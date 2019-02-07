2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için finalistler belli oldu

Otomobil Editörü
Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “2019 Dünyada Yılın Otomobili” ödülünü almak için kıyasıya rekabet edecek finalistler belli oldu. Söz konusu finalistler 40 katılımcı otomobil arasından seçildi. Ödülün kazananı 17 Nisan tarihinde belli olacak.
2019 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü almak için kıyasıya rekabet eden finalistler, dünyanın dört bir yanından katılım gösteren 86 otomotiv gazetecisi tarafından belirlendi. Daha önce olduğu gibi bu yıl da toplam 6 kategori oluşturuldu. Dünyada Yılın Otomobili ödülü için 10, diğer kategoriler için 5’er finalist seçildi.
Bir sonraki adım, Cenevre Otomobil Fuarı’nın başlangıcı olan 5 Mart’ta finalistlerin üçe indirilmesi olacak. New York Otomobil Fuarı’nın kapılarını açtığı 17 Nisan tarihinde ise asıl final gerçekleşecek. Bundan birkaç hafta sonra düzenlenecek Londra Otomobil Fuarı’nda ise bir sonraki yılın katılımcıları açıklanacak.
İşte 2019 Dünyada Yılın Otomobili ve diğer kategoriler için seçilen finalistlerin listesi
Dünyada Yılın Otomobili
- Audi E-Tron
- BMW 3 Series
- Ford Focus
- Genesis G70
- Hyundai Nexo
- Jaguar I-Pace
- Mercedes-Benz A-Class
- Suzuki Jimny
- Volvo S60/V60
- Volvo XC40
Dünyada Yılın Şehir Otomobili
- Audi A1
- Hyundai AH2 / Santro
- Kia Soul
- SEAT Arona
- Suzuki Jimny
Dünyada Yılın En Lüks Otomobili
- Audi A7
- Audi Q8
- BMW 8 Series
- Mercedes-Benz CLS
- Volkswagen Touareg
Dünyada Yılın Performans Otomobili
- Aston Martin Vantage
- BMW M2 Competition
- Hyundai Veloster N
- McLaren 720S
- Mercedes-Benz AMG 4-door Coupe
Dünyada Yılın Çevreci Otomobili
- Audi e-tron
- Honda Clarity Plug-In Hybrid
- Hyundai Nexo
- Jaguar I-Pace
- Kia Niro EV
Dünyada Yılın En İyi Otomobil Tasarımı
- Citroen C5 Aircross
- Jaguar E Pace
- Jaguar I PACE
- Suzuki Jimny
- Volvo XC40
Sizce Yılın En İyi Otomobili Hangisi? Oy Ver 598 kişi oy verdi. Sonuçları Göster
http://www.worldcarawards.com/files/2019_02_Finalists_CountdownBegins.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
S60 veya A Serisi düşünüyorum.
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