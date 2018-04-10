2019 Chevrolet Camaro, Turbo 1LE modeliyle birlikte geldi

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Chevrolet, Camaro serisini 2019 model yılı için yeniledi. Üreticinin getirdiği yenilikler arasında performansı arttırmaya yönelik tasarımsal farklılıklar, aktif güvenlik teknolojileri ve bir ilk olan Turbo 1LE modeli yer alıyor.

2019 Camaro serisindeki en dikkat çekici güncellemeler SS versiyonunda vücut buluyor. Chevrolet, bu versiyona özel çekiş kontrolüne sahip 10 ileri otomatik şanzıman seçeneğini ve line lock özelliğini dahil etmiş. Bunların yanı sıra, Chevrolet’in en gelişmiş Infotainment 3 adındaki bilgi-eğlence sistemi, yeni geri görüş kamera aynası ve ileri çarpışma uyarısı gibi özellikler de listede yer alıyor.

Chevrolet’e göre, Camaro’nun yeni görünümü performansın artırılmasında önemli rol oynuyor. Yeni ızgara ve ön taraftaki havalandırma delikleri tamamen hava akışını en iyi seviyeye taşımak için tasarlanmış.

Yeni ızgara, LED farlar ve yeniden tasarlanan kaput, LS/LT, RS ve SS versiyonları arasındaki farkı net bir biçimde ortaya koyuyor. ZL1, hava akışını en iyi şekilde sürdüren ön tasarımına devam ederken, SS versiyonunda ise görünüm, yeni bir amblem, aerodinamiği destekleyici hava perdesi ve yeni LED imzasıyla desteklenmiş. 20 inçlik jantlarla birlikte, yeni difüzör dahil olmak üzere arka tarafta da taze bir görünüm elde edilmiş.

Yeni Turbo 1LE modeli

Gelen en büyük yeniliklerden biri de şüphesiz ki Turbo 1LE modeli. V6 1LE, SS 1LE, ve ZL1 1LE modellerinin arasına katılan araçta 275 beygir güç ve 400Nm tork üreten turbo beslemeli 2.0 litre motor kullanılıyor. Gücünü 6 ileri manuel şanzımanla yola aktaran aracın gövdesi V6 1LE modelinden türetilmiş. Yeni FE3 süspansiyon ve Sport, Track ve Competition sürüş modları da aracın diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Chevrolet’in kabin tarafına getirdiği en büyük yenilik Infotainment 3 sistemi. Navigasyon, ses tanıma gibi özelliklere sahip olan bu sistem, gelişmiş kişiselleştirme için bulut bağlantısı ve OTA yazılım güncellemesi yapabilme imkanı sağlıyor. Diğer teknolojiler arasında arka görüş kamerası sistemi, ileri çarpışma asistanı ve gelişmiş performans verileri kayıt sistemi yer alıyor.

http://media.chevrolet.com/media/us/en/chevrolet/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2018/apr/0409-2019-camaro.html