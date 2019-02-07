2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için finalistler belli oldu

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Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen “2019 Dünyada Yılın Otomobili” ödülünü almak için kıyasıya rekabet edecek finalistler belli oldu. Söz konusu finalistler 40 katılımcı otomobil arasından seçildi. Ödülün kazananı 17 Nisan tarihinde belli olacak.

2019 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü almak için kıyasıya rekabet eden finalistler, dünyanın dört bir yanından katılım gösteren 86 otomotiv gazetecisi tarafından belirlendi. Daha önce olduğu gibi bu yıl da toplam 6 kategori oluşturuldu. Dünyada Yılın Otomobili ödülü için 10, diğer kategoriler için 5’er finalist seçildi.

Bir sonraki adım, Cenevre Otomobil Fuarı’nın başlangıcı olan 5 Mart’ta finalistlerin üçe indirilmesi olacak. New York Otomobil Fuarı’nın kapılarını açtığı 17 Nisan tarihinde ise asıl final gerçekleşecek. Bundan birkaç hafta sonra düzenlenecek Londra Otomobil Fuarı’nda ise bir sonraki yılın katılımcıları açıklanacak.

İşte 2019 Dünyada Yılın Otomobili ve diğer kategoriler için seçilen finalistlerin listesi

Dünyada Yılın Otomobili

http://www.worldcarawards.com/files/2019_02_Finalists_CountdownBegins.pdf