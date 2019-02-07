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2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için finalistler belli oldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan Dünyada Yılın Otomobili'nin 2019 ayağında ilk finalistler belli oldu. Belirlenen 10 finalist 5 Mart tarihinde 3'e düşürülecek. Kazanan Nisan'da açıklanacak
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için finalistler belli oldu
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Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “2019 Dünyada Yılın Otomobili” ödülünü almak için kıyasıya rekabet edecek finalistler belli oldu. Söz konusu finalistler 40 katılımcı otomobil arasından seçildi. Ödülün kazananı 17 Nisan tarihinde belli olacak.

2019 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü almak için kıyasıya rekabet eden finalistler, dünyanın dört bir yanından katılım gösteren 86 otomotiv gazetecisi tarafından belirlendi. Daha önce olduğu gibi bu yıl da toplam 6 kategori oluşturuldu. Dünyada Yılın Otomobili ödülü için 10, diğer kategoriler için 5’er finalist seçildi.

Bir sonraki adım, Cenevre Otomobil Fuarı’nın başlangıcı olan 5 Mart’ta finalistlerin üçe indirilmesi olacak. New York Otomobil Fuarı’nın kapılarını açtığı 17 Nisan tarihinde ise asıl final gerçekleşecek. Bundan birkaç hafta sonra düzenlenecek Londra Otomobil Fuarı’nda ise bir sonraki yılın katılımcıları açıklanacak.

İşte 2019 Dünyada Yılın Otomobili ve diğer kategoriler için seçilen finalistlerin listesi

Dünyada Yılın Otomobili

  • Audi E-Tron 
  • BMW 3 Series
  • Ford Focus
  • Genesis G70
  • Hyundai Nexo
  • Jaguar I-Pace
  • Mercedes-Benz A-Class
  • Suzuki Jimny
  • Volvo S60/V60
  • Volvo XC40

Dünyada Yılın Şehir Otomobili

  • Audi A1
  • Hyundai AH2 / Santro
  • Kia Soul
  • SEAT Arona
  • Suzuki Jimny

Dünyada Yılın En Lüks Otomobili

  • Audi A7
  • Audi Q8
  • BMW 8 Series
  • Mercedes-Benz CLS
  • Volkswagen Touareg

Dünyada Yılın Performans Otomobili

  • Aston Martin Vantage
  • BMW M2 Competition
  • Hyundai Veloster N
  • McLaren 720S
  • Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe

Dünyada Yılın Çevreci Otomobili

  • Audi e-tron
  • Honda Clarity Plug-In Hybrid
  • Hyundai Nexo
  • Jaguar I-Pace
  • Kia Niro EV

Dünyada Yılın En İyi Otomobil Tasarımı

  • Citroen C5 Aircross
  • Jaguar E Pace
  • Jaguar I PACE
  • Suzuki Jimny
  • Volvo XC40
Sizce Yılın En İyi Otomobili Hangisi? Oy Ver 598 kişi oy verdi. Sonuçları Göster

http://www.worldcarawards.com/files/2019_02_Finalists_CountdownBegins.pdf Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Seyrim 3 ay en beğenilen
"Türk halkının ulaşamadığı otomobiller listesi" başlığı daha doğru olurdu.
Yanıtla +46
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shkoksal 3 ay
Volvo S60 dünyada yılın otomobili ödülünü almanı bence.
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Ohol Oula 3 ay
Yılların Volvo kullanıcısı olarak kesinlikle S60
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sml_akyz 3 ay
Tesla niye yok anlamadım
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DH Misafiri 3 ay
Yılın otomobili bmw 3 serisi bence
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Led Zeppelin 3 ay
Bence XC40 ile Nexo arasında geçer. Tabi kalpler önce A7 sonra da S60 için çarpıyor.
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Sirrüs 3 ay
Mobilde oy veremiyorum.

S60 veya A Serisi düşünüyorum.
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haberelectro 3 ay
3 serisi secilir.
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Merdomable 3 ay
Opel yok oy vermedim :)
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Askaparta 3 ay
Focus şaşırtıcı olmuş. Hyundai araba mı yav diyoruz ama gözümüze sokmuşlar yine. Biz dergilerde görmeye devam.
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unforgiven1127 3 ay
Focus yeni focus mu? Hayir araba ne ara ciktida ne ara listeye girdi... ha yok onceki kasaysa cikartsinlar bizahmet listeden
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WaylandIZMIR 3 ay
Focus sahibi olduğum için sevindim
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