guzel gorunsun boyutu bana uygun olsun.
Hocam her ne kadar bmw, Mercedes gibi araclarin arkadan cekis olmasi bir cok insan icin ilgi cekici olsa da bu araclari sattiran sey arakdan cekis olmalari deg...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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zotacing 3 hf.
Türkiye'de başlangıç fiyatı 200.000TL ve üzeri bir rakam olacağı için ha sıradan bir C HB almışsın ha 1 serisi fark yok artık. Önden çeker mantıksızlığı. Zaten C segmente o paralar da verilmez.
C200d Türkiye'de 5 sene önce giriş yaptığında 119.000TL'den mi ne başlıyordu fiyatı, yuh bu kadar pahalı olur mu diyorduk, aynı araç şuan 450.000TL mesela. Harika bir durumda ülke.
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Whisper911 3 hf.
Bmw severim. 10 seneye yakın bmw kullandım. Çok da memnundum.
Ama anlamadığım bir şey var neden iç mekanı örtmüşler ki nasıl olsa 1-2-3-4-5-6-7 x3-x5 hepsi aynı
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DH Misafiri 3 hf.
Bir E39 kullanıcısı olarak, bizim için aşk üç harftir, BMW .....
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Uza -00- 3 hf.
Bu köpekbalığı gibi duran far yapısını hiç sevemedim Mercedestekilerin aynısı . Bence yanlış bir tercih karakteristiğini kaybettriyor böyle değişiklikler.
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Fenomenon 3 hf.
arka farlar güzel görünüyor.
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McLaren64 3 hf.
Arkadan itişin terkedilmesinin 2 nedeni var:
1) Zannedildiği gibi 1 Serisi, arkadan itiş olduğu için satmıyor. BMW, 1 Serisi kullanıcılarına yaptığı 1 ankette kullanıcıların %70'inden fazlası 1 Serisi'ni arkadan itiş olduğu için tercih etmemiş. Yani her 10 1 Serisi müşterisinden en az 7'si 1 Serisi arkadan itiş diye satın almamış. Aracın aktarma özelliği müşteriler için 1. öncelik olmamış.
2) Maliyetleri kısmak adına önden çekişe geçişdi. MINI ile aynı altyapıyı, aynı motorları kullanacak. Ölçek ekonomisi sayesinde maliyetler aşağıya çekilip kar marjı yükseltilecek.
2025'ten itibaren 1 Serisi ile A Class'ın aynı altyapıyı paylaşma ihtimali bile var. Daimler AG ile BMW Group'un imzaladığı geniş kapsamlı ortaklık anlaşmasının meyvelerinden birisi de 2 aracın da aynı altyapıyı kullanması olabilir.
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cabriyo 3 hf.
a3 ten iyi, mersedes a dan kötü.
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DoğanGörünümlüToros 3 hf.
2 serisi gibi şebek bi şey olucak
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eas722 3 hf.
Önden çekişe geçince alınması için bir sebep kalmadı diye düşünen bir tek ben olamam. Tabi bizim ülkede artık kolay kolay kimse alamaz da diğerleri için konuşuyorum.
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Hemican 3 hf. eas722
Hocam her ne kadar bmw, Mercedes gibi araclarin arkadan cekis olmasi bir cok insan icin ilgi cekici olsa da bu araclari sattiran sey arakdan cekis olmalari degil gercekte. Cok az kisi bu araclari arkadan cekis oldugu icin aliyor ki bu kisi sayisi arac ucuzladikca azaliyordur.
Bakin Audi onden cekis olmasina ragmen baya satiyor.
1 serisi, A serisi ve A3 kucuk ama premium arac isteyenler icin yani Golf almayi dusunen ama premium isteyen bir insan icin uretilmis araclar. Tabiiki arkadan cekis olmadigi icin vazgecen olacaktir ama bence azinlik. Genel kitle BMW olsun guzel gorunsun boyutu bana uygun olsun.
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haberelectro 3 hf.
Önden çekişe geçince kurbağaya döndü tasarım
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2019 bmw 1 serisi, bmw 1 serisi önden çekiş ve
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